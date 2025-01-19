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日本奈良東大寺：走進日本歷史最偉大的佛教建築

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2025-01-19 10:48:00 文字：marktrip
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奈良東大寺：日本古都的文化瑰寶

日本奈良東大寺：走進日本歷史最偉大的佛教建築

東大寺，位於奈良公園內，是日本佛教華嚴宗的總本山，也是奈良時代（公元8世紀）的文化象徵。這座世界文化遺產以其宏偉的建築、大佛殿與奈良大佛聞名，吸引了無數來自世界各地的遊客。東大寺不僅是佛教信仰中心，更是一處能感受奈良古都魅力的絕佳景點。

東大寺的歷史與建築

日本奈良東大寺：走進日本歷史最偉大的佛教建築

  1. 創建背景
    東大寺由聖武天皇於公元752年創建，當時為祈求國家安穩、五穀豐收，特意建造這座雄偉的寺院。
  2. 大佛殿
    東大寺的大佛殿（金堂）是世界上最大的木造建築之一，高約49公尺，內部供奉的是奈良大佛（盧舍那佛），高度達15公尺，象徵宇宙的至高智慧與慈悲。
  3. 南大門
    寺院的入口——南大門，是東大寺的代表性建築，兩側守護神像（阿形與吽形像）高大威嚴，被列為日本國寶。

參觀亮點

日本奈良東大寺：走進日本歷史最偉大的佛教建築

  1. 奈良大佛
    被譽為日本三大佛像之一的奈良大佛，其工藝精細，令人讚嘆，建議仔細觀賞佛像的細節及周圍的佛教藝術品。
  2. 柱子洞
    大佛殿內有一根柱子底部鑽有一個洞，據說這個洞與奈良大佛的鼻孔大小相同，若能成功穿越，將會獲得智慧與健康，是許多遊客挑戰的趣味活動！
  3. 正倉院
    正倉院是東大寺的寶庫，保存了許多奈良時代的珍貴文物，如樂器、書法及工藝品，展現了當時與絲綢之路的文化交流。
  4. 奈良小鹿
    奈良公園內的小鹿以溫馴可愛著稱，可以購買鹿仙貝餵食，與牠們互動是每位遊客的必做活動之一。

日本奈良東大寺：走進日本歷史最偉大的佛教建築

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