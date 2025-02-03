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> 生活娛樂 > 【特賣會】2025年Under Armour官方授權特賣會！原廠全系列運動商品，全場最低3折，滿3件再8折，滿5件再7折，快搶購！

【特賣會】2025年Under Armour官方授權特賣會！原廠全系列運動商品，全場最低3折，滿3件再8折，滿5件再7折，快搶購！

2025燈會攻略 UNDERARMOUR 原廠商品出清 帥哥暢貨倉庫 more
2025-02-03 23:37:00 文字：～17七公主的小天地～
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～17七公主的小天地～

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過年領紅包，當然繼續添購新衣新鞋新包包啦！

同樣質感的東西用優惠的價格購買，會過日子的人才是王道！

運動品牌Under Armour特賣會-松山場（1/22~2/16）

地址：台北市市民大道七段7號號1樓

時間：週一至週日 11:00-20:00

【特賣會】2025年Under Armour官方授權特賣會！原廠全系列運動商品，全場最低3折，滿3件再8折，滿5件再7折，快搶購！

這次Under Armour的特賣會首站在交通方便的松山車站，東出口一出來，中坡南路上全家便利商店的旁邊！

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現場Under Armour全系列商品，衣服外套、運動配件、鞋子及包包種類超多，都是官方授權銷售原廠真品，每件商品都有仿偽QR Code可掃描，而且全場最低3折起！

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過年大吃大喝，趕快挑件運動內衣，動滋動滋運動起來呀！

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多款運動球鞋，選起來，買雙好鞋，讓2025蛇年走得更順遂！

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全場商品除了基本3、5、7折之外，滿3件再打8折，5件以上都再打7折，真的是買越多，折扣越大！

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因為是Under Armour官方授權特賣會，商品售出恕不退換，因此建議現場試穿確認好需求及尺寸再結帳喔！

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現場人潮眾多，特賣商品尺寸數量有限，先搶先贏，我們在Under Armour特賣見！

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Under Armour北部巡迴資訊

松山場（1/22~2/16）

台北市市民大道七段7號號1樓（松山車站東出口旁）

長安東路場（2/18～3/2）：

台北市長安東路二段225號1樓（合庫銀行國際會議中心B棟文康中心1樓）

內湖場（3/5~3/30）：

台北市內湖區陽光街321巷60號地下一樓（麗嬰房大象總部）

桃園場（4/2~4/27）：

桃園市桃園區桃鶯路398號1樓（住都大飯店D棟1樓）

大台北瓦斯場（4/29~5/11）

台北市光復北路11巷33號1樓（大台北瓦斯公司）

新竹場（5/14~6/1）：

新竹市中正路245號1樓（新竹中正市場）

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更多Under Armour特賣訊息，可找張先生0919-057-391

帥哥暢貨倉庫臉書：https://www.facebook.com/groups/129153137218768/

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