現代人追求健康與抗老化，越來越多營養品成為日常保健的重要選擇。無論是抗衰老明星成分NMN、滋補聖品蜂王乳、或是免疫力提升利器蜂膠與青汁，這些天然精華皆提供多元健康益處。此外，諾麗果對痛風的調理、助眠保健品的改善效果、以及護肝食品的修復功能，都為特定需求人群帶來可靠支持。透過選擇高品質、適合自身需求的保健食品，不僅能增強體內機能，還能提升生活品質，成就健康自信的人生!

NMN是什麼？功效、適用族群、挑選重點一次看！

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NMN（β-煙醯胺單核苷酸）是一種重要的抗老化成分，能轉化為NAD+，提升身體能量，幫助恢復青春活力。它能穩定細胞端粒，延緩衰老過程，改善失眠、腦部退化、三高等健康問題，並增強免疫力。此外，NMN有助於預防酒精性脂肪肝，保護心臟，並改善男性性功能及女性生育力。由於單靠食物攝取NMN難度高，建議透過保健食品來補充，讓身體重獲活力，延緩衰老，提升生活品質。

蜂王乳是什麼？怎麼吃？探討蜂王乳對人體的10大好處

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蜂王乳被譽為「滋補聖品」，具有顯著的保健效果，特別在美容養顏、免疫調節等方面表現突出。其獨特的活性成分如癸烯酸、蜂王乳蛋白質及抗菌蛋白，能有效促進皮膚美白、抗老化、抗菌、促進傷口癒合等。不過，蜂王乳並非人人適合食用，敏感體質者或有過敏史的人需謹慎選擇。此外，選擇高品質蜂王乳至關重要，應注意提取技術、保存方式及適當的劑量，以確保最大效益並避免副作用。

蜂膠功效有哪些？讓綠蜂膠改善你的免疫力和健康

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蜂膠是蜜蜂將植物樹脂與自身分泌物混合製成的天然物質，具有抗菌、抗病毒和抗發炎等功能，有效保護蜂群免受病原侵害。蜂膠含有超過300種營養成分，尤其是樹脂中的生物類黃酮與有機酸，對抗氧化、抗癌等有顯著效果。綠蜂膠被認為營養價值最高，富含類黃酮，有助於增強免疫力、保護心血管、促進腸胃健康等。台灣的綠蜂膠因其特殊的蜂膠素成分，功效更加突出，並且廣受市場青睞。

青汁功效好處多！掌握青汁飲用時機，補充營養、膳食纖維就靠它！

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青汁富含維生素、礦物質、葉綠素及膳食纖維，對健康有多重益處，它不僅能促進消化、提高血液循環，還有助於改善皮膚質地、延緩衰老，長期飲用可降低血脂、膽固醇與血糖，預防心血管疾病和糖尿病等慢性病。青汁適合現代人健康維護，尤其是上班族與中老年人，成為忙碌生活中的理想營養補充品，幫助提高活力，改善生活品質，讓身體更健康。

專利SGV極萃野菜青汁：全面開啟健康革命的極效新紀元



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Biomed致力於以天然營養為核心，創新推出「專利SGV極萃野菜青汁」，開啟健康新時代。產品採用六大專利製程，從渦旋清洗到低溫研磨，保留蔬菜完整營養，實現極致健康方案。嚴選臺灣在地有機蔬菜，富含天然營養素與酵素，全面補充身體所需，並針對個人需求提供客製化配方設計，結合醫學、營養學與臨床數據，打造專屬健康方案。Biomed以尖端技術與天然原料為基礎，為全人類創造智慧、高效、純淨的營養補充新革命！

諾麗果怎麼吃？強大諾麗果營養、功效一次看

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痛風是一種因尿酸濃度過高導致的急性關節炎，現代人的飲食習慣使痛風趨於普及且年輕化，諾麗果擁有豐富的槲皮素、芸香苷和東莨菪素等營養素，能有效抑制尿酸生成，促進尿酸排除，並具有消炎止痛的效果，成為預防和緩解痛風的最佳選擇。選擇優質的諾麗果產品，應以原生種、高科技種植和黃金發酵期為依據。透過正確的食用方式，諾麗果能提供日常保健，維護健康體質，遠離痛風困擾。

提升免疫力保健食品怎麼選？營養成分是關鍵

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現代人對免疫力的重視逐漸增加，免疫系統是抵抗外來病原的第一道防線，免疫力下降會導致腸胃不適、感冒、皮膚炎等問題，常見原因包括睡眠不足、壓力大、營養不均衡和過度疲勞。為了提升免疫力，保持良好的作息、減壓、均衡飲食，並補充適當的免疫力保健食品至關重要。薑黃、黑大蒜、靈芝和益生菌等具有強化免疫的作用。選擇天然、經過檢驗的產品，能有效提供身體所需營養，增強免疫系統，保護健康。

幫助睡眠保健食品能改善失眠嗎？生醫專家這樣說

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失眠已成為現代人的普遍困擾，影響情緒、工作效率，甚至增加心血管疾病和精神問題的風險，失眠可分為短暫性、短期性及慢性三種類型，且每個人的睡眠需求不同。改善睡眠品質除了調整生活習慣外，營養補充也至關重要。色胺酸、維生素B群、鈣和鎂等營養素能有效幫助放鬆心情、促進睡眠。選擇合適的食物及助眠保健食品，結合健康的作息，能改善睡眠質量，提升整體健康狀態，讓你擁有更加自信的生活。

【護肝保健食品總整理】營養師解析8種保肝成分

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肝臟是人體最大的內臟器官，負責代謝、解毒等關鍵功能，但現代生活中的熬夜、酗酒和不規律作息使肝臟負擔過重，容易導致脂肪肝等健康問題。肝臟缺乏痛覺神經，早期病變難以察覺，因此被稱為「沉默的器官」。愛喝酒、肝炎病史、熬夜及有脂肪肝的人群尤其需要護肝保健。常見的護肝營養成分如蛋白質、維生素B群、穀胱甘肽，有助修復肝臟、減少脂肪堆積、增強解毒功能。保持規律作息並補充護肝保健食品，有助降低健康風險。