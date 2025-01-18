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義大利五漁村：地中海上的色彩童話與自然奇景

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2025-01-18 16:19:00 文字：marktrip
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義大利五漁村：地中海懸崖上的彩色童話

義大利五漁村：地中海上的色彩童話與自然奇景

五漁村（Cinque Terre）位於義大利西北部的利古里亞海岸，由蒙特羅索（Monterosso al Mare）、韋爾納扎（Vernazza）、科爾尼利亞（Corniglia）、馬納羅拉（Manarola）和里奧馬焦雷（Riomaggiore）五個村莊組成。這片世界文化遺產以五彩斑斕的建築、迷人的海岸線以及古老的漁村風情，吸引著無數遊客前來探索。

五漁村亮點一覽

義大利五漁村：地中海上的色彩童話與自然奇景

義大利五漁村：地中海上的色彩童話與自然奇景

  1. 蒙特羅索（Monterosso al Mare）
    五漁村中最大的村莊，以寬敞的沙灘和清澈的海水聞名。適合喜愛游泳與海灘放鬆的旅人。

  2. 韋爾納扎（Vernazza）
    被譽為最美的漁村之一，擁有迷人的港口、彩色建築以及歷史悠久的聖瑪格麗塔教堂。

  3. 科爾尼利亞（Corniglia）
    唯一不臨海的村莊，位於懸崖頂端。沿蜿蜒小徑登上村莊，可俯瞰壯麗的海岸線。

  4. 馬納羅拉（Manarola）
    明信片上的常客，以陡峭的石階、色彩繽紛的房屋和壯觀的日落景致而著稱。

  5. 里奧馬焦雷（Riomaggiore）
    五漁村的入口，風景如畫的漁港與狹窄街巷，讓人彷彿置身童話世界。

義大利五漁村：地中海上的色彩童話與自然奇景

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