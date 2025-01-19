關於奈良公園
奈良公園位於奈良東大寺入口前，是日本最具代表性的景點之一。公園內生活著超過1,200隻野生小鹿，牠們被視為神的使者，受到國家保護。這些鹿性情溫馴，經常與遊客互動，是奈良之旅的亮點，也非常適合規劃奈良親子旅遊時來玩。
與小鹿的互動方式
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購買鹿仙貝
公園內有很多攤販在賣鹿仙貝，每包約200日圓。小鹿特別喜歡這些專門製作的零食，拿著鹿仙貝，牠們會主動靠近，甚至學會「鞠躬」向你要食物！
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小鹿禮儀
小鹿雖友善，但請記得適時把食物藏起來，避免牠們過於興奮推擠。另外勿隨意餵食人類食物，以免影響牠們的健康。
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合照與互動
小鹿非常適合拍攝紀念照片。記得保持距離、避免驚嚇牠們，自然的互動往往能拍出最可愛的瞬間。
小提醒
- 小鹿雖溫馴，但可能因餵食不耐煩而輕輕頂撞或咬衣服，請留意與牠們的互動方式。
- 鹿仙貝用完後，請將包裝妥善處理，保持公園的清潔環境。
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