為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 法國巴黎迪士尼：歐洲的童話樂園，從睡美人城堡到漫威冒險的旅程

法國巴黎迪士尼：歐洲的童話樂園，從睡美人城堡到漫威冒險的旅程

2025年菜外帶
2025-01-18 14:56:00 文字：marktrip
share
marktrip

marktrip

巴黎迪士尼樂園：歐洲的夢幻童話世界

法國巴黎迪士尼：歐洲的童話樂園，從睡美人城堡到漫威冒險的旅程

巴黎迪士尼樂園（Disneyland Paris），位於巴黎東郊的馬恩河谷，是全歐洲最受歡迎的主題樂園之一。自1992年開幕以來，這座充滿魔法與歡樂的樂園，成為無數家庭和迪士尼迷的夢幻目的地。

樂園簡介：兩大主題園區

法國巴黎迪士尼：歐洲的童話樂園，從睡美人城堡到漫威冒險的旅程

巴黎迪士尼樂園分為兩個主要園區，分別提供不同的奇幻冒險體驗：

  1. 迪士尼樂園（Disneyland Park）
    充滿童話氣息的主園區，包含五大主題區域：

    • 幻想世界（Fantasyland）：以《睡美人城堡》為中心，重現經典童話場景。
    • 探險世界（Adventureland）：體驗刺激的加勒比海盜與印第安納瓊斯冒險之旅。
    • 邊域世界（Frontierland）：感受狂野西部的氣息。
    • 發現世界（Discoveryland）：探索未來科技與星際冒險，包括《星際大戰》主題。
    • 主街美國（Main Street U.S.A.）：穿越懷舊的20世紀初美國小鎮。

法國巴黎迪士尼：歐洲的童話樂園，從睡美人城堡到漫威冒險的旅程

  1. 華特迪士尼影城（Walt Disney Studios Park）
    專注於電影與動畫主題，分區介紹電影製作過程與經典角色：

    • 漫威英雄區：與鋼鐵人、蜘蛛人等超級英雄互動。
    • 玩具總動員區：巨型玩具世界，適合全家同樂。
    • 雷米的廚房（Ratatouille Adventure）：跟隨《料理鼠王》進入巴黎的美食冒險。

法國巴黎迪士尼：歐洲的童話樂園，從睡美人城堡到漫威冒險的旅程

更多歐洲旅遊指南

主站：Mimi韓的旅遊生活

英國：倫敦自由行倫敦景點英國租車

法國：巴黎自由行巴黎景點巴黎住哪裡聖米歇爾山史特拉斯堡

德國：法蘭克福柏林國王湖德國必買德國租車

瑞士：伯恩琉森瑞士租車少女峰瑞士通行證

義大利：羅馬自由行佛羅倫斯自由行威尼斯自由行米蘭自由行義大利租車

冰島：冰島自由行冰島租車冰島必買

捷克：布拉格景點CK小鎮自由行

奧地利：維也納薩爾斯堡哈修塔特哈修塔特民宿

西班牙：巴賽隆納馬德里西班牙租車

其他：雅典希臘租車比利時自由行

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up