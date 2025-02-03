過年領紅包，當然繼續添購新衣新鞋新包包啦！

同樣質感的東西用優惠的價格購買，會過日子的人才是王道！

運動品牌Under Armour特賣會-松山場（1/22~2/16）

地址：台北市市民大道七段7號號1樓

時間：週一至週日 11:00-20:00

這次Under Armour的特賣會首站在交通方便的松山車站，東出口一出來，中坡南路上全家便利商店的旁邊！

現場Under Armour全系列商品，衣服外套、運動配件、鞋子及包包種類超多，都是官方授權銷售原廠真品，每件商品都有仿偽QR Code可掃描，而且全場最低3折起！

過年大吃大喝，趕快挑件運動內衣，動滋動滋運動起來呀！

多款運動球鞋，選起來，買雙好鞋，讓2025蛇年走得更順遂！

全場商品除了基本3、5、7折之外，滿3件再打8折，5件以上都再打7折，真的是買越多，折扣越大！

因為是Under Armour官方授權特賣會，商品售出恕不退換，因此建議現場試穿確認好需求及尺寸再結帳喔！

現場人潮眾多，特賣商品尺寸數量有限，先搶先贏，我們在Under Armour特賣見！

Under Armour北部巡迴資訊：

★松山場（1/22~2/16）

台北市市民大道七段7號號1樓（松山車站東出口旁）

★長安東路場（2/18～3/2）：

台北市長安東路二段225號1樓（合庫銀行國際會議中心B棟文康中心1樓）

★內湖場（3/5~3/30）：

台北市內湖區陽光街321巷60號地下一樓（麗嬰房大象總部）

★桃園場（4/2~4/27）：

桃園市桃園區桃鶯路398號1樓（住都大飯店D棟1樓）

★大台北瓦斯場（4/29~5/11）

台北市光復北路11巷33號1樓（大台北瓦斯公司）

★新竹場（5/14~6/1）：

新竹市中正路245號1樓（新竹中正市場）

更多Under Armour特賣訊息，可找張先生0919-057-391

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