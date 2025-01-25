這次和老公帶一歲半的紜紜到苗栗「西湖渡假村」來趟兩天一夜小旅行！

完全打破我對國旅又貴又無聊的印象，這裡作為親子旅遊景點超棒～

一泊三食完全不用煩惱吃食，只要盡情玩樂就對了~XD

行程相當充實豐富，真的可以一整天從早玩到晚，讓小孩徹底放電～

西湖渡假村住宿區分為西湖渡假大飯店 ／荷蘭式森林小木屋／松園會館，我們這次是入住西湖渡假大飯店～

可以將車開到飯店門口把行李放下來，再開到停車場去停，也可以直接開到停車場再把行李拉上去～







櫃檯辦理入住手續 ，進房時間15:00，退房時間隔天11:00，人員態度親切介紹仔細，不會給人不耐煩的感覺

西湖渡假村營業時間09:00-17:00，第一天提早到可以先逛園區，隔天退房後也可以繼續暢遊園區～

櫃台人員會給予票券和園區地圖～

以及兩張房卡

房間外有冷熱飲水機，帶小孩要泡奶很方便～

西湖渡假大飯店標準四人房，房間高雅簡約，略有一點歲月痕跡，但絲毫不影響住宿的品質～

床躺起來軟硬適中，枕頭和棉被厚薄度適中，讓人很好入眠～

房間採光很好，打掃得也很整潔乾淨～

窗景看出去視野挺不錯的！全家福先來一張～

房間寬敞不擁擠，大吋行李箱展開也不成問題～

兩張雙人床都沒有靠牆，索性用嬰兒床靠床邊當床圍，就不怕小孩睡覺掉下床啦～

衣櫃裡有提供電暖器，寒流也不怕會冷了！

寶寶奶瓶消毒鍋可以事先預訂～

廁所乾溼分離，水壓正常，排水孔不會積水～

飯店不提供一次性盥洗用品，有提供洗髮精和沐浴精

寶寶洗澡盆可以事先預訂，寶寶盥洗用品需自備唷！

西湖渡假大飯店1樓有育樂遊戲室，一歲半的紜紜第一次接觸這類型設施，充滿好奇心的她，不用投錢就玩得很嗨！

園區吃食很多，走累逛累可以短暫休息，填飽一下肚子～

動態實境恐龍特展，恐龍迷必訪啊～～～

恐龍不定時有吼叫聲會扭頭張嘴，還會噴乾冰製造煙霧繚繞的感覺，太過逼真小孩躲在爸爸懷裡表示害怕，哈哈．．．

巨型恐龍高大令人震撼，彷彿真的來到了侏儸紀世界～

原本害怕的紜紜鼓起勇氣和恐龍互動了～

最後來張與恐龍的合影～

位於名人廣場的烏克蘭歐洲綜藝秀，一天共有三場表演時間：10:00／13:00／15:00

表演者有許多搏命演出，讓人看了目瞪口呆驚呼連連，這場秀值回票價超精彩！

坐在搖滾區的紜紜，看表演看著超認真～

小丑先生造型氣球時間，紜紜手拿氣球開心極了，記得隨意打賞鼓勵一下！

歡樂泡泡廣場有自動泡泡機噴射出浪漫的泡泡～

當天風挺大的，只要站對風向，不用任何技巧就能輕易用手拉長泡泡～

泡泡千變萬化非常有趣，大人和小孩都玩得不亦樂乎～

玩泡泡讓人回憶起童年單純的美好時光～

映象水岸景色相當優美，這兩處包廂需要達到低消才能使用～

好天氣加上時間允許的話，不妨體驗一下踩天鵝，看著湖面上一群小鴨追著天鵝船，畫面太療癒了啦！

映象水岸營業時間：10:00-19:30（依照現場為主）

小店只收現金，餐點加收10%服務費～

下午茶雙人券可以兌換原味鬆餅和新鮮綜合水果茶，熱水果茶酸甜度剛好～

鬆餅外脆內軟簡單撒上糖霜，塗抹滑順鮮奶油，最後搭配香甜的玉米巧克力脆片

紜紜吃原味鬆餅嚐鮮一下～

夜晚搭乘接駁車去吃晚餐，路途短班次多，往返兩地很方便

只是要特別注意首班車和末班車的時間～

來到松園會館的御花苑餐廳享用晚餐，晚餐有事先預訂送餐幾乎不用等

簡單招待的熱茶

套餐小菜挺有誠意的，醬汁酸溜的黑木耳開胃好吃，泡菜爽辣帶勁很下飯

白飯粒粒相Ｑ，撒上黑芝麻增添香氣，雞湯加入了中藥材細火慢熬，簡單味美！

豬肉炒四季豆，醬汁四溢不死鹹，鳳梨蝦球口感咬下瞬間很有脆度，蝦子也很新鮮～

不單單只是脆口高麗菜，還加了蝦米提鮮，水果表現中規中矩～

乾煎鮭魚排外表金黃酥脆，魚肉帶有豐盈的油脂香氣，吃起來沒有魚腥味，挺好吃的！

套餐表現可圈可點，白飯可以免費續唷！

（冬令限定）一品麻油雞，有雞肉、枸杞、薑片、紅棗、蔘鬚，熱熱喝感覺很滋補

主角雞肉不乾柴，鮮嫩多汁沒有讓人失望，用麻油湯汁拌白飯超對味～

晚上吃飽喝足後，可以到美麗的凡爾賽花園欣賞夢幻光雕秀，每次大約十分鐘

炫光特技秀週一至週日都有表演，每次20分鐘，遇雨天取消～

以絢麗多彩的光效和表演者高超的特技帶給觀眾感官衝擊

花園露天酒吧，只要消費即可免費使用ＫＴＶ設備，超划算的呀！

音響音質還不錯！和包廂唱歌感覺不同，是個有趣的體驗～

調酒和熱菊花枸杞茶，味道還不錯～

早餐時間因為第一班接駁車還沒開始，於是我們自行開車到松園會館

早餐自助吧中西式皆有，調味鹹淡剛好，不會過於油膩～我自己最喜歡香菇芋頭粥，簡單味美！

歡樂氣墊城堡是我覺得必玩的項目之一，外觀像一座巨大的城堡，搭配可愛圖案色彩繽紛

氣墊柔軟有彈性，在裡面跳躍和奔跑基本上都很安全，大人小孩都能感受無窮的樂趣！

充滿詩意和靜謐的落雨松區

從西湖渡假村售票口進入，這裡也可以看到一些恐龍的造景～

恐龍太栩栩如生，紜紜再次被嚇到～

這裡有可愛的拍貼機和扭蛋機

還可以騎乘恐龍

紜紜和路人姊姊一起騎乘小恐龍

伴手禮玩具專區，絕對是小朋友的最愛～

坐花園小火車遊覽園區風景

西湖渡假村園區有許多場景都很好拍照，快來留下美好回憶吧 ～

白金音樂馬車有專為小朋友設計的迷你馬，人生第一次解鎖坐旋轉木馬的紜紜

巨蛋會議廳前方有可愛的小錫兵排排站

彩蝶園充滿自然美景與靈動氣息的地方，這裡花團錦簇吸引了許多蝴蝶駐足～

蝴蝶～蝴蝶～生的真美麗！

夢幻糖果屋宛如童話故事中的奇幻建築，有許多糖果元素裝飾，是個讓人沉浸甜蜜幻想的地方～

旋轉櫻花鞦韆，裝置以櫻花為靈感核心，中央支柱宛如一棵盛開的櫻花樹

粉紅櫻花浪漫唯美，旋轉時讓人覺得愉悅放鬆，煩惱壓力通通拋諸腦後～

歡樂世界是室內遊樂場，親子玩樂設施挺多的，有帶孩子的父母別錯過囉！

童話森林小舖，又是一處可以駐足吃喝的地方～

夢幻飛馬呈現一種優雅神秘的姿態

這裡是荷蘭式森林小木屋，坐落在幽靜的森林中，感覺很不錯，下回想住看看～

靈山洞日式鳥居特別顯眼

菩薩殿給人莊嚴的感覺

星空祈福隧道隨著時間不同會變換不同顏色主題，內有六尊 青斗石觀世音法相，散發出溫柔祥和的氣息

給人一種沉靜而穩定的力量，安撫內心的煩躁與焦慮，這裡是身心靈SPA的好去處～

隧道後段有一處蝙蝠洞，透過監控畫面能看到蝙蝠的日常生活

在淨亭洗淨雙手，表達對菩薩虔誠之意

美人湯SPA票券限單次使用完畢，需自備泳衣和泳帽，孩童需要自備防水尿布～

湯池分為大人池和親子池（游泳圈只有親子池能夠使用唷！）

紜紜被溫暖的池水包圍，驚喜地感受水的浮力和輕柔觸感，不時發出 咯咯的笑聲～

這裡的溫泉來自地心2000公尺優質的碳酸氫鈉泉，泡起來超舒服！

泡湯不僅是一種放鬆，更是一次親子間滿載歡樂與愛的互動旅程呢～

西湖渡假村

電話：03 7876699

地址：苗栗縣三義鄉西湖11號

官網：https://www.westlake.com.tw/

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