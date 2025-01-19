必須知道的威尼斯歷史與背景
威尼斯（Venice），這座建於潟湖中的城市，自中世紀以來就是義大利貿易、藝術與文化的中心。它被稱為「亞得里亞海的女王」，是歐洲文藝復興的重要見證，也是世界上唯一完全由運河構成的城市。威尼斯的歷史和建築魅力吸引了無數遊客，成為浪漫的代名詞。
威尼斯不可錯過的體驗
(1) 主要景點
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聖馬可廣場（Piazza San Marco）
威尼斯的心臟地帶，感受濃厚的藝術氣息與城市靈魂。晚上燈光亮起時，廣場呈現出另一番浪漫景象。
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聖馬可大教堂（Basilica di San Marco）
威尼斯最具代表性的宗教建築，其金色馬賽克和壯麗圓頂令人驚嘆。
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總督府（Palazzo Ducale）
作為威尼斯共和國的權力象徵，內部的壁畫和建築風格無與倫比。
(2) 浪漫體驗
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乘坐貢多拉（Gondola Ride）
沿著蜿蜒的運河乘坐貢多拉，聽著船夫的歌聲，感受威尼斯的獨特浪漫。
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在嘆息橋下接吻
據說情侶在橋下接吻可以保證永恆的愛情，這個經典的儀式絕不能錯過！
(3) 周邊小島探索
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布拉諾島（Burano）
因五彩繽紛的漁村房屋而聞名，是攝影愛好者的天堂。
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穆拉諾島（Murano）
探索威尼斯著名的玻璃工藝，欣賞精美的手工玻璃藝術品。
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