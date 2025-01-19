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義大利古羅馬廣場：穿越帝國的心臟，探索千年榮耀

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2025-01-19 13:41:00 文字：marktrip
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古羅馬廣場簡介

義大利古羅馬廣場：穿越帝國的心臟，探索千年榮耀

古羅馬廣場（Forum Romanum）位於羅馬市中心，是古羅馬帝國政治、宗教與社會生活的核心地帶。這片遺址遍布廟宇、法庭、紀念碑與市場，見證羅馬帝國的崛起與輝煌。如今義大利自由行的遊客可以漫步在這座歷史的露天博物館中，感受古羅馬的壯麗與智慧。

必看亮點

義大利古羅馬廣場：穿越帝國的心臟，探索千年榮耀

義大利古羅馬廣場：穿越帝國的心臟，探索千年榮耀

  1. 元老院（Curia Julia）
  • 這是古羅馬議會的所在地，也是歷史上許多重要決策的誕生地。建築物保存良好，內部展示了元老議會的座位與建築風貌。
  1. 凱撒廟（Temple of Caesar）
  • 凱撒遇刺後，他的追隨者在此為他舉行葬禮，並建立廟宇供奉他。如今仍可看到祭壇的遺跡，吸引無數歷史迷的目光。
  1. 提圖斯凱旋門（Arch of Titus）
  • 這座凱旋門建於公元81年，紀念提圖斯皇帝征服耶路撒冷。凱旋門上雕刻的場景栩栩如生，是古羅馬藝術與建築的精華。
  1. 羅馬神廟（Temple of Saturn）
  • 羅馬最古老的神廟之一，曾是重要的宗教與財政中心，其柱廊遺跡至今仍矗立在廣場上，成為古羅馬廣場的象徵。
  1. 維納斯與羅馬神廟（Temple of Venus and Roma）
  • 這座神廟是古羅馬最大的一座廟宇，供奉愛與羅馬城的守護神，設計細節展示了古代建築的雄偉與藝術性。

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