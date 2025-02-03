說到品茶，不知道你是否喜歡品茶，餅乾本身很愛喝茶，
每天都有喝茶的習慣，而這習慣是我十幾歲就開始養成的，
我每天一定要喝一杯茶才會覺得安心，而且個人覺得喝茶相當的健康，
有人說喝茶可以保養身體和肌膚，所以除了平日會用保養品保養肌膚之外，
另外就是品茶，來保養我的肌膚的，如果有人說我看起來年輕，
我應該是會想說，長期喝茶的關係多少有點關聯，
只能說喝茶是好的，除非你很不容易入眼，那就要挑低咖啡因、比較溫潤的茶，
如果你沒有以上的困擾，那我覺得泡茶每天一杯其實真的還蠻不錯的，
這麼棒的喝茶文化，一定要給大家好好分享知道知道~
這外包裝相當的精緻，跟普通的茶包很不一樣，我覺得有這個價值，
外包裝比開架上面賣的，來的精緻，茶包設計是立體茶包，一包裡面總共有10包，
別看這包裝小小的，裡面竟然有10包裝立體茶包，
立體茶包通常價位會比較高一點，因為包裝設計，
喝茶，對我來說，是一種生活中的小確幸。
那股茶香縈繞的瞬間，總能讓人從日常的繁忙中抽離，回到一種靜謐的狀態。
不論是清晨的一杯清茶，讓身心醒來，還是午後的花草茶，為疲憊的靈魂注入一絲溫柔，每一口都像是在和自己對話。
茶有種獨特的魅力，它不僅是味蕾的享受，更是一種心境的延伸。
細細啜飲時，感覺時間仿佛慢了下來，所有的壓力與煩躁都能在這杯茶裡沉澱。
相比咖啡的濃烈與快速，茶的溫潤和內斂更符合我的步調，也讓人多了一份優雅的節奏感。
我喜歡在陽光灑進窗邊的時候，為自己泡上一壺好茶，搭配一本書或一點音樂，
那是一種對生活的深度品味，每種茶都像在講述它自己的故事，讓人忍不住一再回味。
而且，茶不僅有風味的層次感，還蘊含了健康的能量。
喝茶是我每天的小儀式，像是給身體的一份呵護，也是一種放鬆的方式，尤其在忙碌後的時刻，總能帶來溫暖和安慰。
對我而言，喝茶就像是一場微醺的治癒，不是酒精帶來的迷醉，
而是茶湯中的那份純淨和內斂，讓心靈得到沉澱。
這也是為什麼我那麼愛茶的原因──它讓平凡的每一天都變得更有質感，也讓人時刻記得，好好愛自己。
這次要品茶的茶包口味有兩種~
『點功夫金萱青茶立體茶包』
密封夾鏈袋裝10入裝/一份，擁有順滑口感與淡雅奶香。
餅乾很愛喝金萱茶，它喝起來和手搖的四季青茶很像，但味道卻更香，茶香味比較重點，，
口感也比綠茶來的溫和，但這個很特別，這麼有特色的金萱青茶，
喝起來更加好喝，我也是第一次喝金萱茶和青茶的組合，
這包裝非常的搶眼，我也是第一次看到這樣的包裝，上面有毛筆字點功夫，
與外面賣的一般包裝的茶包不太相同，上面還有貼不同口味的貼紙，
其實有多種口味可以做選擇，官網上面有寫，我先選擇我覺得最有代表性的口味做分享，
看茶的外包裝還有個彈簧繩可以掛在勾勾上，
這樣也蠻方便的，不用堆疊一大盒放著，像這樣的設計掛在房間的櫃子上也很OK!
正面除了品牌的LOGO之外還有保存日期等，背面就是茶類的水多少溫度多少泡多久的設定，
還有口感，以及茶葉的發酵程度，烘培以及它的口感香氣等等，
講解的非常的詳細，和我平日買的平價茶包，更不相同，拉鍊袋口的設計，
白色的簡約設計防水袋上面有個拉把部分，撕下來就可以自由開啟茶包，
打開包裝可以看到裡面有好多包茶包，茶包的設計是透明無色的網子狀，
茶包呈現三角形，這種網子狀的茶包通常單價會高一點，因為包裝茶葉的成本比較高，
而且打開時伴隨著濃郁的茶香，它的茶香味真的很重，
超級無敵香的，好喜歡這個味道，讓人心曠神怡!!
用肉眼看透明的網狀裏頭有烘乾的圓形茶葉，不多但我猜一沖開之後，茶葉片變得很大，
我們接著來品味一下這個茶葉吧~
包裝上面寫發酵度2沒有烘培度，香氣奶香加黃色花香，以及口感滑順溫潤，
每一個三角茶包是3G總共10包!
我先使用熱水來沖泡它~
這個三角茶包的設計可以讓茶包的空間加大，讓茶葉可以伸展開來，
100度C家180秒等於350ML回甘，茶包可以回沖但要避免久置，
金萱是一款擁有獨特奶香的台灣經典茶種，金萱青茶口感柔順圓潤，
入口後帶有淡淡的奶香與自然的甘味，令人難以忘懷。
點功夫金萱青茶立體茶包經過精心挑選與製作，保留了金萱茶的原始風味，
並以加大 40.75% 體積的立體茶包形式包裝，提供更大的原葉舒展空間，
讓您在忙碌的生活中隨時隨地輕鬆享受這杯濃郁醇厚的茶香。
無論是在家中、辦公室或是外出旅行，
金萱青茶立體茶包都能為您帶來片刻的放鬆與愉悅。
這款茶特別適合喜愛茶香清甜、追求便利性與高品質茶飲的你。
我直接用熱水沖泡茶包，放置約3分鐘左右，就可以把茶包拿起來，
看一下沖泡茶葉的過程，沖泡的過程可以從看到水變成透明淡黃色，
茶包裡的茶業也會漸漸展開來，可以把茶倒入我的杯子中，
來啜飲一番，可以喝得出茶的香味，用聞的可以聞到淡淡的香味，
喝起來順口一點也不會苦，我最怕喝到苦的茶，這茶葉完全沒苦味，
喝到後面還會有回甘的味道，真的蠻好喝的，比外面賣的手搖飲來的好喝，
畢竟是來自台灣的金萱，淡淡的茶香味在口中蔓延出來，
清清淡淡味道，帶點茶香，喝起來特別的高雅有情味，清爽不膩口，會讓人一口在一口!
果然好的茶喝起來就是不苦的，會回甘的還有很濃郁的茶香味道，
多喝幾口真的都不膩，這種溫和的口感，相當的適合我品嚐，
難怪我那麼愛金萱茶，真的很好喝捏~
每次沖泡「點功夫金萱青茶」，總像是在忙碌的生活中偷得一刻清閒。
茶湯順滑如絲，淡雅的奶香彷彿在舌尖上跳舞，每一口都令人回味無窮。
這種柔和的口感，不僅讓人感覺輕鬆，更有一種貼心的溫暖，像是被時間輕輕擁抱一般。
接著再來分享DIGKUNGFU 點功夫另一個口味的茶類!
這次我要使用另外種口味來用冷泡茶，
只是上面的貼牌顏色跟寫的字不相同而已，
密封夾鏈袋裝10入裝/一份，濃郁玫瑰花香搭配台灣青茶的成熟滋味。
有人愛喝花茶嗎? 玫瑰茶都有股玫瑰的香味，青茶配玫瑰真的很搭的一個組合，
應該青茶不會蓋過玫瑰花的香氣，喝起來應該很不相同，
貼牌背面也350ML然後95度C和120SEC，發酵2格，烘培1格，然後香氣是玫瑰香深色果香，
口感溫潤，餘韻微花香調，一包是3.5G有10包裝，口感為鮮明的玫瑰香氣，溫和口感，如少女愉悅甜美，
包裝袋設計一樣拉開來就可以看到裡面有很多茶包，
一打開包裝就聞到濃郁的花茶香味，跟剛剛的茶香味不太一樣，
是花茶的味道，也是採三角茶包的設計，茶包為白色有點纖維的質感，
結合了來自台灣青茶的純粹與伊朗大馬士革玫瑰的濃郁香氣，
為您帶來一杯異國風情的茶飲體驗。不僅充滿台灣茶葉的甘醇滋味，更融合了中東玫瑰的高貴與浪漫。
來自伊朗的玫瑰，享譽世界的大馬士革玫瑰，擁有濃郁的香氣，
為這款茶注入了豐富的異國風情。
這種玫瑰不僅在歷史上受到埃及艷后的喜愛，還是波斯文化的象徵之一。
在伊朗，每年玫瑰盛開的季節，農民們會在黎明前徒手採摘玫瑰花朵，
保留最純粹的香氣，將這份珍貴的花香帶到您的茶杯中。
台灣青茶的甘醇作為台灣傳統的代表性茶種，烏龍青茶以其醇厚的茶湯和耐泡性著稱。
台灣的烏龍青茶與伊朗玫瑰的結合，創造出一款既能滿足茶客味蕾，又能舒緩心靈的獨特茶飲。
我們也可以來製作冷泡茶!
冷泡步驟一：茶包茶葉備料，容器瓶子準備
準備一個冷泡茶包或3g茶葉，還有容量500-600cc的瓶子
冷泡步驟二：茶與水比例約1:200
將冷泡茶包或3g茶葉放入瓶中，注入冷水後，將蓋子鎖緊。
冷泡步驟三：使茶包茶葉浸潤變色，即飲或靜置
即飲法：充分搖晃瓶身使茶浸潤至開水變色後，可立即享用
冷藏法：放入冰箱靜置4~10小時候，即可開瓶享用。
下方是冷泡茶和熱泡茶的區別!!
降低苦澀感
低溫沖泡法可讓茶葉中的兒茶素和咖啡因等苦澀物質減少溶出，避免掉苦澀與刮胃的感受，相反的「茶葉的胺基酸(茶胺酸)」在冷泡下會完整釋放，讓茶變得更甘甜。
咖啡因含量低
低溫冷泡可降低咖啡因含量釋出，對於愛喝茶但又擔心咖啡因攝取過量的人來說是很棒的選擇，也很適合平常不太喝茶的人享用。
我將茶包先放入透明的寶特瓶裡面，接著把透明寶特瓶加滿水，
放在冰箱裡做冰鎮，隔日拿取來喝茶，應該會不錯耶，餅乾我超愛冷泡茶，
冷泡茶很適合拿來當飲料，也可以放點糖之類的，喝起來冷泡茶的口感會更溫和一點，
期待明天早上拿來喝冷泡茶的口感!!
終於可以喝冷泡茶了，點功夫玫瑰青茶喝起來有茶味道也有玫瑰花的香氣，我也是第一次喝玫瑰青茶，
對我而言是很新鮮的一個組合，蠻喜歡的!
喝起來很清爽回甘，還帶著很香的玫瑰花香，有點果茶配上茶的味道，
中間值的感覺，可以喝到茶香和玫瑰花香，口感很順口，且不會苦，
當冷泡茶非常的好喝，非常適合夏天的晚上喝，
喝完之後口中還留著玫瑰的花香，加點糖變成冷飲也不錯，
口感很不錯，帶有玫瑰花香的茶品，一口接著一口喝，
我已經好久沒有喝玫瑰花香的茶類，這真的喝起來好順口! 讓人很喜歡~
玫瑰的香氣非常濃郁前味是這樣，後味是青茶順口好喝的口感，很搭的組合!
「點功夫玫瑰青茶」則帶來了截然不同的浪漫氣息。
濃郁的玫瑰花香在茶湯中蕩漾，與烏龍茶的成熟滋味相得益彰，
仿佛為午後的時光增添了幾分優雅。這杯茶就像為自己準備的一場小型儀式，
溫柔且迷人，讓人覺得生活中的每一天都值得細細品味。
點功夫的玫瑰青茶與夫金萱青茶，像是生活中兩種截然不同的溫柔，卻都能帶來令人著迷的感受。
玫瑰青茶的香氣宛如一場與優雅的邂逅，淡淡的花香交織著青茶的自然甘甜，
每一口都像在輕拂心底的小悸動。
茶湯滑順清透，玫瑰的芬芳時而濃郁時而輕柔，讓人彷彿置身於花園中，感受一場屬於自己的浪漫時光。
而金萱青茶則有著另一番迷人的風韻。金萱茶特有的奶香，
如同被陽光溫暖過的絲絨般細膩柔和，讓人不自覺地放鬆下來。
茶湯入口那股輕甜裹挾著堅果與花草的隱約香氣，彷彿大地的氣息被融進了茶裡，每一口都是與自然溫暖的擁抱。
這兩款茶各有千秋，一款是清晨的第一縷花香，
一款是夜晚的溫柔陪伴。無論是忙裡偷閒的午後，還是靜謐的夜晚，
這些茶的滋味總能撫平心緒，給我帶來從容與優雅的片刻。它們讓我相信，
生活中的細節最值得用心品味，而一杯好茶，正是最貼近心靈的溫柔所在。
【品牌簡介】
「品得時光 - Pick a Taste」由三位擁有科技和法律背景的創辦人創立，我們想做一件能為人們帶來幸福感的事，並讓自己也在這個過程中感受到幸福。我們看到台灣擁有優秀的茶葉，但在人口老化和產業結構偏重科技業的背景下，這些傳統茶園正在逐漸凋零。因此，我們立志搶救100個老茶園，並希望通過這樣的努力，讓更多人認識台灣的好茶。
點功夫 (DIGKUNGFU)作為品得旗下專注茶與幸福的高端品牌，我們融合傳統工藝與現代美學，重新詮釋飲茶的生活意義。從一片茶葉的誕生到一杯茶的醇美，點功夫將文化傳承、創新設計與社會責任緊密連結，只為帶來更深刻的幸福體驗。
【品牌資訊】
品牌名稱：品得時光 | 點功夫 DIGKUNGFU
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