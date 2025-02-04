為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180及 鎂+B6，如汽水一樣好喝方便氣泡水

美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180及 鎂+B6，如汽水一樣好喝方便氣泡水

2025燈會攻略 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠 森萊富 SUNLIFE more
2025-02-04 17:16:00 文字：Cookie餅乾小姐
share
Cookie餅乾小姐

Cookie餅乾小姐

美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180

 

餅乾本身很愛喝氣泡類的飲品，像我最常喝的就是氣泡水，
 
我每天都有喝氣泡水的習慣，因為氣泡水喝起來很像在喝汽水一般，
 
加一點不同調味進去就變成了氣泡飲料，我對氣泡水的熱愛從來未減少，
 
另外一個選項，不喝氣泡水就喝發泡錠，因為發泡錠很方便，
 
只要一顆錠丟到白開水裡面，就能變成一杯氣泡飲料，而且是有水果口味的，
 
我20歲左右就偶爾會喝發泡錠飲品了，那時候第一次喝，
 
就覺得哇~ 怎麼那麼方便，一顆糖果樣子就能變成一杯好喝的飲料，
 
而且是有幫助身體的飲料，就覺得這種東西實在太好了，
 
今天我要分享很多美妝開架都找的到的發泡錠，架位上最常見的這個品牌，
 
德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠，今天分享的口味分別是綜合/C180/鎂+B6，這三種口味，
 
這個品牌我看過但沒喝過，之前喝的是另外一個德國品牌，
 
這品牌倒是第一次喝，這個品牌的發泡錠喝起來比較少藥味，喝起來比較像汽水，
 
因為發泡錠的品牌很多，每家喝起來都不太相同，今天就來分享這個德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠!


美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
他們的顏色分別為綠色和黃色及紫色，有兩種是橘子口味一種是檸檬口味的，
 
 
發泡錠劑型溶解快速、水果風味好入口
 
只需將一錠SUNLIFE的發泡錠丟入水杯中等待溶解即可享受美味。
 
其快速溶解的特性，是忙碌生活中的理想補充品，無論是在行程匆忙的日子、上班、學生準備考試，一小錠就能補充活力，同時增加水分的攝取，幫助您保持最佳狀態。
 
熱銷歐洲的全球發泡錠領導品牌50年德國專業大廠製造，
 
德國50年保健大廠SUNLIFE 製造，品質保證
 
德國大廠SUNLIFE GmbH自1973年成立， 口碑保證50年德國保健大廠
 
專注於發泡錠的製作和研發，發泡錠暢銷全球85個國家，被譽為歐洲製造發泡錠的領導者。
 
無糖低熱量、補水補營養
 
不添加人工色素及砂糖
 
攜帶方便，輕鬆補充多種維生素及礦物質
 
清新水果風味
 
針對不同功效，有多種風味發泡錠可選擇。
 
這三種口味分別用不同顏色的外包裝分開，從綠色的這罐開始介紹，
 
最常每個人都能飲用的綜合維他命，
 
不需要用吃的維他命，可以用喝的維他命，這款應該很多人能接受，
 
因為他口味是橘子的，喝起來像果汁!
 
 
要喝發泡錠之前請先注意
 
※注意事項：
 
(1)苯酮尿症患者請勿食用。
 
(2)一次一錠，一日請勿超過1錠，多食無益。
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
綜合維他命
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
外包裝是青綠色，上面有德國的國旗還有品牌SUNLIFE森萊富的圖案文字等，
 
口味也有寫在盒子包裝上，營養成分也有寫得很清楚，要吃之前請先閱讀請出在食用更安全，
 
這是德國製造的發泡錠，所以我覺得吃起來我很安心，
 
其實很多發泡錠品牌都是德國的，聽說德國的小朋友每天吃發泡錠是很家常便飯的事情，
 
畢竟喝起來像飲料，又可以讓身體好，好處沒話說，
 
只要將發泡錠丟入250CC的冷水中就可以飲用了，
 
我用酒杯裝比較看的出來發泡錠融化的樣子，
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
發泡錠是塑膠圓柱形，把蓋子拆開來，包裝方便性高，輕鬆就可以把蓋子拔開來~
 
拿出發泡錠，這個口味的發泡錠顏色是粉紅色的，
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
約一個十元台幣的大小，然後把他丟入開水中，
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
會在底層先開始冒泡，從透明的水變成有顏色的水，過程中會不斷產生氣泡，
 
顏色從透明變成了橘色的，此時剩餘一點的發泡錠會漂在水上，
 
直到發泡錠完全讓泡沫都散開來，就可以把這杯發泡錠飲品拿起來喝，
 
⭐全方位營養素，讓您每天健康有活力。
 
⭐添加菊苣纖維，是維持腸道的好朋友。
 
⭐適合外食族、上班族、以及一般人的營養補充。"
 
 
 
真的是一款讓人喝過一次就會愛上的健康飲品。它的口感十分輕盈，但又充滿層次感。
 
一顆小小的發泡錠丟進水裡，隨著氣泡細細升起，
 
整杯水瞬間變成帶著活力的橘子飲，像是在為生活加點色彩。
 
味道上，它的橘子香氣清新自然，沒有人工添加物的濃烈感，酸甜平衡得剛剛好。
 
第一口喝下去時，可以感受到微微的氣泡在舌尖跳動，
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
伴隨著橘子的甜香，瞬間讓口腔充滿活力。之後那一抹淡淡的果酸，
 
讓整個飲品更顯清爽，不會覺得甜膩。微微的酸，應該口味很接近大眾化，
 
我一下就把他喝完了，因為喝起來就像是果汁口味的氣泡水，
 
完全喝不出有任何不舒服的味道，口感微酸，不甜，有點橘子的味道，
 
喉嚨還帶著一點點自然的果香，像是剛剛吃了一顆甜美多汁的橙子一樣，清新又舒服。
 
感覺上，不僅是口感愉悅，它還能讓人由內而外感到補充能量的輕盈感。
 
忙碌的早晨，快速泡上一杯，既補充維他命，又能讓一天的開始充滿元氣；
 
或者在午後疲倦時喝一杯，像是小型的能量補充站，瞬間振奮精神。
 
同時，作為日常保養的一部分，還可以安慰自己，
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
既享受了美味又呵護了健康，這種心情真的很棒。
 
總之，SUNLIFE的這款橘子口味發泡錠，不僅讓人喝出好心情，
 
更讓人對自己的健康多了一分呵護。它不只是解渴，而是一種精緻的生活態度，
 
讓人每次喝都能感受到一點點生活的美好。
 
適合全家大小一起補充營養時喝，依次補充所需維他命營養素，健康維持!
 
如果你是講究生活質感、又想兼顧健康的輕熟女，這款絕對值得加入你的日常清單！
 
 
 
 
接著分享這三罐裡面最特殊口味的檸檬口味發泡錠，
 
我喜歡檸檬口味更勝於橘子口味，這個我可能會比較喜歡~
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
維他命C
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
外盒和裡面的包裝都是黃色的，外面有中文說明，可以先閱讀再食用，
 
包裝是黃色的，跟檸檬一樣的顏色，拆開來可以看到白色的發泡錠，
 
把它放入水裡面，可以看到水裡不斷的冒泡，
 
剛開始冒泡時候是米白色的，逐漸變成透明色帶有氣泡的微黃色，逐漸變成透明黃色後就可以飲用，此時發泡錠已經完全溶解，
 
⭐每日補充維他命C。
 
⭐讓鐵吸收，維持美麗好氣色。
 
⭐適合工作忙碌者、外食族、年長者以及一般人的營養補充。
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
德國 SUNLIFE森萊富發泡錠維他命C（檸檬口味） 喝起來就像一場清晨的花園漫步，充滿著酸甜交織的清爽感。
 
當發泡錠慢慢溶解在水中，那淡淡的檸檬香氣隨著氣泡升騰而散開，空氣中彷彿有了陽光灑落的味道。
 
入口的第一瞬間，清新的檸檬酸味輕輕地喚醒味蕾，帶來一種自然的果香，
 
而隨之而來的是溫柔的甜味，將那酸味平衡得恰到好處，
 
不過於刺激，也不過於甜膩。那種口感輕盈而透亮，就像喝了一口夏天般的清涼，舒適又提神。
 
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
喝完後，喉嚨裡殘留的檸檬餘韻，清新自然，
 
讓人忍不住覺得心情都亮了起來。這不是那種人工香精的感覺，
 
口感喝起來微甜帶點鹹味，是我這三個裡面最愛的口味，真的很好喝，
 
像在喝檸檬氣泡水一樣，酸甜的味道在口中蔓延開來，它帶點特殊的味道，難以形容，
 
但你不會討厭那個味道，反而越喝越好喝的感覺!
 
而是真正像新鮮檸檬片浸泡後的純粹感，帶著一絲健康的愉悅。
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
作為一個講究生活品味的輕熟女，這款檸檬口味的發泡飲，
 
適合日常補充維他命C，幫助改善蔬果攝取不足的忙碌生活習慣，補充維他命C也可以讓氣色更好，適合養顏美容，
 
對我來說不僅是補充維他命C的健康選擇，更是一場與清新果香的溫柔相遇。
 
早晨用它開啟一天，或者在忙碌間隙來上一杯，都能瞬間讓身心都充滿元氣，像是給自己的一份小確幸獎勵。
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
總之，這檸檬口味的發泡錠，不僅健康，還帶著一點點治癒感，
 
像在平凡的日子裡為自己注入了滿滿的陽光與清爽，讓我每次喝都覺得自己過得剛剛好。
 
 
 
 
最後這是鎂，人體所需的營養之一，給特殊族群所食用，
 
比較適合工作壓力大者或是年長者，所以這是適合我這種人的一個口味嗎XD
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
鎂 + B6
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
它的外包裝內裡面都是紫色的，打開來看到發泡錠是白紫色的，
 
把它丟進水裡開始發泡，顏色會變成混濁的白色，接著變成混濁的橘色，
 
等完全溶解過後就變成透明的橘色氣泡水，像是常在喝的芬達橘子汽水一樣，
 
品嘗一口這個口味的發泡錠飲~
 
⭐ 維持身體正常及睡眠品質。
 
⭐ 適合⼯作忙碌、壓力大及年⻑者的最佳飲品。
 
可以讓你好好睡覺，忙碌日常中可以幫助自己好好放鬆休息文中
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
德國 SUNLIFE森萊富發泡錠 鎂+B6（橘子口味），喝起來就像一杯為心情調製的陽光飲品！
 
當發泡錠放進水裡，細膩的氣泡緩緩升起，橘子的香氣瞬間蔓延開來，像是在為平凡的時刻增添了一點明亮的橘子香。
 
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
入口的味道清新自然，甜度恰到好處，沒有負擔感。
 
那熟悉的橘子酸甜交融，像極了小時候剝開橘子第一口咬下去的清爽滋味，
 
但更細膩、更輕盈。這種天然的果香與微微的氣泡在舌尖交織，讓每一口都充滿活力又溫暖，讓人忍不住慢慢品味。
 
喝完之後，口中還留有一絲橘子的果香餘韻，
 
像是在提醒你——生活其實可以這麼簡單而美好。
 
再加上鎂和B6的健康加持，這不僅是一杯讓你精神振奮的飲品，
 
更是一份貼心的自我照顧，為忙碌的生活注入溫柔能量。
 
對我來說，這款橘子口味不僅好喝，還像是一種心情的調節劑。
 
無論是早晨喚醒一天的活力，還是午後的小確幸時刻，它都能給予我身體和心靈的雙重滿足。
 
喝下它的瞬間，總會覺得自己更有元氣，生活也更美好，像是在為自己舉杯慶祝每一個小小的努力。
 
這次我水用的比較少，所以橘子的味道很濃郁，滿滿的橘子香氣，
 
喝起來就是橘子汽水的味道，喝起來微甜帶點鹹味，不死甜，蠻好喝的，
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
發泡錠飲真的是很棒健康飲料，我覺得小孩大人都適合!

飲用德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠後，最直觀的感覺就是身體好像得到了補充，

從裡到外都感覺清爽起來，特別是在疲憊的下午或忙碌的工作後，

來上一杯，整個人彷彿被重新充電一樣，精神更振奮，

狀態也更輕盈。那淡淡的果香餘韻還停留在口中，讓人不自覺地露出滿足的笑容。

作為一個注重健康又講究生活品質的輕熟女，我很欣賞它不僅帶來了健康的呵護，

還給了我一個享受自己的小時刻。

它讓我意識到，健康和美好的生活可以如此簡單，甚至充滿樂趣。

就像泡一杯維他命發泡飲一樣，在平凡的日子裡，找到屬於自己的小確幸，才是最迷人的生活方式。

簡單說，SUNLIFE森萊富維他命發泡錠不僅是一杯健康飲品，

更是輕熟女生活裡不可或缺的活力小心機。喝完之後，你會發現，這一天好像都變得更輕快、更有動力了！

美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
美食｜ 德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠-綜合和C180
 
 
 
💓在哪購買? 森萊富 : https://lihi.cc/EkbKX
 
 
關於品牌
 
山本漢方創立於1977年，為日本知名保健大廠。
 
大麥若葉粉末產品，連續14年榮獲日本青汁銷售冠軍。
 
從原料生產、製造到品質管理等等，皆以嚴格的國際基準進行，堅持於日本製造，做出安心安全而美味營養的產品。
 
 
實體通路 #全聯 #大樹藥局 #寶雅 #大潤發 #家樂福 #屈臣氏 #康是美 #Tomod's #丁丁藥局
 
電商通路 #MOMO #YAHOO #PCHOME #大樹 #博客來 #屈臣氏 #康是美 #寶雅 #蝦皮
 
 
 
#森萊富 #SUNLIFE #維他命 #發泡錠 #德國原裝進口 #口碑第一 #營養補給 #一錠搞定 #保健專家 #調整體質  #失眠 
 









 
 

□本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用SUNLIFE森萊富商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。

 

□以上較專業詳細的產品內容和此文章內刊入的全數影片皆轉貼自SUNLIFE森萊富官網資訊，非本人直接口述而成。

 

□以上內容僅提供大家作參考使用，產品介紹的內容也不具有聲稱之療效， 任何產品需配合長時間使用或因個人不同體質呈現不同狀態，以上純屬於主觀性感受非其他人的情形。

 

□以上分享，因每個人膚質不相同，最後狀況和結果也會有所不相同。

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#全聯
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up