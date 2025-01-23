說到每日肌膚的保養，有點一定相當的重要，

在肌膚每日工作上班出門前，一定要記得塗抹的一道保養程序，

就是臉部的保護，肌膚隔離霜，現在因為環境空氣已受到汙染，

所以不管如何每天出門前女生一定要記得塗抹上隔離霜，讓肌膚受到一層保護，

晚上回家的時候再用卸妝品卸妝即可，這樣不但可以防止太陽讓肌膚受傷之外，

也可以讓空氣中的髒污不要弄到我們的臉頰上，這點非常非常的重要，

如果你要做臉部肌膚保養，這一點是必須做到的一個手續，

以上是餅乾多年保養的經驗，給你做參考參考，

接下來要來分享我最近使用到一款非常好用的隔離乳，它真的我必須很推薦，

這個品牌就是給顧客感覺很尊貴高雅的感覺，他們家的產品不算便宜，

但是有一定的產品品質保證，包裝和服務都做得非常的完美，

讓你絕無挑剔的地方，這點我絕對是說真的，

他們的服務態度非常的好，產品給人尊重的感受，用過這一個隔離乳，

這真的很棒的一個產品，不得不趕快分享給更多人知道，

他的包裝紙和非常的漂亮，長柱狀的外觀，外觀上面都是英文為主，

也是有品牌的LOGO，上面還有白色漸層花朵的設計，漂亮的深藍綠色，

看起來整體很高雅精緻，容量是30ML，大概用一兩個月的量沒問題，

也有中文的說明，保養品品質使用真空瓶填充，初次使用需按壓5-10次屬於正常情況，

使用時間於清潔後和化妝前，取適量均勻塗抹在肌膚，並建議再外出前20-30分使用它，

包裝上也有LINE的QR CODE可以掃，客服方面有問題可以直接找到窗口，

所以我才說這品牌真的很貼心很值得客人喜愛，服務態度好當然會想要回購第二次第三次啊!!

把本尊從紙盒包裝裡拿出來，可以看見隔離乳是軟管式的包裝，

前頭飾金色的蓋子，冠身上印有一樣品牌英文字，包裝簡單大方，

高雅貴氣的配色，很適合這個品牌給人的感覺，高貴而大氣的感覺，

接著把金色的蓋子拔開，就可以看到軟管身配上擠壓口的設計，

這很明顯就是可以擠壓的按壓方式來使用的隔離乳，

我很少看到隔離乳用這樣的設計，畢竟這一瓶也不便宜，所以包裝上費比較大的心思，

擠壓的方式可以更方便讓使用者來使用它，不會不小心一次擠太多出來導致浪費掉，

這點完全不用擔心，使用時只要擠一個米粒的大小就可以推開很大面積，

金色配上深綠色的設計，真的看起來視覺感很高級!! 不得不稱讚一下它的配色，

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