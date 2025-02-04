苗栗市美食「波奇多夏威夷輕食｜義舍義式湯麵」環境相當有質感又舒適，店門口也有停車格方便停車！2025年新品上市～除了好吃的夏威夷健康輕食～還有暖呼呼的義式湯麵&爆漿的起司帕尼尼可嚐鮮唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「波奇多夏威夷輕食」位於苗栗市北安街，店門口前方就有一大片的汽車收費停車格，騎機車則可以直接停放在店門口前的空地，無論是騎機車或是開車前來都相當便利！

▲木質的地板和桌椅很有質感，而且還加入了綠色植栽和應景的聖誕樹裝飾，氛圍感特別好！

▲進門處的面窗區還有適合一個人用餐的高腳座椅區，自己來用餐也可以很自在！

▲店家的櫃台處是透明的櫥窗，所有食材都擺在眼前，看起來就很新鮮、很吸引人呢！

STEP1選基底>STEP2選蛋白質>SPEP3選配菜>STEP4選灑料>STEP5選醬料！

▲白板上面有店家推薦的醬料口味：奶香明太子、經典波奇醬油、日式胡麻醬、手工凱薩醬！加一種醬的價格為15元，也可以自行搭配雙口味！

▲到店消費即可參加集點活動唷！當次消費滿145元即可獲得1點，集滿10點可折抵波奇自由配145元（實際活動內容以店家現場公告為主）。

▲只要掃描QR CODE～完成點餐四步驟～在家也能輕鬆點好外帶的餐點喔👍

【波奇多夏威夷輕食｜完整菜單MENU】

▲這是「波奇多夏威夷輕食」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲這是「義舍義式湯麵」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，供參考）

PS：可透過線上系統進行線上點餐（線上點餐系統請點我）

【波奇多夏威夷輕食｜2025新品上市】

▲「波奇多夏威夷輕食」現在不只有夏威夷輕食了！2025年還推出了帕尼尼和義大利湯麵耶～讓來用餐的客人們有更多選擇！

【焦糖布蕾＋任選飲品或湯品79元】

▲點焦糖布蕾＋任選飲品或湯品加價79元，布蕾表層焦焦脆脆的，很適合點一份當飯後點心！

【蘑菇濃湯】

▲套餐搭配的湯品是磨菇濃湯，它們的濃湯非常濃郁，蘑菇的量也很多，上面還加了麵包丁點綴，增添層次口感！

【飲料】

▲飲料我們選了蔓越莓果醋和輕柚冰茶，這兩款都很好喝解膩！店家也有販售無糖飲品！

【新品上市－現點現烤帕尼尼】

▲現點現烤帕尼尼是店家推出的新品，裡面加了滿滿的配料和起司，現點現做就是特別牽絲！

▲輕食帕尼尼是起司熱壓麵包＋餡料～每一份都會附默佬脆片與莎莎醬！

【野菇烤蔬食帕尼尼】

▲野菇烤蔬食帕尼尼這款是蛋奶素可食的！帕尼尼抹上了素的塔塔醬，再加入綜合野菇、雙色起司、彩椒、地瓜泥、番茄、生菜！附的墨佬脆片上面灑了椒鹽粉，一旁還搭配了酪梨醬！

【費城牛肉起司帕尼尼】

▲費城牛肉起司帕尼尼！帕尼尼上抹了抹醬是番茄奶油＋塔塔醬，再加入了香煎牛肉、香煎培根、雙色起司、番茄、焦糖洋蔥、甜椒！附的墨佬脆片上灑了酸奶洋蔥粉，再搭配了莎莎醬！帕尼尼用料實在又好吃🥰

【新品上市－義式湯麵】

▲冬季新上市的義式湯麵！我知道義式湯麵很有名，在桃園也有很多專賣店，但這可是我在第一次在苗栗看到有人賣這種品項呢！

【奶油白醬義式湯麵】

▲奶油白醬義式湯麵是今天吃的三款湯麵裡面最清淡的一款，如果白醬的味道做得跟義大利麵一樣濃郁，吃完一整碗肯定會很膩口，所以湯頭都有特別做調整，才能變成一碗可以喝湯的義大利麵👌

▲麵裡面的食材也都可以自行選擇！這一碗則是加了青花菜、玉米筍、綜合野菇、番茄、貝殼麵、白蝦、干貝和蒜香雞肉！

【青醬奶油義式湯麵】

▲青醬奶油義式湯麵則是有濃郁的蘿勒香氣，還喝得到奶香味，湯頭還蠻順口好喝的！

▲這一碗的配料我們選擇了毛豆、青花菜、玉米筍、綜合野菇、番茄及綜合海鮮總匯！而綜合海鮮總匯則有魚丸+帆立貝+蛤蜊+白蝦！

【新加坡叻沙義式湯麵】

▲這款是我今天最愛的TOP1口味！叻沙湯頭的香氣濃郁，特別開胃好喝，我立馬就把整碗吃到見底耶！愛到不行！我推薦必點～

▲這一碗的配料有毛豆、青花菜、玉米筍、綜合野菇、馬鈴薯丁、豪華海鮮總匯！還有再另外單點一顆溫泉蛋～將溫泉蛋搓破～讓蛋液混入湯頭中～更溫順好喝唷🥰

【波奇多自由配】

▲波奇多的內容都可以自由搭配，最便宜只要129元就能吃到，想加什麼料自己選，可以吃得很簡單，也可以吃得很澎派！都可以依照個人預算做選擇唷！

▲用木碗裝的夏威夷輕食肯定就是店家的招牌了！他們會不定期推出新的配料品項，醬料部分的選擇也很多，就算常常來吃也不會吃膩喔！

【慢烤牛肉干貝波奇】

▲慢烤牛肉干貝波奇的內容物有慢烤牛肉、干貝、小黃瓜、洋蔥、鸚嘴豆、甜椒、海藻沙拉、芝麻、炸脆脆，再加點了白蝦四隻！主食我選了蕎麥麵加生菜，吃起來很清爽，而且吃完也很有飽足感！

▲料理可以依據自己的喜好選擇，而且也會跟根據選擇的不同內容物而有所調整，這碗有牛肉和海鮮食材的波奇多我會加入「經典波奇醬油」，這個醬料帶有麻油的香氣，和每一碗POKE都很搭！

▲推薦必點這款醬料！「香辣脆油」只要+15元就可以多一個醬料，這個辣醬的很香，也很適合加到義式湯麵的湯頭裡，就是愛吃辣的朋友必點的一款！會讓餐點美味度更升級💯

【波奇自由配】

▲這碗波奇自由配我選了糙米加生菜、新鮮挪威鮭魚、椒麻嫩雞、炙燒鴨胸、小番茄、青花菜、杏鮑菇、地瓜泥、小橘子、紫洋蔥絲、南瓜子、蔥花！

▲炙燒鴨胸是新品！和夏威夷輕食的配料很搭！鴨胸的口感鮮嫩，炙燒後帶有一些焦香味，還蠻好吃的呢！

【外帶好方便】

▲「波奇多夏威夷輕食」&「義舍義式湯麵」的餐點都很適合外帶，製作過程很快，點完餐後不會等太久，若是點義式湯麵，湯和麵會幫客人分開裝，這樣外帶回家後才不會影響麵條口感！這回吃到的新品帕尼尼和義式湯麵都很討人喜歡，冬季來碗熱呼呼的義式湯麵再好不過，首推新加坡叻沙義式湯麵！而帕尼尼內的起司加好加滿，牽絲的口感也是相當誘人呢🤩

***本文感謝”波奇多夏威夷輕食”邀約,內文為真實感受分享***

【苗栗NEW OPEN】

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