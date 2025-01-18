巴黎蒙馬特聖心堂：俯瞰巴黎的浪漫聖地

蒙馬特聖心堂（Basilique du Sacré-Cœur）位於巴黎北部的蒙馬特高地，是巴黎最受歡迎的地標之一。這座純白的拜占庭風格教堂，不僅因其建築之美而聞名，還因其地勢優越，成為俯瞰巴黎全景的絕佳地點。

聖心堂的建築與歷史

聖心堂建於1875年，於1914年竣工，是為紀念法國在普法戰爭後的復興而建：

純白外觀：建築由特殊的石灰岩建造，能在雨後保持潔白，象徵著純潔與信仰。 拜占庭風格：教堂內部擁有巨大的圓頂與馬賽克裝飾，尤其是中央祭壇上的《榮耀基督》馬賽克，是世界上最大的宗教題材馬賽克之一。 圓頂觀景台：登上300級台階後，圓頂提供了360度俯瞰巴黎的視野，能遠眺艾菲爾鐵塔與塞納河。

探索蒙馬特：藝術家的搖籃

聖心堂所在的蒙馬特區（Montmartre）以藝術家聚集地而著稱：

畫家廣場（Place du Tertre）：教堂附近的廣場，充滿了街頭藝術家和畫家，是欣賞即興創作與購買紀念畫作的好地方。 達利博物館：展出超現實主義大師薩爾瓦多·達利的雕塑與素描作品。 迷人小巷：漫步於蒙馬特蜿蜒的石板街道，探索隱藏的咖啡館與精品店，感受濃厚的巴黎藝術氛圍。

更多歐洲旅遊指南

主站：Mimi韓的旅遊生活

英國：倫敦自由行、倫敦景點、英國租車

法國：巴黎自由行、巴黎景點、巴黎住哪裡、聖米歇爾山、史特拉斯堡

德國：法蘭克福、柏林、國王湖、德國必買、德國租車

瑞士：伯恩、琉森、瑞士租車、少女峰、瑞士通行證

義大利：羅馬自由行、佛羅倫斯自由行、威尼斯自由行、米蘭自由行、義大利租車

冰島：冰島自由行、冰島租車、冰島必買

捷克：布拉格景點、CK小鎮自由行

奧地利：維也納、薩爾斯堡、哈修塔特、哈修塔特民宿

西班牙：巴賽隆納、馬德里、西班牙租車

其他：雅典、希臘租車、比利時自由行