總是因為時尚衣物洗後皺巴巴，甚至擔心燙不平整或是燙壞衣物，失去原本衣服的質感而大感困擾嗎？一想到燙衣服要準備一堆前置作業就覺得麻煩嗎？

全球NO.1 熨斗品牌*飛利浦全新推出「新熨星多合一直立式掛燙系統AIS6010」，首創一站式結合傳統熨斗、蒸氣掛燙及燙衣板強大功能，省空間又省力。無論是需要燙出挺度的襯衫、或是需要細心呵護的絲綢、絹布或雪紡這類嬌貴的布料，飛利浦新熨星都能輕鬆搞定，並達到零摺痕、零焦痕、零水痕的完美型態，一上市即颳起話題的革命新品，就連超時尚的媽咪速玲都大呼「讚」，並成為她穿搭不可或缺的時尚武器！

各種細緻材質免擔心 交給OptimalTEMP智能溫控一燙到底

很有時尚眼光的速玲相當注重衣服整體呈現的質感，對於燙整衣服遇到的各難題感同身受，比如等待加熱時間太長、熨斗太重手腕負擔大、覺得掛燙方便卻無法燙出挺度等，也常會面對各式各樣不同的衣物材質，每種材質都需要不同的呵護方式。例如絲綢的圍巾絲綢…etc. OptimalTEMP 專利溫控技術適用各種布料，不用損壞衣物，加倍呵護衣櫃裡的時尚單品。

誰說熨燙像舉重？ 輕鬆優雅也能平整每一天！

因為工作需要，時常需要燙整衣服的速玲，自從遇到飛利浦新熨星後，讓她驚呼從此生活質感及舒適度提升! 熨斗燙頭輕量化50%的設計加上2倍大的熨燙面積，以及3倍強化蒸氣量，讓熨燙變得簡單又輕鬆! 以前熨斗太重手腕負擔大、蒸氣太濕無法馬上穿、覺得掛燙方便卻無法燙出挺度的問題都不再困擾!

0°到90°的多角度燙衣板，符合各種衣物的熨燙人體工學，無論是長裙、洋裝、西裝、襯衫都能簡單搞定。加上獨家技術 ProVelocity® 讓蒸氣超細緻，衣服即燙即穿，完全不怕濕答答。

速玲更開心的表示，飛利浦新熨星還有許多小細節吸引人，像是腳踏式啟動面板，貼心的腳踏按鍵設計讓你再也不用彎腰，輕輕鬆鬆就可以一鍵啟動；另外新熨星附設的滾輪底座更是超級加分，只要輕輕移動就能輕鬆收納，不佔空間；此外，新熨星還能有效消除 99.9%細菌與100%殺塵螨，為全家人的健康多一層把關，最後，他具有超高容量的1.1L水壺式水箱，足以熨燙全家大小一週的衣服量。全方位貼心的設計讓速玲愛不釋手。速玲說很多人當了媽咪之後因時間不夠用都不再打扮，但只要一台飛利浦新熨星多合一掛燙系統AIS6010在手，就能同時滿足快速整燙、除螨消菌、輕巧收納等需求，讓生活質感與自信全面回歸！

【1/10-1/22 限定】momoX飛利浦｜品牌週超殺優惠https://momo.dm/muRff2

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除此之外，全台飛利浦家電專櫃均可感受新熨星的迷人熨燙威力！

*2020年熨斗品牌零售量計算

**活動依momo官網公告為主