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日本嵐山常寂光寺：隱藏於山林間的四季秘境

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2025-01-19 10:43:00 文字：marktrip
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探索嵐山的禪意秘境——常寂光寺

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嵐山常寂光寺，位於京都小倉山腳下，是一座隱藏於茂密山林中的古剎。這座建於1596年的日蓮宗寺院，以「常寂光」之意象徵佛國的寧靜，擁有絕美的庭園景色與濃厚的禪意氛圍。無論春花、夏翠、秋楓還是冬雪，每個季節都展現出截然不同的美麗，是京都旅遊不可錯過的景點之一。

四季變化的庭園之美

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  1. 春天：櫻花季時，寺內的小路被淡粉色的花瓣裝點，配上古樸的木製建築，展現出和風雅緻的魅力。
  2. 夏天：滿目翠綠，蒼鬱的樹木與青苔鋪地的庭園營造出涼爽清幽的氛圍，適合避暑靜心。
  3. 秋天：紅葉季是常寂光寺最為壯觀的時節，寺內楓樹層層疊疊，色彩從鮮紅到金黃不等，形成濃烈的視覺震撼。
  4. 冬天：偶爾的雪景將寺院染上純白，與紅色楓葉的殘影相映成趣，彷彿一幅水墨畫。

必訪亮點

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  1. 山門：進入寺院的入口山門古樸而典雅，周圍的樹木環繞，營造出一種與世隔絕的靜謐感。
  2. 本堂：寺內本堂供奉日蓮上人，是祈福與靜思的好地方。建築風格簡潔，散發禪宗的質樸美感。
  3. 石階小徑：通往寺內的石階小路是拍照熱門點，特別是在紅葉季，兩側的楓樹為小徑鋪上自然地毯，步步皆是美景。

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