唐招提寺簡介
唐招提寺位於奈良，是日本國寶級的佛教寺廟，建於759年，由中國唐代高僧鑑真大師所創。這座古寺被視為日本與唐文化交流的見證，保存了眾多珍貴的歷史文物與建築，與藥師寺、東大寺、春日大社等都是名列世界文化遺產的古蹟景點。
必看亮點
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金堂（本堂）
金堂內供奉著佛像三尊：盧舍那佛坐像、千手觀音像與藥師如來像，雕工細緻且極具唐代風格，讓人一窺中國與日本文化融合的藝術之美。
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講堂
講堂的建築材料來自奈良東大寺的舊建築，歷史悠久且承載文化遺產，是欣賞奈良時代建築的必訪之地。
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鑑真大師坐像
這是國寶級的木造佛像，放置於御影堂內，是日本唯一的鑑真像。它栩栩如生地展現了大師的堅毅精神與和善形象。
唐招提寺的季節美景
唐招提寺四季皆美，尤其以秋季的紅葉與春季的櫻花最為迷人，寺廟被自然景色環繞，增添了靜謐與祥和的氛圍。
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