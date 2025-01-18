【多麥農產行 X 米福樂】 薑黃麵/薑黃蛋捲/薑黃粉等薑黃食材 健康又美味

飯桶家族相當注重健康飲食與環保永續，特別是在重視食安的現代，更是希望能找到自然安心地美食

於是爬文看到網友推薦這些位於南投縣國姓鄉的多麥農產行，擁有10年歷史的多麥農場，不僅堅持以環保與有機方式種植，還採用自然農法，

確保土壤與作物的健康。在這片土地上，每年都會邀請中興大學進行土壤測試，以驗證農場的有機品質，讓消費者吃得安心，買得放心。

而如果喜歡薑黃系列產品的話，多麥農產行還有攜手米福樂，推出了一系列以有機薑黃為主角的美食，

包括薑黃蛋捲與薑黃麵，為大家的日常飲食注入健康與美味

多麥薑黃麵與薑黃蛋捲包裝簡約討喜，沒有過度包裝，看起來相當環保

透過透明包裝可以看到薑黃麵與薑黃蛋捲自然金黃色澤，看起來十分吸睛

薑黃麵包裝上的水鹿是對應農場的水鹿保育的吉祥物，看起來十分可愛，包裝上的清晰黃綠配色看上去也相當討喜

包裝上也有一目了然的有效日期、成份、公司資訊、注意事項........等，可以看到主成份就是麵粉、薑黃與鹽，相當單純自然

烹飪方式也有詳細的圖文標示，只要簡單兩步驟就能完成，可以依據個人喜好加入青菜、香菇、肉片.......等配料，感覺美味又方便

打開包裝可以看到金黃薑黃麵體，平常一般麵條吃膩了，來個好看又結合了薑黃特色香氣與營養的薑黃麵吧!

薑黃麵屬於細麵，可以斟酌個人食量烹煮，1人份約為100g，依據個人軟硬度喜好煮3-5分鐘即完成，煮起來方便省時又百搭

薑黃麵使用多麥農場行自產自銷有通過中興大學有機驗證的有機薑黃粉，呈現吸睛自然的薑黃色澤

本產品不含人工色素、防腐劑、抗氧化劑、無添加防腐劑，也不添加漂白劑色素麵質改良劑，真材實料，健康安心

薑黃麵帶有一股清新自然的麵條香，色澤自然,每條麵體都釋放著自然薑黃的淡雅香氣，細緻滑順的口感也相當百搭

飯編搭配各式蔬菜、地瓜、荷包蛋與油蔥酥拌麵，也是簡單美味、真材實料又營養豐富的一餐

加上細緻滑順的薑黃麵體帶著薑黃特色香氣，拌入各種醬料都能充分吸收醬汁香氣又能帶有薑黃香氣層次

感覺發揮創意將薑黃麵做成蚵仔麵線、涼麵、涼麵、冷麵.........等都很適合

另外想吃點小點心的話，也有薑黃蛋捲可以試試，包裝上一樣有詳細的成份、品名、產品資訊、營養標誌.......等

多麥農產行的薑黃蛋捲選用自產自銷的有機黃薑黃粉，並加入宜蘭友善牧場提供的紅雞蛋、白雞蛋與土雞蛋，經過精心烘焙後呈現出誘人的金黃色澤

飯編相當喜歡這款薑黃蛋捲，這款蛋捲不僅酥脆可口，還完美降低了薑黃特有的辛辣與苦感，

取而代之的是淡淡的香氣與濃郁鮮明蛋香，成為老少皆宜的健康零嘴

薑黃蛋捲濃濃的蛋香中帶著淡雅薑黃香味，加上芝麻點綴更增添香氣層次，蛋捲長度相當長，口感爽脆，當下午茶點心相當過癮

最特別的是，薑黃蛋捲裡的薑黃量與味道經過精準調配，讓即使第一次嘗試薑黃的孩子與大人都能接受，加上不含防腐劑，健康又美味

Ps.孕婦及服用抗凝血劑者請勿食用。

總而言之，多麥農產行不僅專注於產品的品質，還積極參與環境與社區的永續發展，讓重視環保的飯桶家族相當喜歡

除了薑黃蛋捲與薑黃麵，多麥農產行還提供其他有機產品，如竹薑片與薑黃粉，讓喜歡自煮美食的大家有更多健康食材選擇

多麥農產行與米福樂的合作，讓更多人接觸到薑黃的美好，特別是在冷冷的天來個濃郁薑黃更加合適

在這個冬天，為自己與家人挑選一份自然健康美味餐點與點心吧！

米福樂官網

官網: https://reurl.cc/G5DdDW

飯桶家族IG(美食旅遊等資訊分享)

飯桶家族的吃喝玩樂