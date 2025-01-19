關於若草山
若草山（若草山或三笠山）位於奈良市，是奈良著名的旅遊景點之一，海拔342米，由三層緩坡構成。這裡不僅可以俯瞰奈良市的全景，還是與奈良小鹿親密互動的最佳地點之一。
必看亮點
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壯闊景色
若草山頂視野開闊，能俯瞰整個奈良市，天氣晴朗時甚至可以遠眺大阪的市景。日落時分，金色陽光灑在奈良平原上，美不勝收。
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若草山燒山節
每年1月舉行的「若草山燒山節」是奈良最具特色的活動之一，整座山被點燃，火光照亮夜空，場面壯觀，象徵祈求來年的安寧與繁榮。
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小鹿的陪伴
山腳與山腰處經常可以見到奈良鹿群自由活動。這些鹿與奈良公園的鹿一樣友善，可以購買鹿仙貝與牠們互動。
活動與季節美景
- 春季：櫻花盛開時，若草山成為賞花名所，適合野餐與散步。
- 秋季：紅葉覆蓋山坡，景色浪漫且宜人。
- 冬季：雪景中的若草山更顯純淨與寧靜。
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