巴黎老佛爺百貨：奢華購物與建築藝術的完美結合

巴黎老佛爺百貨（Galeries Lafayette Haussmann）是世界最著名的百貨商場之一，也是巴黎時尚與奢華的象徵。坐落於巴黎第九區的奧斯曼大道，這座擁有百年歷史的商場，不僅是購物天堂，還因其壯麗的建築和多元化的服務吸引無數遊客前來探索。

老佛爺百貨的建築魅力

壯麗的彩色玻璃穹頂

商場內部最著名的地標是1912年建成的新藝術風格彩色玻璃穹頂，高達43公尺，精緻華麗，陽光透過玻璃灑進，讓整個空間如夢似幻。 壯觀的室內設計

五層挑高的中庭設計，環繞著圓形回廊，雕花扶欄和金色裝飾更增添典雅氛圍，是拍照打卡的必訪點。 屋頂觀景台

頂樓的免費觀景台提供360度俯瞰巴黎的美景，包括埃菲爾鐵塔與蒙馬特聖心堂，是購物之外的額外驚喜。

購物天堂：奢華品牌與時尚精品

老佛爺百貨是時尚愛好者的夢想之地，分為多個樓層與專區，涵蓋各類商品：

奢侈品牌 ：如香奈兒（Chanel）、路易威登（Louis Vuitton）、愛馬仕（Hermès）等世界頂級品牌。

：如香奈兒（Chanel）、路易威登（Louis Vuitton）、愛馬仕（Hermès）等世界頂級品牌。 潮流設計師品牌 ：展示最新時尚趨勢的精品選擇。

：展示最新時尚趨勢的精品選擇。 美妝與香水區 ：薈萃各大知名品牌，還有專業化妝師提供服務。

：薈萃各大知名品牌，還有專業化妝師提供服務。 法式美食區：從高級餐廳到甜點鋪，讓你在購物之餘一飽口福。

老佛爺百貨（拉法葉百貨）｜中文官網

地點：40 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, 法國

營業時間：09:30~20:30（星期日11:00~19:00）

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