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義大利龐貝古城：穿越時間，重返古羅馬的日常生活

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2025-01-19 13:50:00 文字：marktrip
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龐貝古城簡介

義大利龐貝古城：穿越時間，重返古羅馬的日常生活

龐貝古城位於義大利那不勒斯(拿玻里)附近，是古羅馬帝國最重要的城市之一。公元79年，維蘇威火山的猛烈噴發將龐貝瞬間埋於火山灰之下，使整座城市被完整地保存了下來。

如今龐貝古城被列為世界文化遺產，城市遺址向人們展示了古羅馬人民的日常生活，包括他們的建築、藝術和社會活動，是全球最具吸引力的考古遺址之一，讓人們得以一窺古羅馬社會的繁華與悲劇，是義大利旅遊必看的重點。

必看亮點

義大利龐貝古城：穿越時間，重返古羅馬的日常生活

義大利龐貝古城：穿越時間，重返古羅馬的日常生活

  1. 大劇場（The Large Theatre）
  • 這座半圓形劇場可容納約5,000人，是古代龐貝人娛樂的重要場所。至今仍可感受到這裡的聲音回音效果，站在這裡仿佛能聽見古羅馬的喧囂。
  1. 市集廣場（Forum）
  • 作為城市的中心，廣場周圍有許多重要建築，包括神廟、法院和市場。這裡是體驗龐貝公共生活的最佳地點。
  1. 維提之家（House of the Vettii）
  • 保存最完好的住宅之一，內部裝飾有豐富的壁畫，展現了當時富裕家庭的奢華生活。壁畫中包含許多神話故事，是藝術愛好者必看的亮點。
  1. 石膏人像（Plaster Casts）
  • 這些人像是考古學家利用石膏澆築火山灰中空洞製作的，還原了當時人們的最後姿態，令人動容。
  1. 露天浴場（Stabian Baths）
  • 羅馬人日常生活的重要場所，保存完整的浴池和壁畫展示了當時洗浴文化的細節。

義大利龐貝古城：穿越時間，重返古羅馬的日常生活

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