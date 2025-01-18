五漁村（Cinque Terre）位於義大利西北部的利古里亞海岸，由蒙特羅索（Monterosso al Mare）、韋爾納扎（Vernazza）、科爾尼利亞（Corniglia）、馬納羅拉（Manarola）和里奧馬焦雷（Riomaggiore）五個村莊組成。這片世界文化遺產以五彩斑斕的建築、迷人的海岸線以及古老的漁村風情，吸引著無數遊客前來探索。

蒙特羅索（Monterosso al Mare）

五漁村中最大的村莊，以寬敞的沙灘和清澈的海水聞名。適合喜愛游泳與海灘放鬆的旅人。

韋爾納扎（Vernazza）

被譽為最美的漁村之一，擁有迷人的港口、彩色建築以及歷史悠久的聖瑪格麗塔教堂。

科爾尼利亞（Corniglia）

唯一不臨海的村莊，位於懸崖頂端。沿蜿蜒小徑登上村莊，可俯瞰壯麗的海岸線。