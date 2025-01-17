函館的魅力
位於北海道南部的函館，以壯麗的山海景色、浪漫的夜景和新鮮的海鮮聞名，是一個融合歷史與自然美景的絕佳旅遊目的地。無論是短期旅行還是深度探索，函館都能帶來滿滿的驚喜。
必遊亮點
1. 函館山夜景：日本三大夜景之一
- 搭乘纜車登上函館山，俯瞰燈火通明的城市與海岸線交織的璀璨景色，特別適合情侶共享浪漫時光。
- 冬季的雪景與夜景結合，更添夢幻氛圍。
2. 朝市美食：新鮮海鮮的盛宴
- 函館朝市是當地的美食天堂，從海膽飯、蟹腳到烤扇貝，每一口都能品嚐到北海道的鮮味。
- 現場體驗捕捉活章魚，趣味十足。
3. 元町與教堂群：異國風情的街道漫步
- 元町區擁有許多西洋風格建築，如函館聖母教堂、東正教會堂等，展示了函館作為貿易港的歷史文化。
- 傍晚散步於斜坡街道，欣賞港口夕陽美景。
4. 五稜郭公園：米其林指南兩星評價
- 五稜郭是獨特的星形要塞，現在是一座美麗的公園。春季櫻花盛開時，吸引大量遊客拍照。
- 登上五稜郭塔可俯瞰整個星形景觀，非常壯觀。
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