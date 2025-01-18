巴黎迪士尼樂園：歐洲的夢幻童話世界
巴黎迪士尼樂園（Disneyland Paris），位於巴黎東郊的馬恩河谷，是全歐洲最受歡迎的主題樂園之一。自1992年開幕以來，這座充滿魔法與歡樂的樂園，成為無數家庭和迪士尼迷的夢幻目的地。
樂園簡介：兩大主題園區
巴黎迪士尼樂園分為兩個主要園區，分別提供不同的奇幻冒險體驗：
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迪士尼樂園（Disneyland Park）
充滿童話氣息的主園區，包含五大主題區域：
- 幻想世界（Fantasyland）：以《睡美人城堡》為中心，重現經典童話場景。
- 探險世界（Adventureland）：體驗刺激的加勒比海盜與印第安納瓊斯冒險之旅。
- 邊域世界（Frontierland）：感受狂野西部的氣息。
- 發現世界（Discoveryland）：探索未來科技與星際冒險，包括《星際大戰》主題。
- 主街美國（Main Street U.S.A.）：穿越懷舊的20世紀初美國小鎮。
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華特迪士尼影城（Walt Disney Studios Park）
專注於電影與動畫主題，分區介紹電影製作過程與經典角色：
- 漫威英雄區：與鋼鐵人、蜘蛛人等超級英雄互動。
- 玩具總動員區：巨型玩具世界，適合全家同樂。
- 雷米的廚房（Ratatouille Adventure）：跟隨《料理鼠王》進入巴黎的美食冒險。
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