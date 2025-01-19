奈良藥師寺：佛教藝術與文化的殿堂
藥師寺位於奈良，是日本佛教法相宗的總本山，也是世界文化遺產之一。這座寺院由天武天皇於680年建造，祈求皇后病愈。藥師寺以其優雅的建築、精美的佛教藝術品以及深厚的歷史文化價值而聞名，是奈良旅遊的必訪之地。
藥師寺的歷史與建築特色
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創建背景
藥師寺以供奉藥師如來為主，象徵治癒與安穩。原址位於藤原京，後因首都遷至平城京而搬遷至現址。
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東塔與西塔
藥師寺的雙塔布局是其最著名的特色之一。東塔建於奈良時代，被稱為「凍結的音樂」因其比例完美、裝飾精美，是國寶級建築。
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金堂
金堂內供奉著藥師三尊像，主佛藥師如來坐像由青銅鑄造，工藝細緻，是奈良時代佛像藝術的巔峰之作。
必看亮點
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東塔
有超過1300年的歷史，是藥師寺唯一保留至今的原始建築。塔身雕刻細膩，經過多次修復，仍散發古樸的魅力。
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玄奘三藏院
紀念唐代高僧玄奘而建，內有壁畫與雕像，展現中日佛教文化交流的歷史。
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佛教文物展
藥師寺內部展示了大量佛教經卷與文物，讓人深入了解奈良時代的宗教與藝術。
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