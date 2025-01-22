新年想讓自己耳目一新，就在找有沒有推薦的男士做臉，看到網路上高評價的PURE Essense Skin Management ，地點離捷運站也很近，於是就加LINE線上諮詢，預約時間來體驗一下

我很喜歡這種小型的工作室，美容師特別細心，把每個客人當作自己朋友一樣服務，不只會提供許多日常保養的小撇布，清理粉刺時也特別用心，給人無微不至的呵護感！

開業短短一年就累積不少主顧客，看到這些好評讓我更迫不及待，安排年前的週末前往PURE Essense Skin Management，體驗一下韓式做臉的效果到底有多厲害～～

PURE Essense Skin Management 位於純白系的建築內，距離捷運站南京復興站，步行大約５分鐘左右，旁邊就是遼寧夜市，做完臉後不用擔心餓肚子～

PURE Essense Skin Management價目表

韓式皮膚管理是最基本的課程，價格相當透明，第一次來我很建議可以搭配換膚課程，這次就想讓自己當男神，投資自己來享受一下，女神煥膚C賦活肌密課程~

PURE Essense Skin Management 官方LINE@

可以加入官方帳號，有什麼問題要諮詢都很方便，專業的老師詳細解說，就算是頭一次做臉的小白，也能更熟悉皮膚管理的課程，減少許多不安感~

我這次想要紀錄一下做臉的過程，真的考倒老師，不過老師很親切又願意配合我的需求，拍出不少很真實的照片，結束課程後我也持續記錄皮膚狀況，很明顯臉部明亮許多，不再那麼暗沉

填寫完資料後，跟專業的老師討論諮詢，我決定進行紅遍日韓的女神煥膚課程，針對我比較乾的皮膚，可以補足水份，改善暗沉，提亮美白，完全正是我需要的~

躺在舒服的美容床上頭，老師很重視衛生沒有毛巾，使用一次性的衛生巾，在這裡做臉不用擔心衛生的問題，老師不停的打掃消毒，就是要給每個客人最安全安心的空間。

店內使用韓國知名保養品牌，行銷超過２８國，游離酸滲透率高達98%，煥膚排毒修復效果一級棒！有需要的朋友，也可以請老師介紹適合自己膚質的保養品喔～

溫馨又舒適的空間，雖然不大，但設備一應俱全，播放著很悅耳的輕音樂，讓人身體自然放鬆，舒服到一不小心可是會睡著喔！

老師使用的洗臉水堅持使用飲用水，老師說洗臉就是要用最好的水，不然洗了老半天，臉上如果還是有細菌，這樣不就白洗了嗎？

話不多說，趕快開始今天的做臉課程，首先老師覺得我皮膚很乾，除了鼻子外都很缺水，因此先幫我進行深層的臉部清潔，老師提到使用的韓國保濕的產品，可以減少臉部乾澀

深層清潔過後，趁著臉部還沒乾的時候，趕快使用化妝水，老師分享這樣更能加速化妝水吸收，也減少臉部接觸毛巾上的細菌，對於維持毛細孔乾淨更加有效果

再次使用泡沫洗臉，老師建議我可以買一個打泡器，洗臉的時候有泡沫清洗效果才會好，避免洗了老半天臉還是不乾淨，反而堵塞住毛孔，我回家立刻上網下單，真的太感謝老師指點迷津

綿密的泡沫不滿臉不的四周，感覺臉上好像有了一股保護層，泡泡持續在洗淨毛細孔內的油垢、髒汙、灰塵，感覺臉部的負擔逐漸消失，毛細孔慢慢會深呼吸了

用熱毛巾加熱一下，讓毛細孔徹底張開，等等清粉刺也比較不會痛，暖暖的好舒服喔。

洗乾淨的臉明亮許多，老師說本來的乾澀跟暗沉都減少許多，所以清潔相當重要，每天都不能馬虎

毛細孔張開後，就要開始清粉刺了，這是我最期待的部份，我超喜歡看清粉刺的影片，看到粉刺寶寶噴出來的瞬間相當療育，老師的雙手已經等不及，開始把我清理滿滿的粉刺

不得不說老師的巧手真的很厲害，清粉刺前，先用韓國皮膚護理專業課程，吸出皮膚堆積的油垢跟粉刺，然後再用傳統手工清粉刺，徹底剷除所有的粉刺寶寶～殺個片甲不留

韓國皮膚護理＋老師手工做臉，雙重課程一次滿足，過程完全不會不舒服，真的不會痛，我甚至舒服到睡著了，真的太佩服老師的巧手，

不過痛覺可能會因人而異，我個人是完全沒有疼痛感，以前做臉常常痛得要命，老師的先前清理跟熱臉做得很徹底，讓我不會疼得哀哀叫！

看看豐碩的成果，老師相當仔細，來回仔細檢查，老師超細心把粉刺、青春痘通通剷除，看看上頭滿滿的粉刺寶寶，還有滿滿的油垢，如果沒有來找老師，這些髒污真的很難剷除

看看清洗後的水，整個變得很汙濁，上頭還還細小的懸浮物，可見我的臉部真的好髒喔，這是靠平常洗臉無法清洗掉的細小髒污，建議可以每２－３週安排來PURE Essense Skin Management報到

清洗完粉刺後，緊接著進入女神煥膚的課程，使用果酸代謝掉皮膚內的老屑角質，促進肌膚生成，達到煥膚的效果～

微微的刺激感，不會太刺痛，老師很仔細的計算時間，避免果酸在皮膚上過久，造成肌膚的負擔，老師對於每個小細節都很注意！

洗淨臉部的果酸後，緊接著是維生素c養護理，這個會加深血液循環，增加膠原蛋白的生成、老師在做之前就詳細跟我說明，讓我有心理準備，不會膽戰心驚

這個相當有灼熱感，觸碰到皮膚就有股灼熱感，老師持續用刷子反覆來回消緩熱度，泡泡消失後就舒服許多

做完課程後臉部多少都會紅腫，後續的修復就相當重要，清洗乾淨後，會使用蘆薈冰晶，加速皮膚消腫退紅，冰冰涼涼舒緩肌膚，我才一下子就退紅，老師稱讚我膚質算很棒

經過光照，可以加快效果，皮膚也可以更有效率吸收精華，這個過程也可以好好休息，期待等等的成果，自己皮膚會不會煥然一新

經過紮實的課程後，快進入尾聲了，老師拿出冰膜要做收尾，加入我的臉部退紅，也可以讓毛細孔收縮，讓我的肌膚更加保水～

臉部吸收冰膜的精華後，老師幫我擦上化妝水、精華露、乳霜，提醒我今天先不用洗臉，每天特別加強保濕！

最後不忘再複習洗臉時，要趁臉還沒有乾就上化妝水，然後再上精華，最後等乾了就在上乳液，加強保養及敷臉，並記錄自己每天的皮膚變化

PURE Essense Skin Management ５大特色

1. 專業課程: 老師熟稔的技術，手工清除粉刺快速又不會疼痛，操作韓式皮膚護理相當專業，雙重效果讓臉部煥然一新，男女都需要的專業肌膚護理，來這裡就對了！

2. 衛生乾淨： 環境打掃得一塵不染，不斷消毒打掃，洗臉居然還用飲用水，一次性備品避免重複使用，注重乾淨的朋友來Pure Essence 肌膚美學包準滿意

3. 環境位置: 捷運南京復興站幾分鐘就，附近還是遼寧夜市，做完美臉不用怕會餓肚子！使用韓國專業的保養品，不用出國就可以享受國際知名的韓式皮膚養護課程～

4. 無痛做臉: 做臉除粉刺技法純熟，不會有疼痛感，我舒服到睡著，做臉的前置作業、後續的修復都很踏實，交給Pure Essence 肌膚美學老師相當安心！

5. 保養簡單: 老師不藏私樂於分享保養祕訣，要用泡泡洗臉、保養的流程、平常要注意的細節，不定期還會詢問皮膚狀況，好像多了一個關心自己的皮膚的好朋友了

💭店家資訊 PURE Essense Skin Management

🏠地址: 台北市遼寧街81巷14號

🚌交通: 捷運南京復興站3分鐘

☎️電話: 0930075388

⏰時間: 預約制

💰消費: 現金

👛line: https://lin.ee/LsBQ0mx

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566353323963

🥢文章: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/407159241

👇👇👇🗺地圖👇👇👇