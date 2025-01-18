史特拉斯堡：歐洲心臟的童話小鎮

位於法國東部的史特拉斯堡（Strasbourg），坐落於萊茵河畔，是法德文化交匯的完美縮影。這座擁有濃厚中世紀氛圍的小鎮，以其聯合國教科文組織世界遺產的舊城區、迷人的木筋屋建築和美味的阿爾薩斯美食聞名，是遊覽歐洲必訪的魅力之地。

舊城區：大島的童話風情

史特拉斯堡的大島（Grande Île）被河流環繞，仿佛一座漂浮的童話村落。這裡擁有世界著名的哥德式建築——史特拉斯堡大教堂（Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg）。大教堂擁有全歐最高的尖塔之一，內部的天文鐘是一大亮點，特定時間會展現精緻的機械表演。

漫步於舊城區的石板街道，兩旁是典型的阿爾薩斯風格木筋屋，窗台裝飾著鮮花，處處散發著浪漫氣息。小法國（La Petite France）是舊城區最迷人的一隅，狹窄運河與風車小屋交織，讓人仿佛置身童話場景。

歐洲議會區：現代與傳統的融合

史特拉斯堡作為歐洲議會所在地，是歐洲政治的核心之一。議會大廈、歐洲人權法院等現代建築與古老的舊城形成鮮明對比。遊客可提前預約，參觀議會大廳，感受歐盟的運作。

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