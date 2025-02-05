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星宇航空（Starlux Airlines）於2025年1月25日，在台中國際機場正式啟用全新的「台中GALACTIC Lounge」貴賓室，為中台灣的旅客提供更高品質候機體驗。此貴賓室位於機場出境層3樓，設計靈感源自浪花、雲層及羽翼等元素，內部裝潢則融入候鳥遷徙的意象，象徵飛機如同「鐵鳥」一般，承載着旅客探索世界的夢想。
▲台中GALACTIC Lounge於1月25日試營運。(圖/頂粵吉品Facebook粉絲專頁)
貴賓室內部以木紋材質為主，搭配金屬材質通道，營造出溫暖且舒適空間氛圍。牆面採用羅馬洞石，地毯以深淺不一的花紋呈現，描繪出跨越海洋與陸地的景色變化。整體空間設有21個座位，提供手提行李置物櫃、免費Wi-Fi及充電插座，滿足旅客多樣需求。
▲GALACTIC Lounge設21席座位，提供置物櫃置放手提行李、免費Wi-Fi、充電插座。(圖/頂粵吉品Facebook粉絲專頁)
餐飲服務方面，星宇航空與台中頂級中餐廳「頂粵吉品」合作，推出「獨家潮粵美饌」，為旅客提供湯品、主食以及港式點心等精緻粵菜！不僅有細火慢燉的「竹笙北菇燉土雞湯」、以餛飩皮包裹鮮甜蝦仁的「潮州鮮蝦餛飩湯麵」及加入上等瑤柱與豬肉碎熬製的「瑤柱肉碎粥」外，還有「魚子北菇蒸燒賣」、「潮式蒸粉粿」、「松露上素餃」、「紅豆桂花糕」和「千層紅棗糕」等港點及甜品，滿足不同口味旅客。
▲頂粵吉品手工製作，包裹鮮甜蝦仁的「潮州鮮蝦餛飩湯麵」。(圖/頂粵吉品Facebook粉絲專頁)
▲頂粵吉品的招牌港點「松露上素餃」。(圖/頂粵吉品Facebook粉絲專頁)
頂粵吉品行政總主廚賴遠輝總監領軍的主廚團隊，秉持「匠人精神」以廣東與潮汕經典廚藝工法，打造不斷令人回味，充滿頂粵吉品特色的極致風味，為旅客在登機前帶來溫暖幸福的味蕾體驗。下次於台中機場搭乘星宇航空登機前，務必前往GALACTIC Lounge貴賓室品嚐頂粵吉品用心款待的料理，開啟絕佳的美好旅程序章吧！
▲「台中頂級獨立式中餐廳－頂粵吉品」的行政總主廚賴遠輝。(圖/頂粵吉品Facebook粉絲專頁)
星宇航空「台中GALACTIC Lounge」貴賓室
地點：台中國際機場出境層3樓
時間：2025年1月25日試營運
頂粵吉品
地址：407台中市西屯區市政南一路288號
電話：04-22534688
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