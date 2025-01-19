龐貝古城簡介
龐貝古城位於義大利那不勒斯(拿玻里)附近，是古羅馬帝國最重要的城市之一。公元79年，維蘇威火山的猛烈噴發將龐貝瞬間埋於火山灰之下，使整座城市被完整地保存了下來。
如今龐貝古城被列為世界文化遺產，城市遺址向人們展示了古羅馬人民的日常生活，包括他們的建築、藝術和社會活動，是全球最具吸引力的考古遺址之一，讓人們得以一窺古羅馬社會的繁華與悲劇，是義大利旅遊必看的重點。
必看亮點
- 大劇場（The Large Theatre）
- 這座半圓形劇場可容納約5,000人，是古代龐貝人娛樂的重要場所。至今仍可感受到這裡的聲音回音效果，站在這裡仿佛能聽見古羅馬的喧囂。
- 市集廣場（Forum）
- 作為城市的中心，廣場周圍有許多重要建築，包括神廟、法院和市場。這裡是體驗龐貝公共生活的最佳地點。
- 維提之家（House of the Vettii）
- 保存最完好的住宅之一，內部裝飾有豐富的壁畫，展現了當時富裕家庭的奢華生活。壁畫中包含許多神話故事，是藝術愛好者必看的亮點。
- 石膏人像（Plaster Casts）
- 這些人像是考古學家利用石膏澆築火山灰中空洞製作的，還原了當時人們的最後姿態，令人動容。
- 露天浴場（Stabian Baths）
- 羅馬人日常生活的重要場所，保存完整的浴池和壁畫展示了當時洗浴文化的細節。
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