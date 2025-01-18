巴黎龐畢度中心：現代藝術與創意建築的融合地標
位於巴黎市中心的龐畢度中心（Centre Pompidou）是世界現代與當代藝術的殿堂。這座由倫佐·皮亞諾（Renzo Piano）和理查德·羅傑斯（Richard Rogers）設計的建築，以其外露的鋼管結構和色彩鮮豔的管道設計而聞名，被譽為現代建築的典範。
外露結構：顛覆傳統的建築設計
龐畢度中心最大的亮點是其「內外顛倒」的設計理念：
- 功能分區的色彩：建築外部的管道系統用不同顏色區分用途，如藍色為空調，綠色為水管，紅色則代表電梯和通道。
- 透明外觀：外露的結構讓建築內部活動一覽無遺，展現出開放與創意的精神。
龐畢度中心的內部亮點
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國家現代藝術博物館（MNAM）
館藏涵蓋20世紀至今的重要藝術作品，包括馬蒂斯、畢卡索、達利等大師之作。當代藝術部分則展示影像裝置、數位藝術與實驗性創作。
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公共圖書館
開放式的圖書館空間，吸引眾多學生與藝術愛好者，是一個自由學習與創作的好去處。
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臨時展覽與活動
龐畢度中心定期舉辦不同主題的展覽、藝術表演與電影放映，讓每次造訪都有新的驚喜。
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頂層觀景台
中心頂層提供360度俯瞰巴黎的視野，艾菲爾鐵塔與聖母院等地標盡收眼底，是拍照與欣賞景色的絕佳地點。
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