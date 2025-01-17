中和的小伙伴們注意啦！如果你最近想換個新髮型，順便讓肌膚來個大變身

那你絕對不能錯過這家超有氛圍感的髮廊-Ju髮藝

這裡不僅挑染技術讓人眼前一亮，還有韓式皮膚管理服務，讓你從頭美到腳，一站搞定

厭倦了千篇一律的髮色？Ju髮藝的挑染技術不僅能幫你創造自然又時尚的髮色層次感，還能悄悄幫你“減齡”

特別是那些想要低調又不失活力的朋友，這裡的髮型設計師會根據你的膚色和臉型，量身打造專屬髮色

不管是帶點韓系冷色調的霧感挑染，還是日系暖色系的自然混染，效果都超讚

Ju髮藝

地址：新北市中和區中山路二段280號1樓

營業時間：12:00-19:30(週二公休)

FB：https://www.facebook.com/p/JU%E9%AB%AE%E8%97%9D-100090944575379/

LINE：@ju.salon

Ju髮藝不僅技術一流，整個店的裝潢風格也超級有品味

簡約又帶點韓系風情的設計，搭配柔和燈光和舒適座椅，讓你一坐下就感覺來到一個療癒小天地

還有貼心的服務人員送上水，讓你全程放鬆享受，完全不會有傳統髮廊那種匆忙感

Ju髮藝還擁有完整的染髮色板，包羅萬象，從淺到深的髮色應有盡有

如果你在網路上看到喜歡的髮色，也可以直接提供圖片給造型師參考，讓你的髮型更貼合理想效果

我的頭髮一直是那種典型的“布丁頭”，髮頂白髮超多，再加上毛躁感十足，整個人看起來沒啥精神

但最近遇到一位超厲害的設計師，他一眼就看出問題所在，立刻給出了超精準的建議

透過專業的調色技術，染後髮根的色差問題瞬間解決，頭髮的光澤感也直接翻倍，讓我不得不佩服他的技術

設計師不僅解決了頭髮的顏色問題，還為我量身打造了一個獨特的髮色

巧克力系列深棕色做為底色，再搭配挑染的淺黃色，兩者融合後呈現出一種鮮明又時尚的效果，整體造型超有活力

先挑染淺黃色髮色，Ju髮藝真是一家非常貼心的美髮店！在進行染髮服務之前

他們總是細心地為每位客人戴上耳罩，這樣的細節措施讓我感到非常驚喜和感動

這不僅能保護我的耳朵睛免受染劑的污染

以前我在其他美髮店染髮時，常常因為沒有這樣的保護措施而感到擔心和困擾

染髮前，還擦上頭皮隔離霜，它就像是頭皮的防護盾

保護你的頭皮不受染劑或漂劑的侵襲，減少那些令人頭痛的刺激和傷害

接著，設計師開始為我上巧克力系列深棕色的染膏，這個底色不僅能完美覆蓋白髮，還帶來深邃的光澤感

染膏的質地非常細膩，輕輕一抹就均勻覆蓋整個髮根，讓我的頭髮看起來更加豐盈立體，色澤自然又有層次感

這個深棕色不會顯得過於沉悶，反而讓整體造型更具時尚感，充滿了現代感和活力

哇塞～我的髮色真的是美到讓人驚艷，等了四個小時，真的是超級值得

這頭迷人的巧克力深棕色搭配挑染的淺黃色，簡直是炫彩無敵，讓我每次照鏡子都感覺自己變得更有魅力

挑染的效果真是美到不行！就像是一道魔法光環，為我的頭髮增添了一種時尚、獨特的氣質

每一絲挑染都帶著清新又閃亮的感覺，整體髮型看起來不僅豐盈有層次，還充滿了活力和亮眼的焦點

而且最重要的是我的頭髮不僅光澤感十足，還變得柔順滑順，完全告別過去的毛躁，變得像絲綢一樣順滑

Ju髮藝2樓，提供超方便的一站式美容美甲服務，讓你一次搞定所有美麗需求，完全不用東奔西跑

最棒的是，價格完全透明，讓你安心享受每一次的服務，沒有任何隱藏費用

這裡的環境寬敞又舒適，讓你放鬆心情，享受每一分鐘的護理

不過由於人手有限，建議提早預約，確保你能順利享受到最專業的服務

讓你的美麗無縫接軌，快來預約體驗吧

第一次來會先填寫資料卡，美容師會根據你的需求來調整服務

完全不會推銷任何東西，讓你可以放心享受每一次的美容體驗，沒有任何壓力

美容師會仔細了解你肌膚的問題，像我自己最常困擾的是毛孔粗大和暗沉

這裡的專業美容師總是能針對性地推薦最適合的療程，改善問題肌膚

舒適的美容床，讓你一躺上去就安心地進入夢想，起來就變美美的

如果還沒試過韓式護膚，真的推薦你來體驗一次

像我以前也是因為臉部暗沉和毛孔粗大一直困擾著，韓式護膚不僅能深層清潔肌膚，還能針對性改善這些問題

每次做完後，臉上的光澤感瞬間提升，毛孔也變得細緻了許多，感覺整個人都煥然一新

這樣的效果真的是從內而外的改變，讓我每次都愛上這個療程

在做韓式護膚的過程中，美容師會先幫你進行卸妝和深層清潔，確保肌膚乾淨無負擔

接著，他們會敷上特製的粉刺水，幫助打開毛孔，讓粉刺慢慢跑出來，然後進行細緻的清粉刺步驟

接下來，美容師會塗上高效保濕美白產品，讓你的肌膚喝飽水，立即感覺嫩滑透亮

然後，會敷上鎖水的面膜，讓肌膚深層吸收營養，瞬間變得滋潤又明亮

天啊！效果真的太驚人了吧！

這簡直就是變美的魔法療程，一躺下去，醒來真的就像換了一張新臉

肌膚瞬間煥然一新，毛孔細緻、暗沉不見，整個人看起來透亮又有光澤，簡直美到讓人不敢相信

你真的要來試試才行，讓你的肌膚煥然一新

Ju髮藝隔壁的水果飲料店真的超值得推薦

每次到這裡，我都會買一杯清爽的水果奶茶

一邊喝一邊享受美髮、美容、美甲的療程，簡直是身心靈的雙重滿足

想要從髮型到肌膚全方位變美？Ju髮藝絕對是你的最佳選擇

這裡結合了專業挑染技術與韓式護膚管理，讓你從頭到臉一次搞定，徹底告別毛躁髮、暗沉肌的煩惱

不僅如此，環境寬敞舒適，還提供透明化價格，無須擔心額外費用

想要高效變美，就快預約Ju髮藝，讓你輕鬆成為最亮眼的焦點，變美之路一路順到底

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