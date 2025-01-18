巴黎塞納美術館：藏身塞納河畔的藝術珍寶

巴黎是一座藝術之都，而塞納美術館（Musée d'Orsay）更是藝術愛好者的必訪地點。這座建於19世紀的前火車站，位於塞納河左岸，散發著古典與現代交織的魅力。館內收藏了世界上最豐富的印象派與後印象派藝術作品，是深入了解19世紀至20世紀初歐洲藝術史的絕佳窗口。

建築本身就是一件藝術品

塞納美術館的前身是奧賽火車站（Gare d'Orsay），於1900年巴黎世博會期間啟用。如今，這座華麗的貝克式建築被巧妙改建成博物館，寬敞的中央大廳讓人彷彿置身於時光隧道，華麗的鐘樓與拱形天花板更是拍照打卡的好地方。

館內的空間設計讓每件藝術品都能在最理想的光線與距離中展現，漫步其中，彷彿在與藝術家們的靈魂對話。

必看展品

塞納美術館的收藏幾乎涵蓋了所有印象派與後印象派大師的代表作，包括：

梵谷的《星夜》 ：捕捉星空之美，透過筆觸呈現內心的波瀾。

：捕捉星空之美，透過筆觸呈現內心的波瀾。 莫內的《睡蓮》系列 ：柔和的色調與流動的光影，展現自然的靈動。

：柔和的色調與流動的光影，展現自然的靈動。 雷諾瓦的《舞會場景》 ：色彩與情感交織，重現19世紀的法國生活情景。

：色彩與情感交織，重現19世紀的法國生活情景。 德加的芭蕾舞者系列雕塑與畫作：捕捉舞者們靈動的瞬間。

此外，博物館還珍藏了不少雕塑、家具與攝影作品，是一場視覺與心靈的雙重盛宴。

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