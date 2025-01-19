萬神殿簡介
萬神殿（Pantheon）是古羅馬最著名的建築之一，建於公元118至128年間，由哈德良皇帝下令重建。萬神殿最初是供奉眾神的神廟，如今則作為天主教堂使用，是古羅馬歷史與建築成就的象徵。
萬神殿因其圓頂設計和保存完好的狀態，被認為是世界上最具影響力的建築之一，每年吸引無數來羅馬旅行的遊客前來參觀。
必看亮點
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壯麗圓頂
萬神殿的圓頂是世界建築史上的奇蹟，直徑43.3米，至今仍是無加固支撐的最大圓頂之一。圓頂中央的「天窗」（oculus）直徑9米，是唯一的自然光源，讓內部空間隨光線變化而充滿神秘感。
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入口與巨大柱廊
萬神殿的正面有16根科林斯式大理石柱，每根高約12米，支撐著壯觀的三角楣。這些柱子從埃及運來，象徵著古羅馬帝國的力量與財富。
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內部設計與墓地
- 墻壁內嵌有大理石與花崗岩裝飾，簡潔卻富有威嚴。
- 意大利著名藝術家拉斐爾（Raphael）與歷代義大利國王的墓葬也安置於此，是歷史與藝術的完美融合。
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