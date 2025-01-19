關於若草山

若草山（若草山或三笠山）位於奈良市，是奈良著名的旅遊景點之一，海拔342米，由三層緩坡構成。這裡不僅可以俯瞰奈良市的全景，還是與奈良小鹿親密互動的最佳地點之一。

必看亮點

壯闊景色

若草山頂視野開闊，能俯瞰整個奈良市，天氣晴朗時甚至可以遠眺大阪的市景。日落時分，金色陽光灑在奈良平原上，美不勝收。

若草山燒山節

每年1月舉行的「若草山燒山節」是奈良最具特色的活動之一，整座山被點燃，火光照亮夜空，場面壯觀，象徵祈求來年的安寧與繁榮。