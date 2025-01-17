



在找好用的能量商品嗎？之前一直覺得能量商品是心理安慰劑的我，因為發現了新的鶯歌老街必逛景點-未來能量實驗室，也被他們簡單的科學檢驗震撼到，聽解說才了解：讓人有感的能量商品並不是迷信，而是有科學根據的！未來能量實驗室能量商品以現代物理學對能量波動的角度來說，是透過像類似電磁波卻無害的能量來幫助調整氣場、助益健康，產品還經過工研院檢測材質釋放很平穩的高能量、核研所檢測沒有輻射，雖然看不到但它的影響可是真實的。

之前抱著試試看的心態帶了幾樣未來能量實驗室的產品回家用，沒想到用了之後就整個驚艷，忍不住又找時間大手筆回購，帶回了更多的好東西給全家人使用，就跟大家分享我開箱使用後的感想吧。

我個人很堅持：在挑選能量商品之前要先確認無害再來講效果，未來能量實驗室的能量商品都通過了相關檢測，產品不含輻射、完全無害，所以可以安心使用。

而且因為他們商品的能量波長是固定的，根本不用擔心超標！就算身上穿戴了好幾種能量商品，它們只會互相加持、能量更穩定。當然啦，覆蓋面積越大越好，會讓整個人有電力滿滿的感覺！

我第一次去的時候有挑選了一條好運加持的能量手鍊，配上玫瑰金貔貅更有型，這條超美的能量五行手鍊白色基底乾淨大氣，搭配宜蘭傳藝中心的原住民手作玫瑰金貔貅，既有現代簡約風，又散發出古典的高貴氣質。

無論是通勤時的西裝外套，還是周末的休閒裝扮，這條手鍊都能完美搭配，讓整體造型瞬間加分。

戴上之後彷彿有一層好氣場籠罩著自己，感覺每天都在積聚正能量，雖然生活上還是會遇到些鳥事，但心態也比較會輕鬆以對。而且貔貅不只是可愛的裝飾，還是招財、辟邪的象徵，也讓我幾個原本懸而不決的CASE後來都順利進行了。

他們家的能量水壺是我的心頭好，符合美國FDA標準、不含雙酚A及塑化劑的活性礦晶體能量壺也符合台灣食品容器衛生標準，很好清洗也不易殘留異味，有灰、粉兩種顏色可選，還有1000ML、800ML兩種容量大小。不僅提升了水質，喝起來更甘甜，也對健康有幫助，很建議大家可以帶這個！

因為能細化水分子，喝起來口感更柔、更順滑，除了倒茶飲或氣泡水進去會很明顯感覺有差異，一般的開水也會有絲滑般的質地、甘甜的口感，自從用了能量水壺才發現，原來喝水也可以是高質感的生活體驗。

不誇張，我現在隨身帶著這水壺，愛喝水的程度比以前翻倍，根本停不下來！

日常喝水這麼頻繁的事情，有了能量水壺感覺不僅是在補水，更像是給身體補充正能量。每天上班、運動、旅遊都可隨時隨地補水、也隨時充滿活力。因為細化後的水分子更容易被吸收，感覺喝了之後比以前更解渴，特別是在運動時喝感覺最明顯喔！

這款精油貼布也是可感受能量滿滿的貼心小物，我回購時大手筆地帶回了好幾包！

未來能量實驗室精油貼布，裡面加的是植物萃取的精純精華，可不是所謂的酸痛藥布喔！這款貼布採用獨家冷塗技術，完整保留精油成分，不含西藥成分，透氣親膚適合長期使用，貼布材質採用特殊的編織技術，貼起來非常服貼，加上能量的推送可讓熱能更深入，溫溫的感覺很持久，舒服得讓人想一直貼著。

因為很少運動而常常睡不好的大哥，除了哪裡卡卡的時候會貼，甚至在睡前也會把精油貼布貼在脖子後面，以自然植物精油來溫和呵護健康，很適合上班族和婆婆媽媽，也有許多人團購。

不過還是提醒一下：這不是酸痛貼布、也不是所謂的藥布，有病時要去看醫生、有病時要去看醫生、有病時要去看醫生，很重要所以說三遍！

用得很喜歡再回購的還有遠紅外線能量鞋墊。

這雙鞋墊有男女款可選、男生是灰黑色、女生是黑色，尺寸可自由裁剪成自己適合的大小。能量鞋墊底部的點狀就是能量礦晶體，表面是網狀透氣抑菌材質且有立體足弓支撐設計，結構很符合人體工學，可貼心呵護足弓，不易滋生細菌還不怕有腳臭喔！

這鞋墊踩上去真的超舒服，有種像被一雙穩定的手托住腳的氣墊感，不管是長時間站著、走路，還是運動後走起路來腳步都超輕鬆。

久站、常步行的家人用了都讚不絕口，說鞋墊會讓他們雙腳暖暖的，我還送了一雙給被足底筋膜炎困擾的朋友，朋友拿到後穿了很喜歡、到現在也是天天穿！

未來能量實驗室的能量商品有飾品、生活用品，也有襪子、領巾、服飾類的商品，讓人能按照自己的習慣去選擇，也可讓多元化的能量商品更貼合生活。

未來能量實驗室的能量衣跟號稱一般有遠光紅外線、石墨烯的衣服做法完全不一樣。那些做在紗線裡面雖然很好看、會讓人家覺得很高科技，但未來能量實驗室追求的是實用，畢竟衣服的紗那麼細、能加入的遠紅外線絕對有限，而且有能量的晶體顆粒就算再怎麼細也還是硬的、洗久以後一定會脫落。所以他們就改一個做法，將礦晶體粉末與印膠結合，讓能量點點牢牢附著在衣服表面，怎麼洗都洗不掉！

像迪士尼、海賊王那類授權商品，洗到衣服破了上面的膠還沒掉，有的膠即使有一點裂開但印的膠也還在，只要膠還在就永遠都有用。不會因為洗滌而讓功能退卻，可能洗很久、穿到衣服破了，衣服表面上還是會留有能量的膠膜。

未來能量實驗室採用的設計不像其他類似訴求的商品那麼容易脫落，這種設計可達到耐洗、耐穿、耐用的作用，即使衣服舊了，能量效果依然在線！

未來能量實驗室的能量衣有圓領設計的涼感衣、吸濕排汗衫跟POLO衫，不只是一件衣服，簡直是第二層健康皮膚！能量衣都有特別添加能量礦晶體塗層，可穩定釋放能量，無論是戶外運動、冷氣房工作，還是晚上睡覺，都能讓人元氣滿滿！

能量涼感衣彈性材質、柔軟服貼，夏天穿涼爽透氣、冬天穿則能微微發熱，四季穿都超適合。能量吸濕排汗衫吸汗快、排濕又迅速，適合需要長時間保持乾爽的場合，很適合上班族、健身族或是常穿襯衫的人，穿一整天也不怕黏膩。

因為冬天到了，容易腳底發冷的我還特別選了能量襪子穿。

後來發現我這樣做很正確！能量鞋墊搭配能量襪的組合穿起來，根本是腳底的五星級享受！鞋墊像自帶減震功能、吸收了衝擊力，襪子又穩穩地把腳包住，不會滑動也不會掉跟，腳步變得超穩定。穿上後會發現走路不只不累，還會越走越有勁，感覺連姿勢都變美了耶！

能量襪系列有船型襪和運動襪，採用MIT台灣製造的天然棉，加入能量況晶體，不僅透氣吸汗還能穩定釋放能量。最棒的是它不易脫落，穿著超穩定，適合行走、運動或容易流汗的朋友。

可快速蒸發水氣的能量襪，穿起來乾爽又舒服，吸濕排汗一把罩。有大小尺寸、男女適用，而且還耐穿又耐洗。

買未來能量實驗室的商品不管網路購物或實體店面購物，建議一定要先加入他們的LINE@會員！一加入就馬上送200元購物金當見面禮，超爽！而且每次買東西還能累積紅利點數，會員折扣越買越划算，根本是隱藏版福利大爆發。

而且他們會員還分等級，買越多、優惠越多，連生日都有送專屬禮金，無論是網購還是實體店面記得先加會員，少了這些好康真的太可惜啦！

老闆身上穿的就是能量吸濕排汗衫，穿起來很有型耶！我穿鋪棉外套、老闆穿短袖能量吸濕排汗衫，還說他一點都不冷，真是厲害！

能量襪系列實在是時尚與功能兼具，回家後馬上打開來用了！

這款能量船型襪真的超貼心，特別是穿到腳踝的設計，既穩定又不會滑落，怎麼走都很穩定。重點是吸汗、透氣、不不怕腳臭，穿一天都不覺得悶！

之前買過便宜的短踝襪，才穿沒幾次就開始鬆鬆垮垮，走兩步路襪子直接從腳後跟滑到鞋底，感覺像踩在一團皺巴巴的布上，超不舒服！

而這款船型襪一穿上去就覺得腳底像被柔軟的棉質包覆，而且那種彈性剛剛好，完全不勒腳，還能感覺到那股能量暖暖的散開，真的超級舒服。

底部有能量礦晶體會釋放固定的能量波長，像是幫腳底做小按摩一樣，讓一整天忙碌的雙腳多了份舒適感，而且穿久了整個人都感覺精神很好，彷彿隨時充滿活力，平常上班或運動穿，都很適合！

灰色踝襪穿起來簡約又低調，還蠻耐看的，搭配運動鞋或休閒鞋都很時尚，有種日系極簡的感覺，怎麼穿都不會出錯！

這款船型襪穿起來不僅舒服還能穩定包覆，行走時不易脫落，讓雙腳時刻乾爽透氣。

黑色穿起來特別沉穩乾淨，很百搭實用，適合正式及休閒場合，是衣櫃必備單品啊！

劣質運動襪通常使用便宜的纖維或低質量的棉料，摸起來粗糙，吸汗效果差。運動後，腳可能悶到像泡過水一樣，還容易起球或損壞，穿一次就不想再穿了。

能量運動襪採用高品質材質，摸起來材質扎實細緻，還可吸濕排汗保持腳部乾爽。穿材質柔軟貼膚的能量運動襪，穿這種流汗也不會臭的襪子即使運動一整天雙腳感依然舒適。

運動時穿長型能量運動襪真的很有感！襪子有增加足底支撐力與緩衝的設計，在腳弓、腳跟、前掌處都有特別加強，像是給雙腳加了柔軟護墊。而且包覆性超強，不僅支撐小腿還能吸汗、透氣，讓整場運動都乾爽舒適，甚至有緩衝避震的效果。

這雙襪子低調中帶點運動風格，配上運動鞋或跑鞋，看起來就是專業又時尚，特別適合愛運動的朋友。

而且襪口不會咬腳，整個腿部都被溫暖的能量包圍，那種舒適感讓人忍不住想一直穿著它。藍黑配色的運動襪超有型！

小表弟穿的這件能量吸濕排汗衫夏天穿乾爽透氣、很適合戶外活動或流汗時穿，冬天配上外套就能保暖，一件就頂兩件的效果，也懶人穿搭的救星！上班時穿在襯身裡面又比衛生衣理想，午休時間去健身房運動也很方便。

吸濕排汗衫背後有朱雀圖騰，不僅時尚還帶來平安庇佑的好寓意。無論運動還是冬天穿，既透氣快乾又不怕冷，舒適又安心。

這次我自己是挑了通勤運動兩不誤的Polo衫款式，兼具正式與舒適感。他們的包裝也很精美，送禮自用兩相宜。

這件能量Polo衫真的超厲害！它用了創新的三合一纖維技術，穿起來既能排汗又透氣，完全不會覺得黏黏的。最棒的是還不容易皺，怎麼穿都很有型，防勾紗設計超耐穿。不只這樣，甚至還有防曬功能，出門跑一整天都不用擔心太陽會傷到皮膚。真的是一件怎麼穿都舒服又實用的好衣服！

能量機能衣的纖維真的超厲害！不僅吸濕排汗一流還能和穿的人發生共振，像是做被動運動一樣，又可幫助快速排出汗水和濕氣，穿起來就像隨時被乾爽包圍著，超適合愛流汗或喜歡活動的人。

不過這麼高科技的衣服也需要用心呵護，建議手洗，或者把衣服翻面裝進洗衣袋後再丟洗衣機，這樣纖維功能才能保持更久喔！

這款能量Polo衫的印花是膠印在裡面的，這種做法不但耐洗，而且就算穿很久也不會掉色或變形，讓衣服長久保持如新。

用手摸能量Polo衫面料，會感覺到它的質地很挺實，穿起來不皺、不垮，整個人看起來都很有精神。

能量Polo衫的面料質感挺實，穿起來既有型又舒適，既不會太正式，也不會過於隨便。有領子的設計中和了運動與日常的界線，百搭的款式適合上班通勤、參加聚會、運動休閒，甚至是外出旅遊，隨時都能穿得剛剛好。

穿上 Polo 衫不僅舒適，還能讓人看起來更有型。它的材質透氣、不悶熱，活動時輕鬆自在。款式能隨時展現得體的穿搭品味，無論什麼場合都能穿出格調。

從能量水壺、能量手鍊、能量鞋墊、能量襪到能量衣，這些小物不僅提升生活質感，還默默守護健康和運勢，讓我每天都充滿好心情。用過未來能量實驗室的產品，才發現生活中的小物也能帶來這麼大的改變。不僅實用質感也好，還能注入能量提升健康，簡直是一舉三得！不論是長時間工作、愛運動的族群，還是追求健康生活的朋友，這些能量產品都超值得入手，如果你也想讓喝水更有講究、讓穿搭更有亮點，還有感受那種好運連連的氣場，真的不能錯過這些神奇的好物！

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未來能量實驗室 （Future Energy Lab）

電話：02 8677 8250

地址：239新北市鶯歌區尖山埔路23號( https://g.co/kgs/ioR7jST)

營業時間：10:00–17:00

未來能量實驗室官網：https://felab2021.cyberbiz.co/

文章轉自 鶯歌老街必買推薦-未來能量實驗室能量商品實測，有感能量商品幫健康能量升級 - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑