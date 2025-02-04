餅乾本身很愛喝氣泡類的飲品，像我最常喝的就是氣泡水，

我每天都有喝氣泡水的習慣，因為氣泡水喝起來很像在喝汽水一般，

加一點不同調味進去就變成了氣泡飲料，我對氣泡水的熱愛從來未減少，

另外一個選項，不喝氣泡水就喝發泡錠，因為發泡錠很方便，

只要一顆錠丟到白開水裡面，就能變成一杯氣泡飲料，而且是有水果口味的，

我20歲左右就偶爾會喝發泡錠飲品了，那時候第一次喝，

就覺得哇~ 怎麼那麼方便，一顆糖果樣子就能變成一杯好喝的飲料，

而且是有幫助身體的飲料，就覺得這種東西實在太好了，

今天我要分享很多美妝開架都找的到的發泡錠，架位上最常見的這個品牌，

這個品牌我看過但沒喝過，之前喝的是另外一個德國品牌，

這品牌倒是第一次喝，這個品牌的發泡錠喝起來比較少藥味，喝起來比較像汽水，

因為發泡錠的品牌很多，每家喝起來都不太相同，今天就來分享這個德國SUNLIFE森萊富維他命發泡錠!

口味也有寫在盒子包裝上，營養成分也有寫得很清楚，要吃之前請先閱讀請出在食用更安全，

這是德國製造的發泡錠，所以我覺得吃起來我很安心，

其實很多發泡錠品牌都是德國的，聽說德國的小朋友每天吃發泡錠是很家常便飯的事情，

畢竟喝起來像飲料，又可以讓身體好，好處沒話說，

只要將發泡錠丟入250CC的冷水中就可以飲用了，

我用酒杯裝比較看的出來發泡錠融化的樣子，

發泡錠是塑膠圓柱形，把蓋子拆開來，包裝方便性高，輕鬆就可以把蓋子拔開來~

拿出發泡錠，這個口味的發泡錠顏色是粉紅色的，

約一個十元台幣的大小，然後把他丟入開水中，