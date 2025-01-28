在開設飲料店的過程中，無論是選擇自行創業還是加盟，都需要全面考慮市場趨勢、資金規劃、品牌知名度等因素。斯愷國際食品有限公司致力於提供高品質的飲料原料與專業開店輔導，協助業者打造具競爭力的品牌。無論是奶茶粉、濃縮果汁、寒天啵露還是各類特色果漿與抹茶粉，斯愷的產品都能滿足飲料店不同需求，並為消費者帶來健康、美味的飲品體驗。選擇斯愷，讓您的飲料店在市場中脫穎而出，成為消費者首選！

【開飲料店全攻略】自己創業、加盟怎麼選？開飲料店流程分享！

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開設飲料店前，需決定自行創業或加盟品牌。自行創業可享高度自由，但需自行建立品牌、設計菜單，並面臨品牌知名度不足等挑戰。加盟則可立即享有品牌知名度和完整的營運支持，但需支付加盟金，且經營上受品牌規範限制。無論選擇哪種方式，皆需進行市場研究、資金籌集、選址與設備採購等準備工作，並辦理商業登記、營業執照、衛生許可證等法律手續，確保飲料店合法運營。

【奶茶粉原料供應】奶茶粉即沖即享，奶茶粉沖泡應用大公開！

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即溶奶茶粉的特點在於可方便快速的沖泡即飲，結合台灣在地食材，如南投日月潭紅玉紅茶、大甲芋頭、大湖草莓等，研發出紅玉奶茶、芋頭奶茶、草莓奶茶等多樣風味，這些奶茶粉不僅能直接沖泡飲用，還可搭配粉粿粉、奶酪粉或果凍粉，輕鬆製作甜點，滿足多元需求。斯愷國際食品有限公司專注於提供高品質食品原料，並為飲料店業者提供專業開店輔導，打造長期合作夥伴關係。

珍珠奶茶是什麼？為什麼受歡迎？人手一杯的台灣之光

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珍珠奶茶起源於台灣，已成為全球風靡的飲品。其特色在於將香濃奶茶與Q彈珍珠結合，滿足多樣味覺需求。珍珠由木薯粉製成，經煮熟後呈現彈牙口感。台灣的粉圓、珍珠、波霸大小不同：粉圓小且透明，口感彈牙；珍珠適中，嚼勁十足；波霸最大，增加飽足感。珍珠奶茶因多樣化口味和個性化選擇，在全球飲品市場中保持競爭力，深受飲品愛好者喜愛。

濃縮果汁是什麼？營養也被濃縮了嗎？

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濃縮果汁是一種通過低溫真空技術去除水分，將果汁濃縮的產品。其優勢包括降低運輸與儲存成本，並能延長保存期，無需添加防腐劑。雖然濃縮過程會影響部分營養成分，但我們的產品仍保留果肉與纖維，能提供天然口感。選擇我們的濃縮果汁，將享有專業的比例調配與優質的果汁體驗。歡迎與斯愷國際食品有限公司合作，開發更多專屬飲品。

寒天啵露(BOLU)是什麼？飲料店必備，咀嚼控超愛寒天波露

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寒天啵露（BOLU）是手搖飲料店新興的健康配料，採用寒天（洋菜）製成圓球形狀，提供清爽脆口感，與珍珠、波霸相比，它的熱量較低，含有膳食纖維，非常適合愛美族群，寒天啵露口感獨特，既有微微爆汁感，又不會過於甜膩，成為夏日飲品的理想搭配，且不添加防腐劑，健康又方便，這種創新配料也具有常溫保存的優勢，簡單便捷，深受消費者喜愛。

寒天啵露

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寒天啵露是一款口感清爽、富有嚼勁的台灣經典甜品，外觀晶瑩剔透、形狀如珍珠，寒天啵露可與各種飲品或甜品搭配，無論是茶飲、氣泡水、冰品，還是豆花，都能帶來更豐富的口感，它使用方便且無需特別調製，適合任何場合，保質期長達12個月，是日常生活中輕鬆享用的理想選擇。這款產品深受消費者青睞，是完美的甜品配料。

鳳梨果泥

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鳳梨果泥具有濃郁的鳳梨香氣和適中的酸甜口感，適用於各類飲品、冰品、甜點等調製，每瓶1.5公斤，果肉含量高達40-50%，可輕鬆為飲品增添天然果味，無論是鳳梨冰美式、金鑽愛玉翡翠、旺來啵露或鳳梨冰茶，都能提升口感層次，產品適合存放於陰涼乾燥處，並具有12個月保質期。使用時可依個人口味調整果泥用量，方便快捷，讓您輕鬆享受鳳梨風味的美好。

蘋果果漿

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蘋果果漿散發清新自然的蘋果香氣，口感甜美卻不膩，十分適合用於各式飲品及甜品製作，它不僅可用來調製果汁、水果茶、優格和冰茶，還能為調酒和甜品增添風味。此外，蘋果果漿的保存期限為12個月，需儲存在陰涼乾燥處，避免陽光直射，每瓶重2.5公斤，方便長期儲存。製作蘋果果漿飲品簡單易行，直接加入飲品或料理中，讓大人小孩都喜愛，選擇蘋果果漿，輕鬆調配出美味飲品，帶來清新蘋果的風味！

昏貴粉(粉粿粉)

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昏貴粉（粉粿粉）是一款操作簡便、口味多變的食材，適用於各類飲品、甜點及鹹食，讓您輕鬆打造獨特品牌產品，它可用於製作黑糖粉粿、粉粿奶茶、綠豆湯等，搭配不同風味，帶來豐富選擇。此外，粉粿粉包裝為1公斤/包，保質期長達一年，並可輕鬆儲存於陰涼乾燥處，製作方法簡單，無論是原味、黑糖或水蜜桃口味，都能迅速成型，滿足不同口感需求，適用於各種飲品和甜品，為您的創意料理增添無限可能!

抹茶粉

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抹茶粉由優質綠茶製成，經石磨精細研磨，保有自然新鮮且濃郁的香氣，帶有獨特的苦甜味，它可用於製作各式抹茶飲品與甜點，如抹茶奶茶、抹茶布丁、抹茶粉粿等，輕鬆調配即能享受美味。產品包裝為1公斤/包，適合家庭或商業使用，保質期12個月，應存放於陰涼乾燥處，避免陽光直射。此外，無論是製作宇治金時、抹茶奶酪或日式蕨餅，都能提升料理的風味層次，為您的餐飲增添色香味俱佳的選擇。