為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 法國巴黎塞納美術館：印象派藝術天堂，探索奧賽博物館歷史與大師傑作驚艷之旅！

法國巴黎塞納美術館：印象派藝術天堂，探索奧賽博物館歷史與大師傑作驚艷之旅！

2025年菜外帶
2025-01-18 11:50:00 文字：marktrip
share
marktrip

marktrip

巴黎塞納美術館：藏身塞納河畔的藝術珍寶

巴黎是一座藝術之都，而塞納美術館（Musée d'Orsay）更是藝術愛好者的必訪地點。這座建於19世紀的前火車站，位於塞納河左岸，散發著古典與現代交織的魅力。館內收藏了世界上最豐富的印象派與後印象派藝術作品，是深入了解19世紀至20世紀初歐洲藝術史的絕佳窗口。

法國巴黎塞納美術館：印象派藝術天堂，探索奧賽博物館歷史與大師傑作驚艷之旅！

建築本身就是一件藝術品

塞納美術館的前身是奧賽火車站（Gare d'Orsay），於1900年巴黎世博會期間啟用。如今，這座華麗的貝克式建築被巧妙改建成博物館，寬敞的中央大廳讓人彷彿置身於時光隧道，華麗的鐘樓與拱形天花板更是拍照打卡的好地方。

館內的空間設計讓每件藝術品都能在最理想的光線與距離中展現，漫步其中，彷彿在與藝術家們的靈魂對話。

法國巴黎塞納美術館：印象派藝術天堂，探索奧賽博物館歷史與大師傑作驚艷之旅！

法國巴黎塞納美術館：印象派藝術天堂，探索奧賽博物館歷史與大師傑作驚艷之旅！

必看展品

塞納美術館的收藏幾乎涵蓋了所有印象派與後印象派大師的代表作，包括：

  • 梵谷的《星夜》：捕捉星空之美，透過筆觸呈現內心的波瀾。
  • 莫內的《睡蓮》系列：柔和的色調與流動的光影，展現自然的靈動。
  • 雷諾瓦的《舞會場景》：色彩與情感交織，重現19世紀的法國生活情景。
  • 德加的芭蕾舞者系列雕塑與畫作：捕捉舞者們靈動的瞬間。

此外，博物館還珍藏了不少雕塑、家具與攝影作品，是一場視覺與心靈的雙重盛宴。

法國巴黎塞納美術館：印象派藝術天堂，探索奧賽博物館歷史與大師傑作驚艷之旅！

更多歐洲旅遊指南

主站：Mimi韓的旅遊生活

英國：倫敦自由行倫敦景點英國租車

法國：巴黎自由行巴黎景點巴黎住哪裡聖米歇爾山史特拉斯堡

德國：法蘭克福柏林國王湖德國必買德國租車

瑞士：伯恩琉森瑞士租車少女峰瑞士通行證

義大利：羅馬自由行佛羅倫斯自由行威尼斯自由行米蘭自由行義大利租車

冰島：冰島自由行冰島租車冰島必買

捷克：布拉格景點CK小鎮自由行

奧地利：維也納薩爾斯堡哈修塔特哈修塔特民宿

西班牙：巴賽隆納馬德里西班牙租車

其他：雅典希臘租車比利時自由行

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up