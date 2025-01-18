巴黎羅浮宮：藝術與歷史的無價瑰寶

羅浮宮（Musée du Louvre）是世界上規模最大、最著名的博物館之一，位於巴黎市中心塞納河畔。這座曾是法國皇宮的建築，不僅是藝術與歷史愛好者的朝聖地，也是每位遊客的巴黎行程中不可或缺的一站。

羅浮宮的歷史與建築

從皇宮到博物館

羅浮宮的歷史可追溯至12世紀，最初為要塞，後逐漸演變成為皇宮，最終於1793年對公眾開放，成為博物館。 玻璃金字塔

博物館的標誌性入口——玻璃金字塔由貝聿銘設計，現代感與歷史建築完美融合，是拍照打卡的熱門地點。

館藏亮點：不可錯過的藝術珍品

羅浮宮擁有超過38,000件展品，分佈於八大館區。以下是幾件不得不看的經典之作：

《蒙娜麗莎》（La Joconde）

達文西的傳世名作，位於德農館二樓，是全館最受矚目的明星畫作。 《薩莫色雷斯的勝利女神》（Victoire de Samothrace）

位於德農館的大理石樓梯頂端，這件古希臘雕塑以動態之美令人震撼。 《米洛的維納斯》（Venus de Milo）

這尊失去雙臂的希臘雕塑，展現了古典時期的完美比例與優雅。 《自由引導人民》（La Liberté guidant le peuple）

德拉克洛瓦的浪漫主義經典，以充滿力量的筆觸詮釋法國大革命的精神。

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