說到每日肌膚的保養，有點一定相當的重要，
在肌膚每日工作上班出門前，一定要記得塗抹的一道保養程序，
就是臉部的保護，肌膚隔離霜，現在因為環境空氣已受到汙染，
所以不管如何每天出門前女生一定要記得塗抹上隔離霜，讓肌膚受到一層保護，
晚上回家的時候再用卸妝品卸妝即可，這樣不但可以防止太陽讓肌膚受傷之外，
也可以讓空氣中的髒污不要弄到我們的臉頰上，這點非常非常的重要，
如果你要做臉部肌膚保養，這一點是必須做到的一個手續，
以上是餅乾多年保養的經驗，給你做參考參考，
接下來要來分享我最近使用到一款非常好用的隔離乳，它真的我必須很推薦，
SILVA ORIGIN肌膚之源的包裝總是非常的精美，藍綠色的紙袋上印有漂亮的品牌LOGO，
這個品牌就是給顧客感覺很尊貴高雅的感覺，他們家的產品不算便宜，
但是有一定的產品品質保證，包裝和服務都做得非常的完美，
讓你絕無挑剔的地方，這點我絕對是說真的，
他們的服務態度非常的好，產品給人尊重的感受，用過這一個隔離乳，
我真的沒話說了!!!SILVA ORIGIN肌膚之源 品牌就是得好字來形容~
包裝紙非常漂亮，裡面裝著我們今天的主角 SILVA ORIGIN肌膚之源輕透抗UV隔離修復乳，
這真的很棒的一個產品，不得不趕快分享給更多人知道，
他的包裝紙和非常的漂亮，長柱狀的外觀，外觀上面都是英文為主，
也是有品牌的LOGO，上面還有白色漸層花朵的設計，漂亮的深藍綠色，
看起來整體很高雅精緻，容量是30ML，大概用一兩個月的量沒問題，
也有中文的說明，保養品品質使用真空瓶填充，初次使用需按壓5-10次屬於正常情況，
使用時間於清潔後和化妝前，取適量均勻塗抹在肌膚，並建議再外出前20-30分使用它，
包裝上也有LINE的QR CODE可以掃，客服方面有問題可以直接找到窗口，
所以我才說這品牌真的很貼心很值得客人喜愛，服務態度好當然會想要回購第二次第三次啊!!
把本尊從紙盒包裝裡拿出來，可以看見隔離乳是軟管式的包裝，
前頭飾金色的蓋子，冠身上印有一樣品牌英文字，包裝簡單大方，
高雅貴氣的配色，很適合這個品牌給人的感覺，高貴而大氣的感覺，
接著把金色的蓋子拔開，就可以看到軟管身配上擠壓口的設計，
這很明顯就是可以擠壓的按壓方式來使用的隔離乳，
我很少看到隔離乳用這樣的設計，畢竟這一瓶也不便宜，所以包裝上費比較大的心思，
擠壓的方式可以更方便讓使用者來使用它，不會不小心一次擠太多出來導致浪費掉，
這點完全不用擔心，使用時只要擠一個米粒的大小就可以推開很大面積，
金色配上深綠色的設計，真的看起來視覺感很高級!! 不得不稱讚一下它的配色，
業界第一款極輕透物理防曬，將攜帶水分子的修復美肌成分與抗紫外線成分完美融合，
質地水嫩清爽，使用後妝感更服貼，外出保養一瓶就夠。
PA*****，具有防水、抗汗提高防太陽效率
無負擔輕透物理防曬減輕對肌膚刺激，搭配海洋藻類兼具保濕與保養功能
妝感服貼攜帶水分子的美肌成分，使用後妝感更服貼，外出保養一瓶就夠
海洋友善嚴選保護海洋成分，愛護自己更友善地球
乳霜裡內含軟毛松藻萃取、黃金海藻萃取、袋鼠花萃取物等等。
它聞起來的味道是香香的類似草松樹的味道，難以形容這是什麼香氣，
非常清爽的香味，聞多了也不會膩的香氣，味道非常的清香，感覺男生也會喜歡的這種香味，
而且香氣持續非常持久，我很少用過隔離乳有香氣的，
通常用過的隔離乳都沒有香氣，這款是有香味的隔離乳，讓我大吃一驚，
香味也非常的好聞，讓人難忘的香味，不是花香是草和樹的大自然香味，
它的質地是類似乳液一樣，再比乳液濃稠一點點，類似乳膠的質感，
用量也是很省，非常的小一滴點就能推開一大片面積了，只需要一個米粒的大小即可，
推開之後非常柔潤，它的質地非常好推勻，不會有卡住的狀態，
推勻讓肌膚均勻都有塗抹過後，肌膚顏色會提亮一色，有點類似BB霜的感覺，
使用起來的觸感是給我這樣的感受，膚色有提亮的視覺感，膚色變得比較白一色，
而且質感相當的清透，薄清透感覺很舒適透氣感，而且塗抹過後，
肌膚看起來很亮，感覺蠻不錯的，真的有使用有差，手部右側有塗抹左邊沒有塗抹，
顏色看起來特別的亮，而且肌膚有種被拉緊的感覺，摸起來保濕光滑緊實，
有用與沒用真的差異很大，而且持久度有夠長，我從早上用超過12小時，
使用過的部份的肌膚跟剛開始用的觸感，還是一樣的狀態，讓我大為驚奇~
在我手部肌膚用起來沒太大的問題，接著就可以塗抹在臉部肌膚了，
因為我肌膚的反應比較大，所以可以測試保養品或彩妝品好不好，不好的馬上就能知道了，
所以這瓶SILVA ORIGIN肌膚之源輕透抗UV隔離修復乳用起來是沒太大問題的!
使用於肌膚的半邊臉來看一下差異性有多高，看膚色就可以看的出來有無使用~
部分比較廉價的隔離乳擦起來會有塑膠的味道，非常奇怪的味道，
這款高級版的隔離乳香氣淡淡的清爽松香味，讓人喜歡，
而且擦起來不會有太厚實，推不均勻的感覺，整體非常的不錯的，
像是隔離乳要如何使用呢? 建議每2-3小時補擦一次，特別在流汗和游泳過後要特別補擦，
長時間在室內或是少量曝曬之下，也建議中途補擦一次，
然後即使是陰天有去戶外，也要塗抹隔離乳來防太陽喔，
此外，使用隔離乳過後都是回到家要卸妝的，這點一定要記住!
我直接用按壓的方式，在臉上上點幾個米粒大小的方式，
接著再用雙手把隔離乳推開來，很均勻地可以感受到，肌膚塗抹輕盈的隔離乳，
毛孔完全不阻隔，非常的薄清透，傳來淡淡的樹木香味，
我只使用半張臉，等等可以看一下有無使用的差異性，
我將它塗抹在臉部的肌膚，吸收得非常迅速，推開一下就吸收乾淨了，
臉部一點也不會感覺油膩感，塗抹過後的臉部肌膚看起來像有打光一樣，
觸感摸起來滑滑估溜估溜的，完全不像傳統的隔離乳擦起來又油又膩又悶熱感，
真的好的隔離乳，用起來就是不一樣，使用後肌膚狀態真的差非常多，
跟開架式比較的隔離乳實在是差太多了，畢竟一分錢一分貨，
比較高單價的東西當然使用比較好的成分去做，所以使用上感覺就會差很多，
塗抹它之後，肌膚顏色看起來比較光亮之外還帶點遮瑕感，
可以讓氣色變得好很多，你可以用肉眼就可以看出哪半邊臉沒有使用它，
不用我特意去打光還是使用美顏遮瑕等等，直接就能用肉眼看的出來了!
好東西就是要和大家分享，不得不說這個SILVA ORIGIN肌膚之源輕透抗UV隔離修復乳!!
實在是太好用了!!使用後我真心的推薦!!!
作為輕熟女，我對日常防護的需求不僅僅是阻隔太陽之外，
還希望能兼顧修護與肌膚的細緻感。
最近使用了 SILVA ORIGIN肌膚之源輕透抗UV隔離修復乳，
不得不說，這是一款將防護與保養完美結合的產品，讓我從內到外都安心滿意。
首先，它的質地輕薄得令人驚喜，抹開時像乳液般水潤，
肌膚瞬間吸收後完全不油不黏，感覺像沒塗一樣，但同時又能提供出色的防曬效果。
日常外出或長時間待在戶外，我都不需要擔心紫外線對肌膚的傷害，這讓我非常安心。
更令人驚喜的是，它的修護效果真的讓人感受到肌膚在被呵護。
內含的特殊成分能在日曬後緩和肌膚，同時補充水分和養分，讓皮膚保持柔嫩有彈性。
一整天下來，臉上不會出現乾燥或緊繃感，反而感覺肌膚狀態越來越好。
此外，這款隔離乳作為妝前乳使用也很出色。塗抹後，
毛孔和細紋似乎被柔焦處理了一般，讓後續的底妝更加服貼細緻，
一整天下來不會因為油光或乾燥而斑駁脫妝。對於我們這個年齡層來說，
早上出門能輕鬆完成一步到位的護膚與防護，真的省心又高效。
總結來說，SILVA ORIGIN肌膚之源輕透抗UV隔離修復乳是一款全面呵護肌膚的防曬隔離乳，
既輕盈透氣又能修護滋養，防護力出色且適合作為妝前基底。對於追求自然輕透妝感，
卻又希望肌膚能被全面守護的輕熟女來說，這瓶真的值得一試！
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□本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用SILVA ORIGIN肌膚之源商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。
□以上較專業詳細的產品內容和此文章內刊入的全數影片皆轉貼自SILVA ORIGIN肌膚之源官網資訊，非本人直接口述而成。
□以上內容僅提供大家作參考使用，產品介紹的內容也不具有聲稱之療效， 任何產品需配合長時間使用或因個人不同體質呈現不同狀態，以上純屬於主觀性感受非其他人的情形。
□以上分享，因每個人膚質不相同，最後狀況和結果也會有所不相同。