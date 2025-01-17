





宜蘭安農溪原名為「 電火溪 」，為蘭陽溪經蘭陽發電廠所排放出來的人工水流，經整頓過後的安農溪，延岸景色絕美，總讓人流連忘返，宜蘭安農溪週邊景點推薦超多，ex.自行車道、落雨松秘境、泛舟之旅 等等，一年四季都值得造訪，安農九路堤防邊上的自行車道還是知名電視劇「 想見你 」的拍攝場景之一，寬敞舒心的青青草原、綠野遍地、溪流蜿蜒，根本就是心曠神怡的渡假聖地，難怪連電視劇拍攝都特別到此取景。



距離羅東市區約3km，非常合適規劃兩天一夜的深度旅遊。

安農溪驛站民宿 為近期新開幕的宜蘭安農溪民宿包棟推薦，採訪當天，（Lulu是2024/12月底採訪的），透過民宿主人得知，是今年5月才剛開始營業的，因此，所附的設備、傢俱與附設設施都很新，有 戶外烤肉區、戲水池、寬大草原（寵物友善、親子友善）、提供自行車租借以及室內KTV歡唱設備、撞球桌、電動麻將桌，並且貼心準備西式民宿早餐，無論 身、心、靈 都可以充電充飽飽，迎接未來的挑戰。

















宜蘭安農溪包棟民宿推薦｜安農溪驛站民宿 地理位置 交通資訊

安農溪驛站民宿 座落於宜蘭三星鄉行健二路一段＆安農北路三段的交叉口處，宜蘭安農溪旁，對面正是「 安農驛站 」，假日歌手會有現場演唱，可以喝咖啡、賞美景，聽聽音樂。



安農溪驛站民宿 採用歐式莊園民宿風格，從建築外觀、室內設計到傢俱的選用，均自於民宿主人爺爺的想法與理念。



早期未經整頓的安農溪，在宜蘭當地有「垃圾溪」的號稱，爺爺發動鄰居、鄉親們，協同河川局，成就大家現在眼前所看到的安農溪美景，爺爺也因此獲得「 安農溪總體發展協會榮譽理事長 」的殊榮。民宿主人為延續爺爺的精神，繼續將民宿事業經營的有聲有色。

















宜蘭安農溪渡假民宿推薦｜安農溪驛站民宿 戶外設施

大門口特別設計的大露台，幾張簡單的桌椅，營造成一個「戶外露台休憩區」的概念，等候 check in、check out 或是 下午茶，可以稍坐休息，假日對面的安農驛站咖啡廳還有歌手現場表演，可以直接坐在民宿門口聆聽休憩。



另外還有～戶外烤肉區、戲水池、寬大草原（寵物友善、親子友善）、提供自行車租借，非常合適全家出遊包棟、員工旅遊 等等。







▼ 戶外露台休憩區









▼ 安農驛站









▼ 戶外盪鞦韆





▼ 戶外露台休憩區▼ 安農驛站▼ 戶外盪鞦韆



烤肉區

特別設置的戶外烤肉區，只需要自備食材，就可以輕鬆享受烤肉趣。







戶外戲水池

合適有小朋友的家庭，夏天戲水。







大草原（槌球練習）

寬闊的大草原，可以讓孩子們自在的跑跳放電，親子友善同時也合適毛孩家庭。另外附設槌球練習設施。











自行車租借

旁邊剛好就是安農溪自行車道，提供自行車租借，方便騎乘遊玩整個安農溪推薦景點。











▼ 安農溪自行車道景點導覽









▼ 安農溪自行車道景點導覽





宜蘭三星鄉民宿推薦｜安農溪驛站民宿 室內設備

周全的戶外設施，室內娛樂也不能少，KTV歡唱設備、撞球桌、電動麻將桌，一應俱全。



安農溪驛站民宿 同時也專營傢俱方面，關於傢俱的挑選，一點也不馬虎，實木雕刻傢俱、高級實木床俱及六星級恆溫護腰床墊組 等等，從一進門的大廳擺設就可以看出民宿主人的用心。







▼ KTV歡唱設備





▼ 撞球桌









▼ 實木吧台





▼ 電動麻將桌

▼ KTV歡唱設備▼ 撞球桌▼ 實木吧台▼ 電動麻將桌



大廚房

宜蘭安農溪驛站民宿 還有大大的廚房供包棟住客使用，超合適 喜愛自己下廚、與好友一同享受烹飪與分享美食的歡樂時光。



休憩一晚之後，隔天還有民宿主人親自手作的貼心西式早餐可以享用，提供的座位數不少，即便不是包棟住客，一般散客也有舒適的用餐空間，可以享受美味早點。



















宜蘭三星鄉安農溪民宿推薦｜安農溪驛站民宿 房型介紹

參觀完戶外設施、室內設備的環境後，接著來看看住宿最重視的房型吧～！！！全棟提供三間4人房、四間雙人房，每個房型均有明亮的採光，2樓房型更有挑高設計，讓人住起來更加舒服、沒有壓迫感。



精心嚴選的傢俱與居家飾物，（ 非一般平價傢俱 ），顯得每個房型更有特色，每個房型均有設置免治馬桶、乾濕分離淋浴間，55吋平面大電視、吹風機、大小毛巾、沐浴用品、茶包、咖啡包、礦泉水 等等，提供可以媲美飯店等級的住宿品質。



溪邊豪華四人房

大坪數的豪華四人房，玩了一整天，看到舒服的六星級獨立筒床墊，想到可以安心舒適的一夜好眠，充飽電再接續行程，就覺得值得了。



實木傢俱搭配華麗沙發，冷暖式冷氣，還有大大的55吋平面電視，提供有線網路，室內還有淡淡的香氛，連空氣聞起來都特別不一樣。























▼ 吹風機





▼ 大小毛巾





▼ 乾濕分離淋浴間









▼ 洗髮精、沐浴乳用品

▼ 吹風機▼ 大小毛巾▼ 乾濕分離淋浴間▼ 洗髮精、沐浴乳用品



溪邊豪景四人房

豪景四人房的空間較小一些些，卻不會讓人覺得擁擠，相同提供雙人沙發以及舒適的六星級獨立筒床墊，乾濕分離衛浴、免治馬桶 等等，與豪華四人房的配備設施均相同。















▼ 衛浴設備





▼ 2樓公共空間





▼ 衛浴設備▼ 2樓公共空間



溪邊豪景四人房（2樓）

典型的四人房設置，大空間加上挑高設計，住起來格外放鬆，可以將一整天的疲憊卸下，好好休息一晚。







▼ 挑高設計





▼ 精選傢俱







▼ 挑高設計▼ 精選傢俱



溪邊豪景雙人房 A

安農溪驛站民宿 提供的房型空間都蠻大的，連雙人房也不讓人覺得擁擠、壓迫，可以自在的房間裡活動，傢俱佈置擺設與飾物也能搭配的剛剛好，不會有衝突感。





















溪邊豪景雙人房 B















溪邊豪景雙人房 C















溪邊景觀小雙人

另外也有較小坪數的雙人房，空間雖小，五臟俱全，配備設施均與四人房型相同，使用與飯店同等級的六星級獨立筒床墊，其他的配備設施也不差，價格與飯店相較起來，卻便宜許多，是個宜蘭住宿的好選擇。











宜蘭三星鄉包棟民宿推薦｜安農溪驛站民宿 心得分享









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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。