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日本北海道登別：地獄谷與溫泉帶來的自然奇觀與放鬆體驗

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2025-01-17 11:29:00 文字：marktrip
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日本北海道登別：地獄谷與溫泉帶來的自然奇觀與放鬆體驗

關於北海道登別

登別位於北海道南部，以豐富的溫泉與壯觀的自然景觀聞名，是日本最具代表性的溫泉度假勝地之一。無論是泡湯放鬆，還是探索大自然，這裡都能讓你忘卻煩憂。

日本北海道登別：地獄谷與溫泉帶來的自然奇觀與放鬆體驗

日本北海道登別：地獄谷與溫泉帶來的自然奇觀與放鬆體驗

必遊亮點

1. 地獄谷：壯麗的自然奇景
  • 地獄谷是登別的標誌性景點，因火山活動形成的蒸氣與硫磺泉源而得名。
  • 步行道環繞谷地，能近距離觀察冒煙的地熱奇觀，特別適合拍照與感受自然的震撼力量。
2. 溫泉療癒體驗
  • 登別溫泉因種類繁多而著稱，包括硫磺泉、鐵泉與鹽泉，對健康有多重益處。
  • 大湯沼溫泉與公共湯屋如「登別溫泉夢想湯」提供純正的溫泉體驗。
3. 熊牧場：與自然近距離互動
  • 登別熊牧場是全家旅遊的好去處，能觀察北海道棕熊的日常生活，還能體驗餵食活動。
4. 登別溫泉街：傳統與現代融合
  • 小鎮充滿復古氛圍，街道上有當地特色小吃與手工藝品，適合邊逛邊吃。

日本北海道登別：地獄谷與溫泉帶來的自然奇觀與放鬆體驗

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