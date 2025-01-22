南投遊玩有埔里住宿推薦嗎？不管是想要去日月潭、九族文化村還是要上清境、合歡山，都很方便！希望大家看完這篇文章後，能幫助你找到滿意的飯店！一起跟著我開心踏上旅程吧！

承萬尊爵渡假酒店

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飯店設施豐富，有戶外泳池跟室內遊樂場，大人小孩都玩的開心，健身房可以眺望泳池和遠方山區景觀，風景優美。

飯店設有百坪大的室內兒童游戲區，提供許多小孩子喜歡的玩樂設施，迷你賽車、溜滑梯、旋轉木馬，還有積木牆和扮家家酒，大人也有電動和撞球、手足球、高爾夫球推桿等可以玩，親子入住首選！

頂樓有360度景觀咖啡廳，可以看到市區和山景，超美的。早餐很好吃，尤其骨酥麵，一定要試試看！

月牙莊休閒度假山莊

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因爲地理環境的關係，民宿有附蚊帳及捕蚊拍，挺貼心的。早餐的蘿蔔糕非常好吃。

房間主打著朋友、家人一起入住且多天旅遊也很適合，部分房型是寵物友善！房內從地板到床鋪等都使用木質裝潢，使整體客房摩登時尚又沉穩，走進房間裡就讓人感到很溫馨！另附陽台，可以坐著賞埔里的夜景。

浴室有超大的溫泉浴缸能好好享受泡澡，甚至還有蒸氣可以桑拿。

埔里故事館

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民宿外觀很漂亮，像童話裡的城堡一樣，庭院有溜滑梯和吊床，大人小孩都玩得開心。服務人員態度親切友善。

提供各種房型選擇，有雙人、4人、5人房的房型，甚至還有可以入住八人的小木屋可以選擇，住宿品質很棒，真的是CP值很高值得推薦的住宿。

提供的早餐也很用心、豐富，一早就可以吃到暖胃的清粥小菜，還有吐司、油條等，不怕吃不飽。

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