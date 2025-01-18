巴黎蒙帕納斯大樓展望台：俯瞰浪漫之都的全景視角

蒙帕納斯大樓（Tour Montparnasse）是巴黎的摩天大樓之一，高達210公尺，擁有全城最佳的俯瞰視角。展望台位於大樓的56層，從這裡可以360度欣賞巴黎的壯麗景色，甚至包括艾菲爾鐵塔、塞納河和聖心大教堂，是遊客必訪的絕佳地點。

全景視野：巴黎的另一種美

蒙帕納斯展望台因其獨特的高度與位置，提供了巴黎與眾不同的觀賞角度：

日景之美 ：白天的巴黎盡收眼底，整齊的城市規劃與塞納河蜿蜒流淌，展現出優雅的都市風貌。

：白天的巴黎盡收眼底，整齊的城市規劃與塞納河蜿蜒流淌，展現出優雅的都市風貌。 日落與黃昏 ：夕陽餘暉灑在艾菲爾鐵塔上，是拍攝與欣賞的黃金時刻。

：夕陽餘暉灑在艾菲爾鐵塔上，是拍攝與欣賞的黃金時刻。 夜景浪漫：巴黎的燈光秀從這裡俯瞰更加壯觀，艾菲爾鐵塔的燈光閃爍與城市的璀璨夜色交相輝映。

實用資訊

開放時間：

蒙帕納斯展望台全年開放，通常從早上10點至深夜，夜景觀賞尤其受歡迎，具體時間建議查詢官網。 票價：

成人票價約20歐元，12歲以下兒童票約10歐元，線上購票可享折扣並免除現場排隊。 交通方式： 地鐵：4號、6號、12號和13號線至Montparnasse-Bienvenüe站，步行即達。

巴士：多條路線均有停靠。

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