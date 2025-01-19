西班牙廣場簡介

西班牙廣場是羅馬最具人氣的廣場之一，以其優雅的建築和浪漫氛圍而聞名。廣場的名字來源於西班牙大使館，周圍遍布高級時尚品牌和歷史地標，成為旅遊、購物和休閒的熱點。

廣場的最大亮點是西班牙台階和噴泉，每天吸引無數遊客和當地人來此享受悠閒時光。

必看亮點

西班牙台階（Scalinata di Trinità dei Monti）

這是廣場最著名的地標，由135階階梯構成，連接廣場與頂端的聖三一教堂（Trinità dei Monti）。

每年春天，台階上會擺滿盛開的杜鵑花，成為拍照和聚會的絕佳場地。

破船噴泉（Fontana della Barcaccia）

噴泉由著名雕塑家貝尼尼與其父親設計，形狀如同一艘沉船，靈感來自台伯河的泛濫。它是巴洛克風格的代表之一，也是廣場的經典打卡點。

聖三一教堂（Trinità dei Monti）

教堂位於西班牙台階的頂端，其簡潔優雅的外觀和內部的藝術作品令人印象深刻。從教堂前的平台可以俯瞰廣場及其周圍的美景，特別是在日落時分。

高級購物街（Via dei Condotti）

從廣場延伸出的康多堤大道匯聚了眾多國際精品品牌，是購物愛好者的天堂。無論是高端時尚還是義大利經典設計，都能在這裡找到。

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