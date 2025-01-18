巴黎蒙馬特聖心堂：俯瞰巴黎的浪漫聖地
蒙馬特聖心堂（Basilique du Sacré-Cœur）位於巴黎北部的蒙馬特高地，是巴黎最受歡迎的地標之一。這座純白的拜占庭風格教堂，不僅因其建築之美而聞名，還因其地勢優越，成為俯瞰巴黎全景的絕佳地點。
聖心堂的建築與歷史
聖心堂建於1875年，於1914年竣工，是為紀念法國在普法戰爭後的復興而建：
- 純白外觀：建築由特殊的石灰岩建造，能在雨後保持潔白，象徵著純潔與信仰。
- 拜占庭風格：教堂內部擁有巨大的圓頂與馬賽克裝飾，尤其是中央祭壇上的《榮耀基督》馬賽克，是世界上最大的宗教題材馬賽克之一。
- 圓頂觀景台：登上300級台階後，圓頂提供了360度俯瞰巴黎的視野，能遠眺艾菲爾鐵塔與塞納河。
探索蒙馬特：藝術家的搖籃
聖心堂所在的蒙馬特區（Montmartre）以藝術家聚集地而著稱：
- 畫家廣場（Place du Tertre）：教堂附近的廣場，充滿了街頭藝術家和畫家，是欣賞即興創作與購買紀念畫作的好地方。
- 達利博物館：展出超現實主義大師薩爾瓦多·達利的雕塑與素描作品。
- 迷人小巷：漫步於蒙馬特蜿蜒的石板街道，探索隱藏的咖啡館與精品店，感受濃厚的巴黎藝術氛圍。
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