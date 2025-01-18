韋爾納扎：五漁村中最迷人的彩色小鎮
韋爾納扎（Vernazza）是義大利五漁村中最受歡迎的村莊之一，以其色彩繽紛的建築、迷人的漁港以及中世紀的悠久歷史吸引著無數旅人。這座濱海小村莊因其濃厚的古老漁村氛圍與壯麗的自然景觀，被譽為「五漁村的明珠」。
韋爾納扎的亮點
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色彩繽紛的漁港
韋爾納扎的小港口被彩色房屋環繞，船隻隨波搖曳，這裡是村莊的靈魂。沿著港口漫步或在咖啡館坐下，欣賞眼前的美景，彷彿置身於童話世界。
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聖瑪格麗塔教堂（Chiesa di Santa Margherita d'Antiochia）
建於13世紀的教堂位於海邊，以其精美的哥德式建築與歷史氛圍而著名。教堂的鐘樓是港口最醒目的地標之一。
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中世紀防禦塔（Doria Castle）
韋爾納扎的古堡位於高處，曾是防禦海盜入侵的重要堡壘。登上塔頂，可以俯瞰整個村莊與湛藍的大海，是拍照的絕佳地點。
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迷人的小巷
村內的狹窄小巷兩旁是傳統民居與特色商店，隨意漫步間，能發現手工藝品、當地美食和特產葡萄酒。
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