聖彼得大教堂簡介
聖彼得大教堂（Basilica di San Pietro）是梵蒂岡城最著名的地標之一，也是天主教會的核心教堂。這座教堂由米開朗基羅、拉斐爾、貝尼尼等文藝復興與巴洛克時期的大師共同打造，是世界上最大的教堂。
聖彼得大教堂以其壯麗的穹頂、豐富的藝術珍品和宗教意義吸引了無數遊客和朝聖者，讓人深刻體會信仰與藝術的完美融合，規劃義大利羅馬旅行時絕對是必去的重點。
必看亮點
- 教堂外觀與聖彼得廣場
- 教堂正面由卡洛·馬代爾諾（Carlo Maderno）設計，宏偉的立面與超過70米高的圓柱群氣勢非凡。
- 聖彼得廣場由貝尼尼設計，兩側的柱廊呈現巨大弧形，如雙臂環抱信徒，象徵包容與和平。
- 米開朗基羅的穹頂（Cupola）
- 登上穹頂需要攀爬約500階台階，但俯瞰羅馬與梵蒂岡的全景絕對值得！建議清晨或日落時前往，光影交錯的城市景色格外迷人。
- 穹頂內部裝飾華麗，聖經場景馬賽克細節令人讚嘆。
- 教堂內部的藝術珍品
- 貝尼尼的「聖彼得寶座」：金色的雕像與天使環繞，氣勢恢宏。
- 米開朗基羅的「聖母憐子圖」（Pietà）：位於入口右側，是雕塑藝術的巔峰之作。
- 教皇墓穴（Grotte Vaticane）：教堂地下室安葬著數位教皇及聖彼得，使整座教堂具有深刻的宗教意義。
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