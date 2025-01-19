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日本奈良春日大社：千年古社的朱紅神秘與自然之美

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2025-01-19 10:53:00 文字：marktrip
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奈良春日大社：朱紅與自然交織的千年神社

日本奈良春日大社：千年古社的朱紅神秘與自然之美

春日大社，位於奈良公園深處，是日本最具代表性的神社之一，擁有超過1300年的歷史。作為藤原氏的家族神社，春日大社以鮮艷的朱紅色建築、數千座石燈籠與獨特的自然氛圍吸引了無數遊客。這座神社被列為世界文化遺產，是探索奈良文化不可錯過的景點之一。

春日大社的歷史與特色

日本奈良春日大社：千年古社的朱紅神秘與自然之美

  1. 創建背景
    春日大社於公元768年建成，供奉春日大神，象徵農業豐收、交通安全與商業繁榮。
  2. 建築特色
    朱紅色的主殿（本殿）是春日造建築的代表作，色彩鮮明，與周圍的綠林形成強烈對比，令人印象深刻。
  3. 燈籠景觀
    春日大社以其石燈籠和青銅燈籠聞名，數量達3000多座，每年2月與8月的「萬燈籠祭」期間，所有燈籠會被點亮，宛如走進一片燈火的夢幻世界。

必訪亮點

奈良東大寺-36.JPG

  1. 御本殿
    春日大社的主殿是國家重要文化財產，供奉的四柱神靈守護著奈良和藤原氏家族。參觀時，建議體驗特別參拜區域，能更近距離感受神聖氣氛。
  2. 石燈籠與青銅燈籠
    散布於參道和社殿周圍的燈籠是春日大社的象徵，尤其在陰雨天或雪景下，氛圍更加幽靜迷人。
  3. 春日山原始林
    春日大社周圍的原始森林是奈良的自然遺產，千年的樹木與綠意盎然的景色，讓人彷彿進入古老的神話世界。

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