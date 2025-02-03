說到品茶，不知道你是否喜歡品茶，餅乾本身很愛喝茶，

每天都有喝茶的習慣，而這習慣是我十幾歲就開始養成的，

我每天一定要喝一杯茶才會覺得安心，而且個人覺得喝茶相當的健康，

有人說喝茶可以保養身體和肌膚，所以除了平日會用保養品保養肌膚之外，

另外就是品茶，來保養我的肌膚的，如果有人說我看起來年輕，

我應該是會想說，長期喝茶的關係多少有點關聯，

只能說喝茶是好的，除非你很不容易入眼，那就要挑低咖啡因、比較溫潤的茶，

如果你沒有以上的困擾，那我覺得泡茶每天一杯其實真的還蠻不錯的，

這麼棒的喝茶文化，一定要給大家好好分享知道知道~

這外包裝相當的精緻，跟普通的茶包很不一樣，我覺得有這個價值，

外包裝比開架上面賣的，來的精緻，茶包設計是立體茶包，一包裡面總共有10包，

別看這包裝小小的，裡面竟然有10包裝立體茶包，

立體茶包通常價位會比較高一點，因為包裝設計，





喝茶，對我來說，是一種生活中的小確幸。

這次要品茶的茶包口味有兩種~

『點功夫金萱青茶立體茶包』 密封夾鏈袋裝10入裝/一份，擁有順滑口感與淡雅奶香。

餅乾很愛喝金萱茶，它喝起來和手搖的四季青茶很像，但味道卻更香，茶香味比較重點，，

口感也比綠茶來的溫和，但這個很特別，這麼有特色的金萱青茶，

喝起來更加好喝，我也是第一次喝金萱茶和青茶的組合，

這包裝非常的搶眼，我也是第一次看到這樣的包裝，上面有毛筆字點功夫，

與外面賣的一般包裝的茶包不太相同，上面還有貼不同口味的貼紙，

其實有多種口味可以做選擇，官網上面有寫，我先選擇我覺得最有代表性的口味做分享，

看茶的外包裝還有個彈簧繩可以掛在勾勾上，

這樣也蠻方便的，不用堆疊一大盒放著，像這樣的設計掛在房間的櫃子上也很OK!

正面除了品牌的LOGO之外還有保存日期等，背面就是茶類的水多少溫度多少泡多久的設定，

還有口感，以及茶葉的發酵程度，烘培以及它的口感香氣等等，

講解的非常的詳細，和我平日買的平價茶包，更不相同，拉鍊袋口的設計，

白色的簡約設計防水袋上面有個拉把部分，撕下來就可以自由開啟茶包，

打開包裝可以看到裡面有好多包茶包，茶包的設計是透明無色的網子狀，

茶包呈現三角形，這種網子狀的茶包通常單價會高一點，因為包裝茶葉的成本比較高，

而且打開時伴隨著濃郁的茶香，它的茶香味真的很重，

超級無敵香的，好喜歡這個味道，讓人心曠神怡!!

用肉眼看透明的網狀裏頭有烘乾的圓形茶葉，不多但我猜一沖開之後，茶葉片變得很大，

我們接著來品味一下這個茶葉吧~

包裝上面寫發酵度2沒有烘培度，香氣奶香加黃色花香，以及口感滑順溫潤，

每一個三角茶包是3G總共10包!

我先使用熱水來沖泡它~

這個三角茶包的設計可以讓茶包的空間加大，讓茶葉可以伸展開來，

100度C家180秒等於350ML回甘，茶包可以回沖但要避免久置，