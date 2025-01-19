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義大利威尼斯旅遊指南：浪漫水城的精華體驗

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2025-01-19 13:57:00 文字：marktrip
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必須知道的威尼斯歷史與背景

義大利威尼斯旅遊指南：浪漫水城的精華體驗

威尼斯（Venice），這座建於潟湖中的城市，自中世紀以來就是義大利貿易、藝術與文化的中心。它被稱為「亞得里亞海的女王」，是歐洲文藝復興的重要見證，也是世界上唯一完全由運河構成的城市。威尼斯的歷史和建築魅力吸引了無數遊客，成為浪漫的代名詞。

威尼斯不可錯過的體驗

義大利威尼斯旅遊指南：浪漫水城的精華體驗

義大利威尼斯旅遊指南：浪漫水城的精華體驗

(1) 主要景點

  • 聖馬可廣場（Piazza San Marco）
    威尼斯的心臟地帶，感受濃厚的藝術氣息與城市靈魂。晚上燈光亮起時，廣場呈現出另一番浪漫景象。
  • 聖馬可大教堂（Basilica di San Marco）
    威尼斯最具代表性的宗教建築，其金色馬賽克和壯麗圓頂令人驚嘆。
  • 總督府（Palazzo Ducale）
    作為威尼斯共和國的權力象徵，內部的壁畫和建築風格無與倫比。

(2) 浪漫體驗

  • 乘坐貢多拉（Gondola Ride）
    沿著蜿蜒的運河乘坐貢多拉，聽著船夫的歌聲，感受威尼斯的獨特浪漫。
  • 在嘆息橋下接吻
    據說情侶在橋下接吻可以保證永恆的愛情，這個經典的儀式絕不能錯過！

(3) 周邊小島探索

  • 布拉諾島（Burano）
    因五彩繽紛的漁村房屋而聞名，是攝影愛好者的天堂。
  • 穆拉諾島（Murano）
    探索威尼斯著名的玻璃工藝，欣賞精美的手工玻璃藝術品。

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