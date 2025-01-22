女王在2025年跨年聚餐時，來到台中逢甲發現了這間超人氣的隱藏版美食 柒息地串燒居酒屋逢甲店，尤其是那獨家秘製的柒息地烤肉神醬，味道更是讓我一口接一口停不下來。這家位於逢甲的居酒屋，不僅人氣超高，還常常座無虛席，真的是每次來都能感受到滿滿的熱情。而且店家現在還有外帶還有89折優惠的活動。現在就讓我們帶大家一起來看看，這家隱藏版的台中逢甲宵夜美食，有多好吃吧！

柒息地串燒居酒屋逢甲店在哪裡？

地址：台灣台中市西屯區福星路365號

營業時間：17:30-01:00

電話：04-24525824

柒息地串燒居酒屋逢甲店 位於逢甲最熱鬧的福星路上，這裡可以說是逢甲夜市的精華，用餐完還可以順道去附近逛逛。雖然店面看起來不大，但無論是週末還是平日，這裡的饕客總是絡繹不絕，話不多說現在就帶大家看看這間台中逢甲聚餐、吃宵夜的秘密基地吧~



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柒息地串燒居酒屋逢甲店環境介紹

來到 柒息地串燒居酒屋逢甲店，首先映入眼簾的就是店門口那個大大的冰櫃，裡面擺滿了擁有ISO22000跟Haccp兩大認證的優質食材，從新鮮的海鮮到各式肉類，讓人一看就知道這裡的食材有多新鮮且豐富。一進入店內，那別有洞天的舒適聚餐空間，整體座位區約能容納20人，滿滿的人潮就是店家的標配，而且店內的不定時的打卡與優惠活動，讓人每次到訪都有不同的新體驗~



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柒息地逢甲店菜單介紹

柒息地串燒居酒屋的菜單相當多樣，從串燒到湯品、炸物、小吃等，每一樣都能讓人欲罷不能。最讓我印象深刻的是他們的柒息地烤肉神醬，這款獨家秘製的醬料是由慢火熬煮4.5小時的底醬與多種烤肉粉混合而成，味道濃郁又不膩，絕對是每一道串燒的靈魂。

★ 查看：柒息地逢甲店菜單價格

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

對了！大家一上桌，就會立馬收到這美味的吃到飽泡菜，搭配串燒等美食一同享用，可以說是完美的下酒美食~，再搭配上店家多樣的獨特的調料，簡單的前菜卻能看出店家的用心~

柒息地拉麵（原味）

首先第一道美食女王要來介紹店家最招牌的柒息地拉麵，這道拉麵湯頭濃郁，沾著滿滿芝士片，香氣與湯頭口感變得更加順滑圓潤，與大塊的肉片和Q彈的麵條搭配，讓人一口接一口。湯頭的層次感很強，濃郁卻不膩，吃上一口，就能感受到食材的精緻與用心。



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剝皮辣椒雞湯

剝皮辣椒雞湯是寒冷天氣中的必備佳品。湯頭微辣，剝皮辣椒的香氣與雞肉的鮮美相融合，喝上一口，辣味緩緩襲來，隨後是雞肉的甘甜，讓人回味無窮。這道湯的辣味並不會過於刺激，而是帶有一種溫和的回甘，非常適合在聚餐時與朋友們一起分享。

正宗台越月亮蝦餅

這道月亮蝦餅是店內的經典小吃之一。蝦餅外層金黃酥脆，內裡卻保持著蝦肉的鮮甜，口感層次分明。當咬下去時，能感受到外脆內嫩的極致口感，鮮蝦的味道濃郁，每一口都讓人驚艷的美味的異國小吃。

日本生蠔（3顆）

這裡的日本生蠔真的非常新鮮，當你輕輕撬開蠔殼，裡面飽滿的生蠔肉散發出濃郁的海味。入口即化的口感，彷彿能感受到海洋的氣息，帶有微微的鹹味，清新又鮮美，這道美食絕對是海鮮愛好者不可錯過的美味首選喔~

烤香酥肥腸

這道烤香酥肥腸的口感外酥內嫩，特別是外層的香脆感，咬上一口瞬間爆發出濃郁的香氣。肥腸的味道非常鮮美，配合店家獨家調製的烤醬，口感層次豐富，香氣四溢。

獨家串燒

這裡的獨家串燒種類繁多，像是豆干、豆皮、百頁豆腐、甜不辣、花枝丸等，每一樣都非常美味。不過我最愛的還是他們的豬血糕和神醬米腸，這兩道串燒的味道非常獨特，醬汁的香氣和食材的搭配恰到好處，讓我每次來都會想再點一次，越吃越上癮的神級美食。

炸冰淇淋

吃完美食後來道店內的獨家招牌美味的炸冰淇淋，巧克力風味的炸冰淇淋外脆內冷，吃上一口簡直讓人驚豔，其他串燒店可不一定吃得到這樣的美味。

1664白生啤

在享受柒息地串燒居酒屋逢甲店的美味串燒時，怎能少了搭配一杯冰涼的啤酒呢？我們特別推薦來自法國的1664白生啤，它帶有橙皮的微妙香氣，酒體較為豐富，口感柔順。這款啤酒的香氣與果香能可以說是搭串燒的好搭檔，無論是搭配烤肉還是炸物，都能讓你品嚐到升級的美食美味喔~

2025台中西屯區居酒屋推薦

女王只能說每次來柒息地串燒居酒屋，女王都能品嚐到最新鮮、最美味的串燒。這裡的食材新鮮、烤功精湛，每一道菜都讓我感受到用心的美味。而且現在外帶還有89折優惠，如果你是逢甲人一定要來試試這間，逢甲超美味有好吃的平價小吃，如果你也想找一個適合聚餐的地方，或者想要帶著朋友來享受美味的逢假宵夜，這裡也絕對是你的美味好選擇，最後我們就把這間2025台中西屯區居酒屋推薦給大家，有興趣的人快去品嚐吧~

柒息地串燒居酒屋逢甲店資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

FB：柒息地串燒居酒屋 逢甲店

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地址：台灣台中市西屯區福星路365號

營業時間：17:30-01:00

電話：04-24525824