法國凡爾賽宮：華麗奢華的皇家宮殿

凡爾賽宮（Palace of Versailles），距離巴黎僅約20公里，是法國最具代表性的皇室建築之一。這座宏偉的宮殿，不僅是法國王室的奢華象徵，更是法國歷史與藝術的縮影。無論是金碧輝煌的內部裝潢，還是廣闊優美的花園景觀，都讓人流連忘返。

宮殿內部：極致的皇室風采

凡爾賽宮最著名的部分當屬：

鏡廳（Galerie des Glaces） ：這座長73公尺的大廳以357面鏡子和17扇拱形窗戶著稱，白日反射陽光，夜晚燈光流轉，氣勢非凡。當年曾是舉行重大慶典和簽訂條約的場所。

：這座長73公尺的大廳以357面鏡子和17扇拱形窗戶著稱，白日反射陽光，夜晚燈光流轉，氣勢非凡。當年曾是舉行重大慶典和簽訂條約的場所。 國王與王后的寢室 ：保留了路易十四與瑪麗·安東妮特時期的原始設計，充滿法式貴族氣息。

：保留了路易十四與瑪麗·安東妮特時期的原始設計，充滿法式貴族氣息。 皇家教堂：擁有華麗的天花板畫作與細緻的裝飾，是皇室重要儀式的舉行地。

花園與大特里亞儂宮

凡爾賽宮花園（Jardins de Versailles）由著名設計師勒諾特爾規劃，以對稱布局和多樣化的噴泉聞名。春夏季節，花園中舉行的音樂噴泉秀是一大亮點，伴隨古典音樂，水舞與自然景致完美融合。

此外，大特里亞儂宮（Grand Trianon）和小特里亞儂宮（Petit Trianon）則是國王與王后逃離宮廷壓力的私人住所，特別是瑪麗·安東妮特在此創造了屬於自己的田園小村莊。

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