梵蒂岡博物館簡介

位於義大利羅馬裡面的梵蒂岡博物館是世界上最著名、最壯觀的博物館之一，成立於16世紀，由歷代教皇收藏的珍貴藝術品構成。每年吸引數百萬遊客，這座博物館與聖彼得大教堂不僅是藝術殿堂，也是文化與歷史的縮影。

博物館擁有54個展廳，收藏超過7萬件展品，其中包括西斯廷禮拜堂的米開朗基羅壁畫、拉斐爾畫室以及無數來自古羅馬、文藝復興和現代的藝術珍品。

必看亮點

西斯廷禮拜堂（Cappella Sistina）

米開朗基羅的壁畫《創世紀》和《最後的審判》是西斯廷禮拜堂的焦點，展示了他卓越的繪畫技巧和對人性深刻的理解。禮拜堂同時是教皇選舉的舉辦地，承載著深厚的宗教意義。 拉斐爾畫室（Stanze di Raffaello）

這些房間由拉斐爾親自設計和繪製，其中最著名的是《雅典學院》，象徵哲學與思想的巔峰。每個房間都充滿了文藝復興時期的藝術瑰寶，值得細細品味。 古羅馬與古希臘雕塑廳

拉奧孔群像：這座驚人的雕塑展現了希臘神話中拉奧孔一家與海蛇搏鬥的場景，栩栩如生。

阿波羅·貝爾維德雷像：這尊優雅的雕像被譽為古典美的代表作之一。 圓形廳（Sala Rotonda）

靈感來自萬神殿，圓形廳以其馬賽克地板、大型雕塑和圓頂設計吸引遊客目光。

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