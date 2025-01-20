保養皮膚是維持女人年輕的一個關鍵!

像餅乾已經是輕熟女邁入熟女階段了，對於保養我更的重視，

尤其是臉部的保養，之前有做過臉部的諮詢，

結果出來我的皮膚狀況跟年齡是一樣的，讓我有點錯愕，

因為我都一直有再保養，在前幾年我的肌膚年齡跟我的保養時間呈現皮膚比較年輕狀況，

應該是我這幾年比較不注重保養，有點偷懶，才影響到我的肌膚狀況，

讓我有點難過，不過也因為這樣，我要挑選更好保養品來保養我的脆弱肌膚，

它是一款高單價保養品，個人覺得用了幾天後感覺肌膚狀況還不錯，

加上包裝非常的精緻大器，讓我印象很深刻，透過這個機會分享給大家這個好的品牌保養品，

手提袋看起來非常的貴氣有質感，品牌的LOGO圖片非常的美麗，有一張漂亮臉蛋，

還有字體非常的漂亮，很有設計感，讓人看了很喜歡，

整個手提袋正正方方的看起來非常的漂亮，我越看越喜歡~

接著把我們今日的主角拿出來給大家看，

這紙盒正方形的，質地很硬挺，盒子看起來相當漂亮，

旁邊還有美麗的印花，有種美人魚的感覺，包裝真的看起來很貴氣，

然後包裝的背面有兩個QR CODE可以掃描，有任何問題都可以直接掃描用LINE詢問，

真的是相當的貼心，可以看見這個品牌的用心好品質和貼心~

盒子打開來看，是吸磁的設計，整個看起來又更有高級感，

這一瓶的容量有30ML大小，大概可以用2個月左右，

這瓶價錢不便宜，算是比較高級的護膚品，不過我看光包裝就花了不少錢吧!

這包裝到產品幾乎是可以達到送人禮物的等級，不管是閨密的生日或者是新年禮盒，

其實都可以拿這個禮盒來送給女生，個人覺得蠻OK的，

不僅讓主人有面子，收到的人也應該會很開心有被尊重的感覺!

我已經很久沒有看到包裝這麼漂亮的保養品了，以保養品界來說算是很難得的高貴品質，

而且他們家的客服也非常的棒，整體感覺就是花錢被人尊重的感覺~

買保養品有這種被尊重的感覺純屬不容易，因為現在很多服務態度都不是很好，

這間我覺得服務態度很好，值得購買的一個保養品牌，

配上銀色的絲綢以及精緻的瓶身，整個質感超高，讓人喜歡!

真的很像收到很貴重的禮物一樣，超級開心的，

把瓶身拿起來看可以看到它的質感很好，瓶子是玻璃製成的，

顏色跟外包裝很像深藍綠色的，漸層般的顏色非常的漂亮，上面還有燙印的金色品牌LOGO，

瓶身真的超級漂亮，有透明色金色和海水一樣的藍色，

這瓶身真的超級無敵美的，像極了海洋的顏色，蓋子是多角形的透明蓋子，

取下來可以看到金色按壓口的設計，瓶子真的好美，

擠壓一點在我的手背上做測試，輕鬆就能按壓出來，

感覺是質感很好的擠壓設計，擠壓出液體出來後可以看到它是透明無色的質地，

有點像是凝膠一樣的質感，是像水一樣的，擠一滴就夠了，

用量非常的省，只有滴一點就能推開一大片面積，

手背拿起來聞，可以聞到他有點特殊的氣味，是無添加任何香料的精華液，

有點膠原蛋白的氣味，聞起來很特別，主要是沒添加香氣，

使用起來讓我覺得安心，我把它當作精華液使用，因為質地很像，

看起來像化妝水卻比化妝水濃稠，就是精華液的質感，

它含有袋鼠花萃取、軟毛松藻萃取、墨角藻萃取等等，

沒有酒精的在裡頭，也適合所有膚質使用，而且也不分男女，男女其實都可以使用，

只要希望自己肌膚變好的人都可以使用，因為它沒有特殊的香氣，

我手背肌膚用了沒問題，就可以拿來塗抹臉部肌膚了，

我今天特意洗完臉，順便去角質，再來使用這瓶~

我擠壓一下把一點點的精華液塗抹在個臉部的位置，

接著用雙手溫度在臉部服貼一下，讓精華液溫度變溫，以便肌膚好吸收，

接著用雙手指腹慢慢按圓的方式讓肌膚可以充分吸收它，

不要大力地搓塗抹，要慢慢的按摩，它的吸收度算是中，屬於比較清爽型的，

塗抹在臉部的時候有點刺刺的感覺，屬於正常，因為我冬天肌膚比較乾燥，

臉部刺刺感代表此處的肌膚比較屬於乾燥的，

等一下就沒事了，再按摩臉部的過程中，它的觸感滑滑的，有估溜的感覺，

等待肌膚都均勻地吸收到精華之後，肌膚觸感摸起來滑嫩的，

沒有那麼的乾燥了，它比化妝水的保濕度還強，

然後等待肌膚都吸收乾淨後，摸起來一點也不黏膩油膩感等，

適合肌膚比較油膩的人使用，我建議使用完這瓶之後可以在上一層乳液，

此瓶用起來非常的清爽，而且持久度很高，

過了三小時肌膚還是摸起來很順滑，嫩嫩的感覺，

肌膚感覺就是柔軟摸起來不會太乾，肌膚呈現中性的狀態，還蠻不錯的!

這罐要使用一陣子才會看的出來肌膚的差異性，

我用起來蠻順手的，個人使用後的肌膚狀態讓毛細孔感覺看起來比較小一點，

而且臉還有光澤感，視覺感也不錯，有點像肌膚油的視覺感，

本人用過感覺蠻不錯，有種臉部的肌膚被療育的感覺!!

也沒有添加任何的香味，使用起來簡單方便，質地很吸收，讓臉頰可以補水，

建議在洗完臉之後可以使用，可以代替化妝水使用，產品整體給人很棒的感覺!

肌膚保養一直是輕熟女階段的重點課題，最近使用了 SILVA ORIGIN肌膚之源修復抗老重生瓶，真的讓我有驚艷的感覺！

這瓶精華液不僅外觀簡約高雅，連使用感也完全符合我的期待。



質地是輕盈的凝膠狀，延展性極佳，輕輕按摩後很快就吸收了，

不會有黏膩感。最重要的是，使用幾周下來，我的肌膚感覺細緻了不少，

特別是乾燥的細紋有明顯改變，整個人看起來更有光澤，彷彿肌膚重新被喚醒。



它的成分主打讓肌膚變好，讓人感覺很安心，

尤其針對膚況偶爾不穩定的時候，這瓶真的像救星一樣，能迅速穩定膚況，

補足水分與養分，肌膚彈性明顯提升。現在，每天晚上睡前，

我都會用這瓶當作保養的最後一步，隔天早上肌膚摸起來滑嫩又飽滿。



對於我們這個年齡層，追求的不再是快速見效，

而是能真正呵護肌膚長久的健康與活力，

如果妳也希望對抗歲月的痕跡，卻又追求清爽、溫和、有效的保養品，這瓶真的很值得一試！