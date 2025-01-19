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日本奈良若草山：登高望遠，賞鹿與絕美奈良景色

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2025-01-19 11:09:00 文字：marktrip
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關於若草山

日本奈良若草山：登高望遠，賞鹿與絕美奈良景色

若草山（若草山或三笠山）位於奈良市，是奈良著名的旅遊景點之一，海拔342米，由三層緩坡構成。這裡不僅可以俯瞰奈良市的全景，還是與奈良小鹿親密互動的最佳地點之一。

必看亮點

日本奈良若草山：登高望遠，賞鹿與絕美奈良景色

日本奈良若草山：登高望遠，賞鹿與絕美奈良景色

  1. 壯闊景色
    若草山頂視野開闊，能俯瞰整個奈良市，天氣晴朗時甚至可以遠眺大阪的市景。日落時分，金色陽光灑在奈良平原上，美不勝收。

  2. 若草山燒山節
    每年1月舉行的「若草山燒山節」是奈良最具特色的活動之一，整座山被點燃，火光照亮夜空，場面壯觀，象徵祈求來年的安寧與繁榮。

  3. 小鹿的陪伴
    山腳與山腰處經常可以見到奈良鹿群自由活動。這些鹿與奈良公園的鹿一樣友善，可以購買鹿仙貝與牠們互動。

活動與季節美景

日本奈良若草山：登高望遠，賞鹿與絕美奈良景色

  • 春季：櫻花盛開時，若草山成為賞花名所，適合野餐與散步。
  • 秋季：紅葉覆蓋山坡，景色浪漫且宜人。
  • 冬季：雪景中的若草山更顯純淨與寧靜。

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