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法國蒙帕納斯展望台：從巴黎摩天大樓俯瞰浪漫之都的全景

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2025-01-18 14:15:00 文字：marktrip
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巴黎蒙帕納斯大樓展望台：俯瞰浪漫之都的全景視角

法國蒙帕納斯展望台：從巴黎摩天大樓俯瞰浪漫之都的全景

蒙帕納斯大樓（Tour Montparnasse）是巴黎的摩天大樓之一，高達210公尺，擁有全城最佳的俯瞰視角。展望台位於大樓的56層，從這裡可以360度欣賞巴黎的壯麗景色，甚至包括艾菲爾鐵塔、塞納河和聖心大教堂，是遊客必訪的絕佳地點。

全景視野：巴黎的另一種美

法國蒙帕納斯展望台：從巴黎摩天大樓俯瞰浪漫之都的全景

蒙帕納斯展望台因其獨特的高度與位置，提供了巴黎與眾不同的觀賞角度：

  • 日景之美：白天的巴黎盡收眼底，整齊的城市規劃與塞納河蜿蜒流淌，展現出優雅的都市風貌。
  • 日落與黃昏：夕陽餘暉灑在艾菲爾鐵塔上，是拍攝與欣賞的黃金時刻。
  • 夜景浪漫：巴黎的燈光秀從這裡俯瞰更加壯觀，艾菲爾鐵塔的燈光閃爍與城市的璀璨夜色交相輝映。

法國蒙帕納斯展望台：從巴黎摩天大樓俯瞰浪漫之都的全景

實用資訊

  1. 開放時間
    蒙帕納斯展望台全年開放，通常從早上10點至深夜，夜景觀賞尤其受歡迎，具體時間建議查詢官網。

  2. 票價
    成人票價約20歐元，12歲以下兒童票約10歐元，線上購票可享折扣並免除現場排隊。

  3. 交通方式

    • 地鐵：4號、6號、12號和13號線至Montparnasse-Bienvenüe站，步行即達。
    • 巴士：多條路線均有停靠。

法國蒙帕納斯展望台：從巴黎摩天大樓俯瞰浪漫之都的全景

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