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義大利特雷維噴泉：在義大利羅馬最浪漫的地標許下願望

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2025-01-19 11:38:00 文字：marktrip
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關於特雷維噴泉

義大利特雷維噴泉：在義大利羅馬最浪漫的地標許下願望

特雷維噴泉（Fontana di Trevi）是羅馬最著名的地標之一，也是世界上最大、最華麗的巴洛克風格噴泉。建於18世紀，由建築師尼古拉·薩爾維（Nicola Salvi）設計，完成於1762年。這座噴泉象徵海神尼普頓（Neptune）的威嚴與自然的豐饒。

特雷維噴泉是電影《甜蜜生活》、《羅馬假期》的重要場景，讓它成為浪漫的象徵。如今，來到羅馬的遊客幾乎都會在此許願，期待美夢成真。

必看亮點

義大利特雷維噴泉：在義大利羅馬最浪漫的地標許下願望

義大利特雷維噴泉：在義大利羅馬最浪漫的地標許下願望

  1. 海神雕像與巴洛克藝術
    中央的海神尼普頓雕像駕馭著兩匹馬——一匹溫馴、一匹狂野，象徵海洋的不同面貌。雕像旁邊是豐饒女神和健康女神，背景則是壯麗的宮殿立面，整體設計充滿動感與細節之美。

  2. 許願儀式
    根據傳說，背對噴泉右手投擲硬幣可以實現願望：

  • 投1枚硬幣：確保你能再訪羅馬。
  • 投2枚硬幣：找到真愛。
  • 投3枚硬幣：實現婚姻願望。
    每年，噴泉內的硬幣都被回收，用於慈善事業，為這項傳統增添了溫暖意義。
  1. 夜晚燈光秀
    晚上燈光點亮噴泉，水流在柔和的光影中閃爍，特別浪漫，是拍照的最佳時刻。

義大利特雷維噴泉：在義大利羅馬最浪漫的地標許下願望

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