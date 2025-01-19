唐招提寺簡介



唐招提寺位於奈良，是日本國寶級的佛教寺廟，建於759年，由中國唐代高僧鑑真大師所創。這座古寺被視為日本與唐文化交流的見證，保存了眾多珍貴的歷史文物與建築，與藥師寺、東大寺、春日大社等都是名列世界文化遺產的古蹟景點。

必看亮點

金堂（本堂）

金堂內供奉著佛像三尊：盧舍那佛坐像、千手觀音像與藥師如來像，雕工細緻且極具唐代風格，讓人一窺中國與日本文化融合的藝術之美。

講堂

講堂的建築材料來自奈良東大寺的舊建築，歷史悠久且承載文化遺產，是欣賞奈良時代建築的必訪之地。