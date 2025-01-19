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義大利納沃納廣場：羅馬巴洛克藝術的戶外畫廊

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2025-01-19 13:37:00 文字：marktrip
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納沃納廣場簡介

義大利納沃納廣場：羅馬巴洛克藝術的戶外畫廊

納沃納廣場是羅馬最著名、最美麗的廣場之一，以其獨特的巴洛克風格和濃厚的藝術氣息吸引著世界各地的遊客。這座廣場建於古羅馬帝國時期的運動場遺址上，如今成為羅馬的地標景點，廣場四周圍繞著華麗的噴泉、教堂和咖啡館。

無論是欣賞雕塑藝術，享受美食，還是靜靜感受羅馬的日常生活，納沃納廣場都能帶給人一場視覺與心靈的盛宴。

必看亮點

義大利納沃納廣場：羅馬巴洛克藝術的戶外畫廊

義大利納沃納廣場：羅馬巴洛克藝術的戶外畫廊

  1. 四河噴泉（Fontana dei Quattro Fiumi）
  • 由巴洛克藝術大師貝尼尼設計，這座噴泉是廣場的中心焦點。噴泉象徵著世界四大河流：尼羅河（非洲）、恒河（亞洲）、多瑙河（歐洲）和拉普拉塔河（美洲）。每個雕像栩栩如生，展現了大自然的力量與神話故事。
  1. 海神噴泉與摩爾人噴泉
  • 位於廣場兩端，這兩座噴泉同樣富有藝術性。海神噴泉描繪了海神的力量，摩爾人噴泉則展示了對異域文化的想像，兩者相映成趣。
  1. 聖阿涅塞教堂（Sant'Agnese in Agone）
  • 廣場上的地標建築之一，由巴洛克建築師波羅米尼設計，其華麗的立面和內部裝飾完美呼應了廣場的藝術氛圍。
  1. 街頭藝術與咖啡文化
  • 廣場四周有許多露天咖啡館和餐廳，是品味義大利美食與咖啡的絕佳地點。還有眾多街頭藝術家表演與手工藝品攤位，增添濃厚的生活氣息。

義大利納沃納廣場：羅馬巴洛克藝術的戶外畫廊

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