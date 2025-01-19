為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 日本天龍寺祕境探索：京都必訪的世界遺產庭園美景

日本天龍寺祕境探索：京都必訪的世界遺產庭園美景

2025年菜外帶
2025-01-19 10:31:00 文字：marktrip
share
marktrip

marktrip

天龍寺的魅力與探索

常寂光寺%26;天龍寺-45.jpg

天龍寺，位於京都嵐山地區，是世界文化遺產之一，也是禪宗文化的代表作。這座寺院建於1339年，由足利尊氏為供養後醍醐天皇而創建，融合了自然與人文的景致。無論是尋求內心平靜，還是欣賞庭園美景，天龍寺都能帶來令人難忘的體驗。

嵐山竹林步道

日本天龍寺祕境探索：京都必訪的世界遺產庭園美景

天龍寺的北門通往著名的嵐山竹林步道，綠意盎然的竹林隧道彷彿引領你進入另一個時空。漫步其中，微風輕拂竹葉，耳邊的自然樂章讓人放鬆心情，是攝影愛好者與情侶的最愛拍照地點。

禪意庭園——曹源池

常寂光寺%26;天龍寺-34.jpg

天龍寺的曹源池庭園是日本第一座被指定為國家史蹟及特別名勝的庭園，池塘周圍山水相連，設計靈感源自「借景」理念。春有櫻花，秋有紅葉，季節變化為庭園增添不同的韻味。尤其秋天的紅葉倒映池面，景致如詩如畫，吸引了大量遊客。

常寂光寺%26;天龍寺-2.jpg

更多日本旅遊攻略

主頁Mimi韓的旅遊生活

日本日本必買藥妝日本必買電器日本百貨藥妝優惠券

東京東京自由行東京景點、、東京必買東京美食東京迪士尼迪士尼海洋

大阪大阪自由行大阪景點大阪必買大阪美食大阪環球影城

京都京都自由行京都景點京都住宿京都必買京都美食京都賞櫻

沖繩沖繩自由行沖繩景點沖繩住宿沖繩必買沖繩美食沖繩租車沖繩不自駕

名古屋名古屋自由行名古屋景點名古屋租車合掌村

九州九州自由行福岡景點福岡住宿由布院

北海道北海道自由行不自駕北海道景點北海道必買北海道美食北海道租車札幌住宿

東北地區：東北自由行青森住宿銀山溫泉

最新熱門優惠券：

BICCAMERA折價券大丸百貨折價券札幌藥妝折價券松本清折價券日本GU優惠券堂吉訶德優惠券

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up