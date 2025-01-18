巴黎莎士比亞書店：左岸文學與歷史的浪漫地標

莎士比亞書店（Shakespeare and Company）位於巴黎左岸塞納河畔，是世界上最著名的獨立書店之一。這座結合書店、文化中心與文學朝聖地的場所，不僅以其獨特的氛圍吸引無數文學愛好者，也見證了巴黎文學歷史的重要篇章。

書店的歷史與魅力

莎士比亞書店原由美國人西爾維亞·比奇（Sylvia Beach）於1919年創立，最初是巴黎文學圈的中心，常常接待海明威、喬伊斯等現代文學大師。現址的書店於1951年由喬治·惠特曼（George Whitman）接管，延續了「左岸文學之家」的精神：

藏書豐富 ：以英語書籍為主，涵蓋經典文學、詩歌、哲學及當代小說。

：以英語書籍為主，涵蓋經典文學、詩歌、哲學及當代小說。 書香滿溢的空間 ：狹窄的樓梯、木製書架與擺放隨意的藏書，讓書店充滿溫馨的氣息。

：狹窄的樓梯、木製書架與擺放隨意的藏書，讓書店充滿溫馨的氣息。 讀書人聚集地：書店內有舒適的閱讀角落，還常舉辦作家簽書會與文學講座。

莎士比亞書店的亮點

「出租床位計劃」

書店創立以來便秉承「漂泊文人之家」的傳統，向年輕作家和旅人提供住宿條件，條件是幫忙整理書店並每天閱讀一本書。 書店內部的魔力空間

極具文學氛圍的小房間佈滿書籍，角落裡的打字機與舊沙發，讓人彷彿置身於20世紀的文學沙龍。 作家牆與歷史故事

書店牆上掛滿了歷史上與書店相關的文學巨匠照片，讓人感受到濃厚的文化傳承。

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