巴黎蒙帕納斯大樓展望台：俯瞰浪漫之都的全景視角
蒙帕納斯大樓（Tour Montparnasse）是巴黎的摩天大樓之一，高達210公尺，擁有全城最佳的俯瞰視角。展望台位於大樓的56層，從這裡可以360度欣賞巴黎的壯麗景色，甚至包括艾菲爾鐵塔、塞納河和聖心大教堂，是遊客必訪的絕佳地點。
全景視野：巴黎的另一種美
蒙帕納斯展望台因其獨特的高度與位置，提供了巴黎與眾不同的觀賞角度：
- 日景之美：白天的巴黎盡收眼底，整齊的城市規劃與塞納河蜿蜒流淌，展現出優雅的都市風貌。
- 日落與黃昏：夕陽餘暉灑在艾菲爾鐵塔上，是拍攝與欣賞的黃金時刻。
- 夜景浪漫：巴黎的燈光秀從這裡俯瞰更加壯觀，艾菲爾鐵塔的燈光閃爍與城市的璀璨夜色交相輝映。
實用資訊
-
開放時間：
蒙帕納斯展望台全年開放，通常從早上10點至深夜，夜景觀賞尤其受歡迎，具體時間建議查詢官網。
-
票價：
成人票價約20歐元，12歲以下兒童票約10歐元，線上購票可享折扣並免除現場排隊。
-
交通方式：
- 地鐵：4號、6號、12號和13號線至Montparnasse-Bienvenüe站，步行即達。
- 巴士：多條路線均有停靠。
更多歐洲旅遊指南
主站：Mimi韓的旅遊生活
法國：巴黎自由行、巴黎景點、巴黎住哪裡、聖米歇爾山、史特拉斯堡
義大利：羅馬自由行、佛羅倫斯自由行、威尼斯自由行、米蘭自由行、義大利租車