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日本奈良藥師寺：千年佛教文化的靈性之地，世界文化遺產！

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2025-01-19 10:57:00 文字：marktrip
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奈良藥師寺：佛教藝術與文化的殿堂

藥師寺（奈良世界文化遺產）

藥師寺位於奈良，是日本佛教法相宗的總本山，也是世界文化遺產之一。這座寺院由天武天皇於680年建造，祈求皇后病愈。藥師寺以其優雅的建築、精美的佛教藝術品以及深厚的歷史文化價值而聞名，是奈良旅遊的必訪之地。

藥師寺的歷史與建築特色

日本奈良藥師寺：千年佛教文化的靈性之地，世界文化遺產！

  1. 創建背景
    藥師寺以供奉藥師如來為主，象徵治癒與安穩。原址位於藤原京，後因首都遷至平城京而搬遷至現址。
  2. 東塔與西塔
    藥師寺的雙塔布局是其最著名的特色之一。東塔建於奈良時代，被稱為「凍結的音樂」因其比例完美、裝飾精美，是國寶級建築。
  3. 金堂
    金堂內供奉著藥師三尊像，主佛藥師如來坐像由青銅鑄造，工藝細緻，是奈良時代佛像藝術的巔峰之作。

必看亮點

日本奈良藥師寺：千年佛教文化的靈性之地，世界文化遺產！

  1. 東塔
    有超過1300年的歷史，是藥師寺唯一保留至今的原始建築。塔身雕刻細膩，經過多次修復，仍散發古樸的魅力。
  2. 玄奘三藏院
    紀念唐代高僧玄奘而建，內有壁畫與雕像，展現中日佛教文化交流的歷史。
  3. 佛教文物展
    藥師寺內部展示了大量佛教經卷與文物，讓人深入了解奈良時代的宗教與藝術。

日本奈良藥師寺：千年佛教文化的靈性之地，世界文化遺產！

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