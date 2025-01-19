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義大利聖彼得大教堂：探索全球天主教的心臟與建築奇蹟

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2025-01-19 11:52:00 文字：marktrip
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聖彼得大教堂簡介

義大利聖彼得大教堂：探索全球天主教的心臟與建築奇蹟

聖彼得大教堂（Basilica di San Pietro）是梵蒂岡城最著名的地標之一，也是天主教會的核心教堂。這座教堂由米開朗基羅、拉斐爾、貝尼尼等文藝復興與巴洛克時期的大師共同打造，是世界上最大的教堂。

聖彼得大教堂以其壯麗的穹頂、豐富的藝術珍品和宗教意義吸引了無數遊客和朝聖者，讓人深刻體會信仰與藝術的完美融合，規劃義大利羅馬旅行時絕對是必去的重點。

必看亮點

義大利聖彼得大教堂：探索全球天主教的心臟與建築奇蹟

義大利聖彼得大教堂：探索全球天主教的心臟與建築奇蹟

  1. 教堂外觀與聖彼得廣場
  • 教堂正面由卡洛·馬代爾諾（Carlo Maderno）設計，宏偉的立面與超過70米高的圓柱群氣勢非凡。
  • 聖彼得廣場由貝尼尼設計，兩側的柱廊呈現巨大弧形，如雙臂環抱信徒，象徵包容與和平。
  1. 米開朗基羅的穹頂（Cupola）
  • 登上穹頂需要攀爬約500階台階，但俯瞰羅馬與梵蒂岡的全景絕對值得！建議清晨或日落時前往，光影交錯的城市景色格外迷人。
  • 穹頂內部裝飾華麗，聖經場景馬賽克細節令人讚嘆。
  1. 教堂內部的藝術珍品
  • 貝尼尼的「聖彼得寶座」：金色的雕像與天使環繞，氣勢恢宏。
  • 米開朗基羅的「聖母憐子圖」（Pietà）：位於入口右側，是雕塑藝術的巔峰之作。
  • 教皇墓穴（Grotte Vaticane）：教堂地下室安葬著數位教皇及聖彼得，使整座教堂具有深刻的宗教意義。

義大利聖彼得大教堂：探索全球天主教的心臟與建築奇蹟

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