聖天使城堡簡介
聖天使城堡（Castel Sant'Angelo），位於羅馬台伯河畔，是一座融合古羅馬建築、宗教文化與軍事防禦功能的歷史地標。建於公元139年，最初是羅馬皇帝哈德良的陵墓，後來被用作教皇的避難所和寶庫，至今仍矗立於城市中心，見證羅馬千年的變遷，是在義大利羅馬自由行時肯定會見到的地標。
如今，聖天使城堡是博物館和觀景地的結合，吸引無數遊客來此探索歷史與俯瞰羅馬的壯麗全景。
必看亮點
- 聖天使雕像與橋樑
- 城堡入口由聖天使橋（Ponte Sant'Angelo）連接，橋上矗立著貝尼尼及其學生設計的10座天使雕像，每座天使手持基督受難的象徵物，展現出絕美的巴洛克藝術風格。
- 城堡頂部的聖米迦勒雕像象徵守護與和平，也是城堡的標誌。
- 歷史與建築內部
- 城堡內部由一系列旋轉樓梯、通道和房間構成，展現不同時期的建築風格。
- 教皇密道（Passetto di Borgo）：一條秘密通道連接聖天使城堡與梵蒂岡，用於緊急時期保護教皇安全。
- 全景觀景台
- 登上城堡頂層，能俯瞰台伯河、梵蒂岡聖彼得大教堂和羅馬市中心的壯麗景色，是拍攝羅馬全景的最佳地點之一。
更多歐洲旅遊指南
主站：Mimi韓的旅遊生活
法國：巴黎自由行、巴黎景點、巴黎住哪裡、聖米歇爾山、史特拉斯堡
義大利：羅馬自由行、佛羅倫斯自由行、威尼斯自由行、米蘭自由行、義大利租車