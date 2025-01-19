探索嵐山的禪意秘境——常寂光寺
嵐山常寂光寺，位於京都小倉山腳下，是一座隱藏於茂密山林中的古剎。這座建於1596年的日蓮宗寺院，以「常寂光」之意象徵佛國的寧靜，擁有絕美的庭園景色與濃厚的禪意氛圍。無論春花、夏翠、秋楓還是冬雪，每個季節都展現出截然不同的美麗，是京都旅遊不可錯過的景點之一。
四季變化的庭園之美
- 春天：櫻花季時，寺內的小路被淡粉色的花瓣裝點，配上古樸的木製建築，展現出和風雅緻的魅力。
- 夏天：滿目翠綠，蒼鬱的樹木與青苔鋪地的庭園營造出涼爽清幽的氛圍，適合避暑靜心。
- 秋天：紅葉季是常寂光寺最為壯觀的時節，寺內楓樹層層疊疊，色彩從鮮紅到金黃不等，形成濃烈的視覺震撼。
- 冬天：偶爾的雪景將寺院染上純白，與紅色楓葉的殘影相映成趣，彷彿一幅水墨畫。
必訪亮點
- 山門：進入寺院的入口山門古樸而典雅，周圍的樹木環繞，營造出一種與世隔絕的靜謐感。
- 本堂：寺內本堂供奉日蓮上人，是祈福與靜思的好地方。建築風格簡潔，散發禪宗的質樸美感。
- 石階小徑：通往寺內的石階小路是拍照熱門點，特別是在紅葉季，兩側的楓樹為小徑鋪上自然地毯，步步皆是美景。
更多日本旅遊攻略
主頁：Mimi韓的旅遊生活
東京：東京自由行、東京景點、、東京必買、東京美食、東京迪士尼、迪士尼海洋
大阪：大阪自由行、大阪景點、大阪必買、大阪美食、大阪環球影城
京都：京都自由行、京都景點、京都住宿、京都必買、京都美食、京都賞櫻
沖繩：沖繩自由行、沖繩景點、沖繩住宿、沖繩必買、沖繩美食、沖繩租車、沖繩不自駕
北海道：北海道自由行、不自駕、北海道景點、北海道必買、北海道美食、北海道租車、札幌住宿
最新熱門優惠券：
BICCAMERA折價券、大丸百貨折價券、札幌藥妝折價券、松本清折價券、日本GU優惠券、堂吉訶德優惠券