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Ju髮藝中和人氣髮廊推薦：專業分為挑染+韓式皮膚管理，一站變美

2025年菜外帶
2025-01-17 22:45:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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中和的小伙伴們注意啦！如果你最近想換個新髮型，順便讓肌膚來個大變身

那你絕對不能錯過這家超有氛圍感的髮廊-Ju髮藝

這裡不僅挑染技術讓人眼前一亮，還有韓式皮膚管理服務，讓你從頭美到腳，一站搞定

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厭倦了千篇一律的髮色？Ju髮藝的挑染技術不僅能幫你創造自然又時尚的髮色層次感，還能悄悄幫你“減齡”

特別是那些想要低調又不失活力的朋友，這裡的髮型設計師會根據你的膚色和臉型，量身打造專屬髮色

不管是帶點韓系冷色調的霧感挑染，還是日系暖色系的自然混染，效果都超讚

 Ju髮藝中和人氣髮廊推薦：專業分為挑染+韓式皮膚管理，一站變美Ju髮藝

 地址：新北市中和區中山路二段2801

 營業時間：12:00-19:30(週二公休)

 FBhttps://www.facebook.com/p/JU%E9%AB%AE%E8%97%9D-100090944575379/

 LINE@ju.salon

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Ju髮藝不僅技術一流，整個店的裝潢風格也超級有品味

簡約又帶點韓系風情的設計，搭配柔和燈光和舒適座椅，讓你一坐下就感覺來到一個療癒小天地

還有貼心的服務人員送上水，讓你全程放鬆享受，完全不會有傳統髮廊那種匆忙感

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Ju髮藝還擁有完整的染髮色板，包羅萬象，從淺到深的髮色應有盡有

如果你在網路上看到喜歡的髮色，也可以直接提供圖片給造型師參考，讓你的髮型更貼合理想效果

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我的頭髮一直是那種典型的“布丁頭”，髮頂白髮超多，再加上毛躁感十足，整個人看起來沒啥精神

但最近遇到一位超厲害的設計師，他一眼就看出問題所在，立刻給出了超精準的建議

透過專業的調色技術，染後髮根的色差問題瞬間解決，頭髮的光澤感也直接翻倍，讓我不得不佩服他的技術

設計師不僅解決了頭髮的顏色問題，還為我量身打造了一個獨特的髮色

巧克力系列深棕色做為底色，再搭配挑染的淺黃色，兩者融合後呈現出一種鮮明又時尚的效果，整體造型超有活力

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先挑染淺黃色髮色，Ju髮藝真是一家非常貼心的美髮店！在進行染髮服務之前

他們總是細心地為每位客人戴上耳罩，這樣的細節措施讓我感到非常驚喜和感動

這不僅能保護我的耳朵睛免受染劑的污染

以前我在其他美髮店染髮時，常常因為沒有這樣的保護措施而感到擔心和困擾

染髮前，還擦上頭皮隔離霜，它就像是頭皮的防護盾

保護你的頭皮不受染劑或漂劑的侵襲，減少那些令人頭痛的刺激和傷害

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接著，設計師開始為我上巧克力系列深棕色的染膏，這個底色不僅能完美覆蓋白髮，還帶來深邃的光澤感

染膏的質地非常細膩，輕輕一抹就均勻覆蓋整個髮根，讓我的頭髮看起來更加豐盈立體，色澤自然又有層次感

這個深棕色不會顯得過於沉悶，反而讓整體造型更具時尚感，充滿了現代感和活力

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哇塞～我的髮色真的是美到讓人驚艷，等了四個小時，真的是超級值得

這頭迷人的巧克力深棕色搭配挑染的淺黃色，簡直是炫彩無敵，讓我每次照鏡子都感覺自己變得更有魅力

挑染的效果真是美到不行！就像是一道魔法光環，為我的頭髮增添了一種時尚、獨特的氣質

每一絲挑染都帶著清新又閃亮的感覺，整體髮型看起來不僅豐盈有層次，還充滿了活力和亮眼的焦點

而且最重要的是我的頭髮不僅光澤感十足，還變得柔順滑順，完全告別過去的毛躁，變得像絲綢一樣順滑

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Ju髮藝2樓，提供超方便的一站式美容美甲服務，讓你一次搞定所有美麗需求，完全不用東奔西跑

最棒的是，價格完全透明，讓你安心享受每一次的服務，沒有任何隱藏費用

這裡的環境寬敞又舒適，讓你放鬆心情，享受每一分鐘的護理

不過由於人手有限，建議提早預約，確保你能順利享受到最專業的服務

讓你的美麗無縫接軌，快來預約體驗吧

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第一次來會先填寫資料卡，美容師會根據你的需求來調整服務

完全不會推銷任何東西，讓你可以放心享受每一次的美容體驗，沒有任何壓力

美容師會仔細了解你肌膚的問題，像我自己最常困擾的是毛孔粗大和暗沉

這裡的專業美容師總是能針對性地推薦最適合的療程，改善問題肌膚

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舒適的美容床，讓你一躺上去就安心地進入夢想，起來就變美美的

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如果還沒試過韓式護膚，真的推薦你來體驗一次

像我以前也是因為臉部暗沉和毛孔粗大一直困擾著，韓式護膚不僅能深層清潔肌膚，還能針對性改善這些問題

每次做完後，臉上的光澤感瞬間提升，毛孔也變得細緻了許多，感覺整個人都煥然一新

這樣的效果真的是從內而外的改變，讓我每次都愛上這個療程

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在做韓式護膚的過程中，美容師會先幫你進行卸妝和深層清潔，確保肌膚乾淨無負擔

接著，他們會敷上特製的粉刺水，幫助打開毛孔，讓粉刺慢慢跑出來，然後進行細緻的清粉刺步驟

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接下來，美容師會塗上高效保濕美白產品，讓你的肌膚喝飽水，立即感覺嫩滑透亮

然後，會敷上鎖水的面膜，讓肌膚深層吸收營養，瞬間變得滋潤又明亮

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天啊！效果真的太驚人了吧！

這簡直就是變美的魔法療程，一躺下去，醒來真的就像換了一張新臉

肌膚瞬間煥然一新，毛孔細緻、暗沉不見，整個人看起來透亮又有光澤，簡直美到讓人不敢相信

你真的要來試試才行，讓你的肌膚煥然一新

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Ju髮藝隔壁的水果飲料店真的超值得推薦

每次到這裡，我都會買一杯清爽的水果奶茶

一邊喝一邊享受美髮、美容、美甲的療程，簡直是身心靈的雙重滿足

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想要從髮型到肌膚全方位變美？Ju髮藝絕對是你的最佳選擇

這裡結合了專業挑染技術與韓式護膚管理，讓你從頭到臉一次搞定，徹底告別毛躁髮、暗沉肌的煩惱

不僅如此，環境寬敞舒適，還提供透明化價格，無須擔心額外費用

想要高效變美，就快預約Ju髮藝，讓你輕鬆成為最亮眼的焦點，變美之路一路順到底

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