天龍寺的魅力與探索

天龍寺，位於京都嵐山地區，是世界文化遺產之一，也是禪宗文化的代表作。這座寺院建於1339年，由足利尊氏為供養後醍醐天皇而創建，融合了自然與人文的景致。無論是尋求內心平靜，還是欣賞庭園美景，天龍寺都能帶來令人難忘的體驗。

嵐山竹林步道

天龍寺的北門通往著名的嵐山竹林步道，綠意盎然的竹林隧道彷彿引領你進入另一個時空。漫步其中，微風輕拂竹葉，耳邊的自然樂章讓人放鬆心情，是攝影愛好者與情侶的最愛拍照地點。

禪意庭園——曹源池

天龍寺的曹源池庭園是日本第一座被指定為國家史蹟及特別名勝的庭園，池塘周圍山水相連，設計靈感源自「借景」理念。春有櫻花，秋有紅葉，季節變化為庭園增添不同的韻味。尤其秋天的紅葉倒映池面，景致如詩如畫，吸引了大量遊客。

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